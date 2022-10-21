https://ria.ru/20221021/bayden-1825578822.html

"Позор". Читатели Daily Mail пришли в ярость из-за поведения Байдена

"Позор". Читатели Daily Mail пришли в ярость из-за поведения Байдена - РИА Новости, 21.10.2022

"Позор". Читатели Daily Mail пришли в ярость из-за поведения Байдена

Читатели Daily Mail раскритиковали президента США Джо Байдена за манеру общения с журналистами, которые встретили его у Белого дома перед отъездом. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T10:19

2022-10-21T10:19

2022-10-21T12:03

в мире

джо байден

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825586987_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_b16f17c2a200f0a135d8634570ec0710.jpg

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Читатели Daily Mail раскритиковали президента США Джо Байдена за манеру общения с журналистами, которые встретили его у Белого дома перед отъездом.Один из репортеров поинтересовался, почему не так много сторонников выступают на предвыборных мероприятиях вместе с ним. Байден не согласился с этим, назвал журналиста "сынком" и попросил пересчитать. Другому журналисту президент, как пишет британский таблоид, посоветовал "пойти поучиться"."Очень часто люди, страдающие деменцией, срывают свою злость на других", — написал Econ Guy."Стыдливый шут. Совершенно непригоден на должность президента страны", — прокомментировал Fu Uu."Мерзкий старик", — отметила JeanMarieTomboy."Будь это Трамп, то про это болтали бы на всех каналах каждые 5 минут", — сыронизировал mongo123321."Позор для всех нас", — подытожил Mike716.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории. Критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.

https://ria.ru/20221020/bayden-1825520898.html

https://ria.ru/20221020/toplivo-1825456552.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джо байден, сша