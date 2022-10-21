https://ria.ru/20221021/aktivy-1825765692.html

Премьер Польши предложил использовать российские активы в интересах ЕС

Премьер Польши предложил использовать российские активы в интересах ЕС - РИА Новости, 21.10.2022

Премьер Польши предложил использовать российские активы в интересах ЕС

Замороженные российские активы нужно конфисковать и использовать для стабилизации цен на энергию, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T17:51

2022-10-21T17:51

2022-10-21T18:33

экономика

матеуш моравецкий

россия

польша

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729929007_0:0:2319:1304_1920x0_80_0_0_1504981072dca8c6c1ee75020ed68ccf.jpg

БРЮССЕЛЬ, 21 окт — РИА Новости. Замороженные российские активы нужно конфисковать и использовать для стабилизации цен на энергию, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после окончания саммита ЕС в Брюсселе.По его словам, Варшава первой предложила эту концепцию еще в марте — апреле этого года. Моравецкий подчеркнул, что речь идет о конфискации активов на сумму 350-400 миллиардов долларов. Моравецкий также возмутился тем, что европейские налогоплательщики якобы должны расплачиваться за происходящее на Украине. Он добавил, что в этом вопросе "польский голос звучит в Брюсселе сильнее всего". При этом он признал, что предложение использовать в своих интересах замороженные российские активы пока не находит понимания у большинства стран ЕС.Это не первая идея Моравецкого относительно использования замороженных российских активов. В начале октября в Праге он предложил поделить их между Украиной и Евросоюзом.Западные страны после начала военной операции на Украине ужесточили санкции против России. Так, заморожена примерно половина валютных резервов страны — около 300 миллиардов долларов. В апреле глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что российские власти оспорят решение европейских властей в суде.Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.

https://ria.ru/20221013/nato-1823818718.html

https://ria.ru/20221021/sanktsii-1825721288.html

россия

польша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, матеуш моравецкий, россия, польша, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, владимир путин, эльвира набиуллина, украина, центральный банк рф (цб рф)