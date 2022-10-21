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В Британии раскрыли подробности скандальной отставки Трасс - РИА Новости, 21.10.2022
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В Британии раскрыли подробности скандальной отставки Трасс
В Британии раскрыли подробности скандальной отставки Трасс - РИА Новости, 21.10.2022
В Британии раскрыли подробности скандальной отставки Трасс
Британская газета Daily Mail поделилась подробностями отставки премьер-министра Лиз Трасс, полученными от ее ближайших союзников. По информации издания, ранним... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T09:21
2022-10-21T11:38
в мире
лиз трасс
великобритания
отставка трасс с поста премьера британии
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Британская газета Daily Mail поделилась подробностями отставки премьер-министра Лиз Трасс, полученными от ее ближайших союзников. По информации издания, ранним утром Трасс рассылала им взволнованные сообщения, а на заседании парламента однопартийцы не стеснялись кричать на премьера.Как рассказали газете источники, "друзья Трасс" получали от нее СМС-сообщения с четырех часов утра."Кажется, она напугана тем, как быстро все происходит Но она все еще думала, что сможет удержаться. Наутро начали приходить сообщения, и ее настроение изменилось. Писать сообщения людям в четыре утра — плохой знак, и к тому моменту она, кажется, уже поняла, что, вероятно, все кончено", — прокомментировали ситуацию собеседники издания.Во время голосования в парламенте по поводу увольнения настроенных против Трасс министров однопартийцы премьер-министра обвиняли ее в издевательствах над недовольными, из-за чего "группа депутатов, призывающих премьер-министра уйти, превратилась в поток".Высокопоставленный член партии консерваторов сэр Гэри Стритер предположил, что даже "божественное вмешательство" вряд ли удержит тори у власти после подобного скандала."К сожалению, похоже, мы должны сменить лидера. Но даже если им станет архангел Гавриил, парламентская партия должна срочно вновь обрести дисциплину, взаимное уважение и командную работу, если мы хотим хорошо управлять Великобританией и избежать резни на следующих выборах", — заявил он.Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс в четверг заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.
https://ria.ru/20221021/shutka-1825540127.html
https://ria.ru/20221020/trass-1825521466.html
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в мире, лиз трасс, великобритания, отставка трасс с поста премьера британии
В мире, Лиз Трасс, Великобритания, Отставка Трасс с поста премьера Британии
09:21 21.10.2022 (обновлено: 11:38 21.10.2022)
 
В Британии раскрыли подробности скандальной отставки Трасс

Daily Mail: Трасс перед уходом в отставку писала сообщения друзьям в четыре часа утра

© AP Photo / Alberto PezzaliПремьер-министр Великобритании Лиз Трасс выступает с обращением у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс выступает с обращением у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс выступает с обращением у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Британская газета Daily Mail поделилась подробностями отставки премьер-министра Лиз Трасс, полученными от ее ближайших союзников. По информации издания, ранним утром Трасс рассылала им взволнованные сообщения, а на заседании парламента однопартийцы не стеснялись кричать на премьера.
Как рассказали газете источники, "друзья Трасс" получали от нее СМС-сообщения с четырех часов утра.
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"Кажется, она напугана тем, как быстро все происходит Но она все еще думала, что сможет удержаться. Наутро начали приходить сообщения, и ее настроение изменилось. Писать сообщения людям в четыре утра — плохой знак, и к тому моменту она, кажется, уже поняла, что, вероятно, все кончено", — прокомментировали ситуацию собеседники издания.
Во время голосования в парламенте по поводу увольнения настроенных против Трасс министров однопартийцы премьер-министра обвиняли ее в издевательствах над недовольными, из-за чего "группа депутатов, призывающих премьер-министра уйти, превратилась в поток".
"На фоне скандальных сцен в вестибюлях для голосования в палате общин в среду вечером были слышно, как депутаты-тори кричали на нее: "Это бардак", — сообщили журналисты.
Высокопоставленный член партии консерваторов сэр Гэри Стритер предположил, что даже "божественное вмешательство" вряд ли удержит тори у власти после подобного скандала.
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"К сожалению, похоже, мы должны сменить лидера. Но даже если им станет архангел Гавриил, парламентская партия должна срочно вновь обрести дисциплину, взаимное уважение и командную работу, если мы хотим хорошо управлять Великобританией и избежать резни на следующих выборах", — заявил он.
Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс в четверг заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс выступает с обращением у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
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В миреЛиз ТрассВеликобританияОтставка Трасс с поста премьера Британии
 
 
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