https://ria.ru/20221021/arest-1825664195.html

Арестованный в Италии Артем Усс отказался от экстрадиции в США

Арестованный в Италии Артем Усс отказался от экстрадиции в США - РИА Новости, 21.10.2022

Арестованный в Италии Артем Усс отказался от экстрадиции в США

Арестованный в Италии сын красноярского губернатора Артем Усс на состоявшемся в пятницу заседании апелляционного суда Милана отказался от экстрадиции в США,... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T13:55

2022-10-21T13:55

2022-10-21T14:27

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РИМ, 21 окт - РИА Новости. Арестованный в Италии сын красноярского губернатора Артем Усс на состоявшемся в пятницу заседании апелляционного суда Милана отказался от экстрадиции в США, заявил РИА Новости его адвокат Виничио Нардо."Усс не дал согласие на экстрадицию", - сказал Нардо. Таким образом, вопрос выдачи россиянина в США будет рассматриваться в рамках судебного процесса.По словам адвоката, защита российского предпринимателя намерена обратиться в суд с запросом о переводе Усса под домашний арест."На этом заседании этого нельзя было сделать, потому что на нем только устанавливали личность и был задан вопрос об экстрадиции. Мы сделаем это отдельно в письменной форме", - пояснил Нардо.Дата следующего заседания пока не установлена, добавил он.Ранее американское министерство юстиции сообщало, что США предъявили пяти гражданам России, включая сына главы Красноярского края Александра Усса, обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Полиция миланского аэропорта "Мальпенса" подтвердила РИА Новости арест россиянина "в целях экстрадиции". В посольстве РФ в Риме журналистам сообщили, что Артема Усса задержали 17 октября.Накануне Нардо рассказал РИА Новости, что материалы дела должны поступить из США в Италию в ближайшие дни, Артем Усс считает себя невиновным. По закону американская сторона обязана предоставить итальянскому правосудию материалы дела в течение полутора месяцев. С момента ареста процесс может растянуться на 6-7 месяцев, отметил адвокат.

https://ria.ru/20221021/zaderzhanie-1825553158.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сша, италия, в мире, александр усс, россия