https://ria.ru/20221021/araviya-1825715576.html

Саудовская Аравия создаст центр для китайских производителей

Саудовская Аравия создаст центр для китайских производителей - РИА Новости, 21.10.2022

Саудовская Аравия создаст центр для китайских производителей

Саудовская Аравия создаст региональный центр для китайских производителей, говорится в сообщении Саудовского агентства новостей SPA по итогам виртуальных... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T16:09

2022-10-21T16:09

2022-10-21T16:10

саудовская аравия

китай

центральная азия

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ДОХА, 21 окт - РИА Новости. Саудовская Аравия создаст региональный центр для китайских производителей, говорится в сообщении Саудовского агентства новостей SPA по итогам виртуальных переговоров между главами саудовского минэнерго Абдель Азизом бен Салманом и Государственного управления КНР по энергетике Чжана Цзяньхуа."Обсуждение между двумя сторонами затронуло тему сотрудничества и совместных инвестиций в странах Средней и Центральной Азии, инвестиции в интегрированные нефтеперерабатывающие и нефтехимические комплексы в обеих странах, а также укрепление сотрудничества в сфере энергопоставок с помощью создания регионального центра для китайских производителей в королевстве", - отмечается в сообщении.Кроме того, оба чиновника подчеркнули важность двустороннего сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, в частности, производстве чистого водорода на базе исследований и разработок.

https://radiosputnik.ria.ru/20220315/neft-1778318355.html

саудовская аравия

китай

центральная азия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

саудовская аравия, китай, центральная азия