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В Екатеринбурге задержали облившего краской авто с символикой спецоперации - РИА Новости, 21.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221021/arest-1825727298.html
В Екатеринбурге задержали облившего краской авто с символикой спецоперации
В Екатеринбурге задержали облившего краской авто с символикой спецоперации - РИА Новости, 21.10.2022
В Екатеринбурге задержали облившего краской авто с символикой спецоперации
Силовики задержали жителя Екатеринбурга, который обливал краской машины с символикой специальной военной операции - Z и V, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T16:33
2022-10-21T16:33
специальная военная операция на украине
происшествия
екатеринбург
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы рф
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Силовики задержали жителя Екатеринбурга, который обливал краской машины с символикой специальной военной операции - Z и V, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах в пятницу."В Екатеринбурге 34-летний житель микрорайона Уралмаш, обливавший красной краской машины с символами СВО, задержан оперативниками регионального центра по противодействию экстремизму при поддержке ФСБ", – сказал собеседник агентства.Сейчас оперативникам известно как минимум о трех подобных вылазках екатеринбуржца, на которого уже составили три протокола по статье 20.3.3. КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан", однако, не исключается, что пострадавших от рук "художника" может быть гораздо больше, добавил источник.
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екатеринбург
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происшествия, екатеринбург, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Екатеринбург, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы РФ
16:33 21.10.2022
 
В Екатеринбурге задержали облившего краской авто с символикой спецоперации

В Екатеринбурге задержали мужчину, облившего краской машины с символикой Z и V

© AP Photo / Seth WenigПолицейский держит в руках наручники
Полицейский держит в руках наручники - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© AP Photo / Seth Wenig
Полицейский держит в руках наручники. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Силовики задержали жителя Екатеринбурга, который обливал краской машины с символикой специальной военной операции - Z и V, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах в пятницу.
"В Екатеринбурге 34-летний житель микрорайона Уралмаш, обливавший красной краской машины с символами СВО, задержан оперативниками регионального центра по противодействию экстремизму при поддержке ФСБ", – сказал собеседник агентства.
Сейчас оперативникам известно как минимум о трех подобных вылазках екатеринбуржца, на которого уже составили три протокола по статье 20.3.3. КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан", однако, не исключается, что пострадавших от рук "художника" может быть гораздо больше, добавил источник.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
15:42
В Башкирии возбудили дела против мужчин, пытавшихся поджечь военкоматы
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЕкатеринбургРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы РФ
 
 
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