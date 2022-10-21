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В Екатеринбурге задержали облившего краской авто с символикой спецоперации

В Екатеринбурге задержали облившего краской авто с символикой спецоперации - РИА Новости, 21.10.2022

В Екатеринбурге задержали облившего краской авто с символикой спецоперации

Силовики задержали жителя Екатеринбурга, который обливал краской машины с символикой специальной военной операции - Z и V, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T16:33

2022-10-21T16:33

2022-10-21T16:33

специальная военная операция на украине

происшествия

екатеринбург

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы рф

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Силовики задержали жителя Екатеринбурга, который обливал краской машины с символикой специальной военной операции - Z и V, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах в пятницу."В Екатеринбурге 34-летний житель микрорайона Уралмаш, обливавший красной краской машины с символами СВО, задержан оперативниками регионального центра по противодействию экстремизму при поддержке ФСБ", – сказал собеседник агентства.Сейчас оперативникам известно как минимум о трех подобных вылазках екатеринбуржца, на которого уже составили три протокола по статье 20.3.3. КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан", однако, не исключается, что пострадавших от рук "художника" может быть гораздо больше, добавил источник.

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происшествия, екатеринбург, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы рф