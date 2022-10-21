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Арестованный в Италии Артем Усс отказался от экстрадиции в США - РИА Новости, 21.10.2022
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Арестованный в Италии Артем Усс отказался от экстрадиции в США
Арестованный в Италии Артем Усс отказался от экстрадиции в США - РИА Новости, 21.10.2022
Арестованный в Италии Артем Усс отказался от экстрадиции в США
Арестованный в Италии сын красноярского губернатора Артем Усс на состоявшемся в пятницу заседании апелляционного суда Милана отказался от экстрадиции в США,... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T13:55
2022-10-21T14:27
сша
италия
в мире
александр усс
россия
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РИМ, 21 окт - РИА Новости. Арестованный в Италии сын красноярского губернатора Артем Усс на состоявшемся в пятницу заседании апелляционного суда Милана отказался от экстрадиции в США, заявил РИА Новости его адвокат Виничио Нардо."Усс не дал согласие на экстрадицию", - сказал Нардо. Таким образом, вопрос выдачи россиянина в США будет рассматриваться в рамках судебного процесса.По словам адвоката, защита российского предпринимателя намерена обратиться в суд с запросом о переводе Усса под домашний арест."На этом заседании этого нельзя было сделать, потому что на нем только устанавливали личность и был задан вопрос об экстрадиции. Мы сделаем это отдельно в письменной форме", - пояснил Нардо.Дата следующего заседания пока не установлена, добавил он.Ранее американское министерство юстиции сообщало, что США предъявили пяти гражданам России, включая сына главы Красноярского края Александра Усса, обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Полиция миланского аэропорта "Мальпенса" подтвердила РИА Новости арест россиянина "в целях экстрадиции". В посольстве РФ в Риме журналистам сообщили, что Артема Усса задержали 17 октября.Накануне Нардо рассказал РИА Новости, что материалы дела должны поступить из США в Италию в ближайшие дни, Артем Усс считает себя невиновным. По закону американская сторона обязана предоставить итальянскому правосудию материалы дела в течение полутора месяцев. С момента ареста процесс может растянуться на 6-7 месяцев, отметил адвокат.
https://ria.ru/20221021/zaderzhanie-1825553158.html
https://ria.ru/20221021/zaderzhanie-1825631209.html
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сша, италия, в мире, александр усс, россия
США, Италия, В мире, Александр Усс, Россия
13:55 21.10.2022 (обновлено: 14:27 21.10.2022)
 
Арестованный в Италии Артем Усс отказался от экстрадиции в США

Арестованный в Италии сын губернатора Усса Артем отказался от экстрадиции в США

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкФлаг на здании посольства США в Москве
Флаг на здании посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Флаг на здании посольства США в Москве. Архивное фото
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РИМ, 21 окт - РИА Новости. Арестованный в Италии сын красноярского губернатора Артем Усс на состоявшемся в пятницу заседании апелляционного суда Милана отказался от экстрадиции в США, заявил РИА Новости его адвокат Виничио Нардо.
"Усс не дал согласие на экстрадицию", - сказал Нардо. Таким образом, вопрос выдачи россиянина в США будет рассматриваться в рамках судебного процесса.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
08:38
Москалькова назвала задержание россиян в Италии политизированным шагом
По словам адвоката, защита российского предпринимателя намерена обратиться в суд с запросом о переводе Усса под домашний арест.
"На этом заседании этого нельзя было сделать, потому что на нем только устанавливали личность и был задан вопрос об экстрадиции. Мы сделаем это отдельно в письменной форме", - пояснил Нардо.
Дата следующего заседания пока не установлена, добавил он.
Ранее американское министерство юстиции сообщало, что США предъявили пяти гражданам России, включая сына главы Красноярского края Александра Усса, обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Полиция миланского аэропорта "Мальпенса" подтвердила РИА Новости арест россиянина "в целях экстрадиции". В посольстве РФ в Риме журналистам сообщили, что Артема Усса задержали 17 октября.
Накануне Нардо рассказал РИА Новости, что материалы дела должны поступить из США в Италию в ближайшие дни, Артем Усс считает себя невиновным. По закону американская сторона обязана предоставить итальянскому правосудию материалы дела в течение полутора месяцев. С момента ареста процесс может растянуться на 6-7 месяцев, отметил адвокат.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
12:51
В Кремле прокомментировали задержание сына губернатора Усса
 
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