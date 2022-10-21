https://ria.ru/20221021/bardak-1825558240.html

В Британии раскрыли подробности скандальной отставки Трасс

В Британии раскрыли подробности скандальной отставки Трасс - РИА Новости, 21.10.2022

В Британии раскрыли подробности скандальной отставки Трасс

Британская газета Daily Mail поделилась подробностями отставки премьер-министра Лиз Трасс, полученными от ее ближайших союзников. По информации издания, ранним... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T09:21

2022-10-21T09:21

2022-10-21T11:38

в мире

лиз трасс

великобритания

отставка трасс с поста премьера британии

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Британская газета Daily Mail поделилась подробностями отставки премьер-министра Лиз Трасс, полученными от ее ближайших союзников. По информации издания, ранним утром Трасс рассылала им взволнованные сообщения, а на заседании парламента однопартийцы не стеснялись кричать на премьера.Как рассказали газете источники, "друзья Трасс" получали от нее СМС-сообщения с четырех часов утра."Кажется, она напугана тем, как быстро все происходит Но она все еще думала, что сможет удержаться. Наутро начали приходить сообщения, и ее настроение изменилось. Писать сообщения людям в четыре утра — плохой знак, и к тому моменту она, кажется, уже поняла, что, вероятно, все кончено", — прокомментировали ситуацию собеседники издания.Во время голосования в парламенте по поводу увольнения настроенных против Трасс министров однопартийцы премьер-министра обвиняли ее в издевательствах над недовольными, из-за чего "группа депутатов, призывающих премьер-министра уйти, превратилась в поток".Высокопоставленный член партии консерваторов сэр Гэри Стритер предположил, что даже "божественное вмешательство" вряд ли удержит тори у власти после подобного скандала."К сожалению, похоже, мы должны сменить лидера. Но даже если им станет архангел Гавриил, парламентская партия должна срочно вновь обрести дисциплину, взаимное уважение и командную работу, если мы хотим хорошо управлять Великобританией и избежать резни на следующих выборах", — заявил он.Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс в четверг заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.

https://ria.ru/20221021/shutka-1825540127.html

https://ria.ru/20221020/trass-1825521466.html

https://ria.ru/20221020/trass-1825462749.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

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