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Премьер Польши предложил использовать российские активы в интересах ЕС - РИА Новости, 21.10.2022
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Премьер Польши предложил использовать российские активы в интересах ЕС
Премьер Польши предложил использовать российские активы в интересах ЕС - РИА Новости, 21.10.2022
Премьер Польши предложил использовать российские активы в интересах ЕС
Замороженные российские активы нужно конфисковать и использовать для стабилизации цен на энергию, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T17:51
2022-10-21T18:33
экономика
матеуш моравецкий
россия
польша
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
владимир путин
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БРЮССЕЛЬ, 21 окт — РИА Новости. Замороженные российские активы нужно конфисковать и использовать для стабилизации цен на энергию, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после окончания саммита ЕС в Брюсселе.По его словам, Варшава первой предложила эту концепцию еще в марте — апреле этого года. Моравецкий подчеркнул, что речь идет о конфискации активов на сумму 350-400 миллиардов долларов. Моравецкий также возмутился тем, что европейские налогоплательщики якобы должны расплачиваться за происходящее на Украине. Он добавил, что в этом вопросе "польский голос звучит в Брюсселе сильнее всего". При этом он признал, что предложение использовать в своих интересах замороженные российские активы пока не находит понимания у большинства стран ЕС.Это не первая идея Моравецкого относительно использования замороженных российских активов. В начале октября в Праге он предложил поделить их между Украиной и Евросоюзом.Западные страны после начала военной операции на Украине ужесточили санкции против России. Так, заморожена примерно половина валютных резервов страны — около 300 миллиардов долларов. В апреле глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что российские власти оспорят решение европейских властей в суде.Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.
https://ria.ru/20221013/nato-1823818718.html
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экономика, матеуш моравецкий, россия, польша, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, владимир путин, эльвира набиуллина, украина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Матеуш Моравецкий, Россия, Польша, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире, Владимир Путин, Эльвира Набиуллина, Украина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
17:51 21.10.2022 (обновлено: 18:33 21.10.2022)
 
Премьер Польши предложил использовать российские активы в интересах ЕС

Моравецкий предложил использовать российские активы для стабилизации цен на энергию в ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 окт — РИА Новости. Замороженные российские активы нужно конфисковать и использовать для стабилизации цен на энергию, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после окончания саммита ЕС в Брюсселе.
По его словам, Варшава первой предложила эту концепцию еще в марте — апреле этого года. Моравецкий подчеркнул, что речь идет о конфискации активов на сумму 350-400 миллиардов долларов.

"Это сумма, которой не только хватило бы на значительную часть восстановления (Украины. — Прим. ред.), но я предлагаю эту сумму конфисковать и использовать на механизмы, стабилизирующие цены на энергию в Европейском союзе", — отметил премьер.

Моравецкий также возмутился тем, что европейские налогоплательщики якобы должны расплачиваться за происходящее на Украине. Он добавил, что в этом вопросе "польский голос звучит в Брюсселе сильнее всего". При этом он признал, что предложение использовать в своих интересах замороженные российские активы пока не находит понимания у большинства стран ЕС.
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Это не первая идея Моравецкого относительно использования замороженных российских активов. В начале октября в Праге он предложил поделить их между Украиной и Евросоюзом.
Западные страны после начала военной операции на Украине ужесточили санкции против России. Так, заморожена примерно половина валютных резервов страны — около 300 миллиардов долларов. В апреле глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что российские власти оспорят решение европейских властей в суде.
Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.
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ЭкономикаМатеуш МоравецкийРоссияПольшаЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ миреВладимир ПутинЭльвира НабиуллинаУкраинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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