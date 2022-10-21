https://ria.ru/20221021/bayden-1825578822.html
"Позор". Читатели Daily Mail пришли в ярость из-за поведения Байдена
"Позор". Читатели Daily Mail пришли в ярость из-за поведения Байдена - РИА Новости, 21.10.2022
"Позор". Читатели Daily Mail пришли в ярость из-за поведения Байдена
Читатели Daily Mail раскритиковали президента США Джо Байдена за манеру общения с журналистами, которые встретили его у Белого дома перед отъездом. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T10:19
2022-10-21T10:19
2022-10-21T12:03
в мире
джо байден
сша
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Читатели Daily Mail раскритиковали президента США Джо Байдена за манеру общения с журналистами, которые встретили его у Белого дома перед отъездом.Один из репортеров поинтересовался, почему не так много сторонников выступают на предвыборных мероприятиях вместе с ним. Байден не согласился с этим, назвал журналиста "сынком" и попросил пересчитать. Другому журналисту президент, как пишет британский таблоид, посоветовал "пойти поучиться"."Очень часто люди, страдающие деменцией, срывают свою злость на других", — написал Econ Guy."Стыдливый шут. Совершенно непригоден на должность президента страны", — прокомментировал Fu Uu."Мерзкий старик", — отметила JeanMarieTomboy."Будь это Трамп, то про это болтали бы на всех каналах каждые 5 минут", — сыронизировал mongo123321."Позор для всех нас", — подытожил Mike716.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории. Критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.
https://ria.ru/20221020/bayden-1825520898.html
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в мире, джо байден, сша
10:19 21.10.2022 (обновлено: 12:03 21.10.2022)
"Позор". Читатели Daily Mail пришли в ярость из-за поведения Байдена
Читатели Daily Mail раскритиковали Байдена за его отношение к репортерам
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.
Читатели Daily Mail
раскритиковали президента США Джо Байдена за манеру общения с журналистами, которые встретили его у Белого дома перед отъездом.
Один из репортеров поинтересовался, почему не так много сторонников выступают на предвыборных мероприятиях вместе с ним. Байден не согласился с этим, назвал журналиста "сынком" и попросил пересчитать. Другому журналисту президент, как пишет британский таблоид, посоветовал "пойти поучиться".
"Очень часто люди, страдающие деменцией, срывают свою злость на других", — написал Econ Guy.
"Стыдливый шут. Совершенно непригоден на должность президента страны", — прокомментировал Fu Uu.
"Мерзкий старик", — отметила JeanMarieTomboy.
"Будь это Трамп, то про это болтали бы на всех каналах каждые 5 минут", — сыронизировал mongo123321.
"Байден всегда был гнусным человеком", — написал Rewfdsa12.
"Позор для всех нас", — подытожил Mike716.
Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории. Критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.