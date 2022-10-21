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Саудовская Аравия создаст центр для китайских производителей - РИА Новости, 21.10.2022
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Саудовская Аравия создаст центр для китайских производителей
Саудовская Аравия создаст центр для китайских производителей - РИА Новости, 21.10.2022
Саудовская Аравия создаст центр для китайских производителей
Саудовская Аравия создаст региональный центр для китайских производителей, говорится в сообщении Саудовского агентства новостей SPA по итогам виртуальных... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T16:09
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саудовская аравия
китай
центральная азия
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ДОХА, 21 окт - РИА Новости. Саудовская Аравия создаст региональный центр для китайских производителей, говорится в сообщении Саудовского агентства новостей SPA по итогам виртуальных переговоров между главами саудовского минэнерго Абдель Азизом бен Салманом и Государственного управления КНР по энергетике Чжана Цзяньхуа."Обсуждение между двумя сторонами затронуло тему сотрудничества и совместных инвестиций в странах Средней и Центральной Азии, инвестиции в интегрированные нефтеперерабатывающие и нефтехимические комплексы в обеих странах, а также укрепление сотрудничества в сфере энергопоставок с помощью создания регионального центра для китайских производителей в королевстве", - отмечается в сообщении.Кроме того, оба чиновника подчеркнули важность двустороннего сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, в частности, производстве чистого водорода на базе исследований и разработок.
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китай
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саудовская аравия, китай, центральная азия
Саудовская Аравия, Китай, Центральная Азия
16:09 21.10.2022 (обновлено: 16:10 21.10.2022)
 
Саудовская Аравия создаст центр для китайских производителей

SPA: Саудовская Аравия создаст региональный центр для китайских производителей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЖемчужина Катара в Дохе
Жемчужина Катара в Дохе - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Жемчужина Катара в Дохе. Архивное фото
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ДОХА, 21 окт - РИА Новости. Саудовская Аравия создаст региональный центр для китайских производителей, говорится в сообщении Саудовского агентства новостей SPA по итогам виртуальных переговоров между главами саудовского минэнерго Абдель Азизом бен Салманом и Государственного управления КНР по энергетике Чжана Цзяньхуа.
"Обсуждение между двумя сторонами затронуло тему сотрудничества и совместных инвестиций в странах Средней и Центральной Азии, инвестиции в интегрированные нефтеперерабатывающие и нефтехимические комплексы в обеих странах, а также укрепление сотрудничества в сфере энергопоставок с помощью создания регионального центра для китайских производителей в королевстве", - отмечается в сообщении.
Кроме того, оба чиновника подчеркнули важность двустороннего сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, в частности, производстве чистого водорода на базе исследований и разработок.
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Саудовская АравияКитайЦентральная Азия
 
 
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