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Под Мурманском опрокинулся автобус - РИА Новости, 21.10.2022
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Под Мурманском опрокинулся автобус
Под Мурманском опрокинулся автобус - РИА Новости, 21.10.2022
Под Мурманском опрокинулся автобус
Автобус с 18 пассажирами в пятницу съехал в кювет и перевернулся в Мурманской области, есть пострадавшие, сообщает региональное ГУМЧС. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T14:57
2022-10-21T15:19
происшествия
мурманская область
гибдд мвд рф
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МУРМАНСК, 21 окт – РИА Новости. Автобус с 18 пассажирами в пятницу съехал в кювет и перевернулся в Мурманской области, есть пострадавшие, сообщает региональное ГУМЧС."Рейсовый автобус, следующий по маршруту №237 "Снежногорск – Мурманск", опрокинулся при съезде в кювет. На момент происшествия в салоне транспортного средства находилось 18 пассажиров, из них семь несовершеннолетних. Есть пострадавшие", - говорится в релизе.В региональном ГИБДД в свою очередь сообщили, что в ДТП пострадали четыре человека, их госпитализировали.ДТП произошло в 13.20 на 1-м километре автодороги Мишуково - Снежногорск. На место ДТП выехали спасатели, врачи и сотрудники ГИБДД.
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происшествия, мурманская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Мурманская область, ГИБДД МВД РФ
14:57 21.10.2022 (обновлено: 15:19 21.10.2022)
 
Под Мурманском опрокинулся автобус

Под Мурманском опрокинулся автобус с 18 пассажирами

© Фото : ГУ МЧС России по Мурманской областиРейсовый автобус, следующий по маршруту "Снежногорск – Мурманск", опрокинулся при съезде в кювет
Рейсовый автобус, следующий по маршруту Снежногорск – Мурманск, опрокинулся при съезде в кювет - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Мурманской области
Рейсовый автобус, следующий по маршруту "Снежногорск – Мурманск", опрокинулся при съезде в кювет
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 21 окт – РИА Новости. Автобус с 18 пассажирами в пятницу съехал в кювет и перевернулся в Мурманской области, есть пострадавшие, сообщает региональное ГУМЧС.
"Рейсовый автобус, следующий по маршруту №237 "Снежногорск – Мурманск", опрокинулся при съезде в кювет. На момент происшествия в салоне транспортного средства находилось 18 пассажиров, из них семь несовершеннолетних. Есть пострадавшие", - говорится в релизе.
В региональном ГИБДД в свою очередь сообщили, что в ДТП пострадали четыре человека, их госпитализировали.
ДТП произошло в 13.20 на 1-м километре автодороги Мишуково - Снежногорск. На место ДТП выехали спасатели, врачи и сотрудники ГИБДД.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
14:54
В Саратове четыре человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
 
ПроисшествияМурманская областьГИБДД МВД РФ
 
 
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