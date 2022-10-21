https://ria.ru/20221021/armiya-1825630280.html

В Кремле не обсуждали введение двухлетней службы в армии

В Кремле не обсуждали введение двухлетней службы в армии - РИА Новости, 21.10.2022

В Кремле не обсуждали введение двухлетней службы в армии

В Кремле не было никаких обсуждений о возможности введения двухгодичной службы в армии в России, в этом вопросе важна позиция министерства обороны, заявил... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T12:48

2022-10-21T12:48

2022-10-21T13:59

владимир джабаров

россия

общество

дмитрий песков

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В Кремле не было никаких обсуждений о возможности введения двухгодичной службы в армии в России, в этом вопросе важна позиция министерства обороны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров заявил РИА Новости, что считает разумной прежнюю практику, когда в Вооруженных силах РФ служили по призыву два года, по его мнению, эту тему можно обсуждать."Никакой позиции у Кремля по этому поводу нет. Эта тема не обсуждалась. И, конечно, здесь главное — это мнение министерства обороны. Но никаких обсуждений на этот счет в Кремле не было", — ответил Песков на вопрос о том, как в Кремле относятся к идее Джабарова.Пресс-секретарь президента добавил, что обсуждений возможного призыва женщин в армию, который ранее предлагал депутат Госдумы Алексей Чепа, тоже не было.

https://ria.ru/20221019/mobilizatsiya-1825195419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир джабаров, россия, общество, дмитрий песков