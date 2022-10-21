https://ria.ru/20221021/armiya-1825630280.html
В Кремле не обсуждали введение двухлетней службы в армии
В Кремле не обсуждали введение двухлетней службы в армии - РИА Новости, 21.10.2022
В Кремле не обсуждали введение двухлетней службы в армии
В Кремле не было никаких обсуждений о возможности введения двухгодичной службы в армии в России, в этом вопросе важна позиция министерства обороны, заявил... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T12:48
2022-10-21T12:48
2022-10-21T13:59
владимир джабаров
россия
общество
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В Кремле не было никаких обсуждений о возможности введения двухгодичной службы в армии в России, в этом вопросе важна позиция министерства обороны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров заявил РИА Новости, что считает разумной прежнюю практику, когда в Вооруженных силах РФ служили по призыву два года, по его мнению, эту тему можно обсуждать."Никакой позиции у Кремля по этому поводу нет. Эта тема не обсуждалась. И, конечно, здесь главное — это мнение министерства обороны. Но никаких обсуждений на этот счет в Кремле не было", — ответил Песков на вопрос о том, как в Кремле относятся к идее Джабарова.Пресс-секретарь президента добавил, что обсуждений возможного призыва женщин в армию, который ранее предлагал депутат Госдумы Алексей Чепа, тоже не было.
https://ria.ru/20221019/mobilizatsiya-1825195419.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир джабаров, россия, общество, дмитрий песков
Владимир Джабаров, Россия, Общество, Дмитрий Песков
12:48 21.10.2022 (обновлено: 13:59 21.10.2022)
В Кремле не обсуждали введение двухлетней службы в армии
Песков: в Кремле не обсуждали введение двухлетней службы в армии и призыв женщин в войска
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В Кремле не было никаких обсуждений о возможности введения двухгодичной службы в армии в России, в этом вопросе важна позиция министерства обороны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров
заявил РИА Новости, что считает разумной прежнюю практику, когда в Вооруженных силах РФ
служили по призыву два года, по его мнению, эту тему можно обсуждать.
"Никакой позиции у Кремля по этому поводу нет. Эта тема не обсуждалась. И, конечно, здесь главное — это мнение министерства обороны. Но никаких обсуждений на этот счет в Кремле не было", — ответил Песков на вопрос о том, как в Кремле относятся к идее Джабарова.
Пресс-секретарь президента добавил, что обсуждений возможного призыва женщин в армию, который ранее предлагал депутат Госдумы Алексей Чепа, тоже не было.