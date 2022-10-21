https://ria.ru/20221021/avtobus-1825684769.html

Под Мурманском опрокинулся автобус

Под Мурманском опрокинулся автобус - РИА Новости, 21.10.2022

Под Мурманском опрокинулся автобус

Автобус с 18 пассажирами в пятницу съехал в кювет и перевернулся в Мурманской области, есть пострадавшие, сообщает региональное ГУМЧС. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T14:57

2022-10-21T14:57

2022-10-21T15:19

происшествия

мурманская область

гибдд мвд рф

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МУРМАНСК, 21 окт – РИА Новости. Автобус с 18 пассажирами в пятницу съехал в кювет и перевернулся в Мурманской области, есть пострадавшие, сообщает региональное ГУМЧС."Рейсовый автобус, следующий по маршруту №237 "Снежногорск – Мурманск", опрокинулся при съезде в кювет. На момент происшествия в салоне транспортного средства находилось 18 пассажиров, из них семь несовершеннолетних. Есть пострадавшие", - говорится в релизе.В региональном ГИБДД в свою очередь сообщили, что в ДТП пострадали четыре человека, их госпитализировали.ДТП произошло в 13.20 на 1-м километре автодороги Мишуково - Снежногорск. На место ДТП выехали спасатели, врачи и сотрудники ГИБДД.

https://ria.ru/20221021/dtp-1825682764.html

мурманская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, мурманская область, гибдд мвд рф