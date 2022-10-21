17:51 21.10.2022 (обновлено: 18:33 21.10.2022)
Премьер Польши предложил использовать российские активы в интересах ЕС
Моравецкий предложил использовать российские активы для стабилизации цен на энергию в ЕС
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 окт — РИА Новости. Замороженные российские активы нужно конфисковать и использовать для стабилизации цен на энергию, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после окончания саммита ЕС в Брюсселе.
По его словам, Варшава первой предложила эту концепцию еще в марте — апреле этого года. Моравецкий подчеркнул, что речь идет о конфискации активов на сумму 350-400 миллиардов долларов.
"Это сумма, которой не только хватило бы на значительную часть восстановления (Украины. — Прим. ред.), но я предлагаю эту сумму конфисковать и использовать на механизмы, стабилизирующие цены на энергию в Европейском союзе", — отметил премьер.
Моравецкий также возмутился тем, что европейские налогоплательщики якобы должны расплачиваться за происходящее на Украине. Он добавил, что в этом вопросе "польский голос звучит в Брюсселе сильнее всего". При этом он признал, что предложение использовать в своих интересах замороженные российские активы пока не находит понимания у большинства стран ЕС.
13 октября, 18:15Польша будет участвовать в учениях НАТО по "ядерному сдерживанию"
Это не первая идея Моравецкого относительно использования замороженных российских активов. В начале октября в Праге он предложил поделить их между Украиной и Евросоюзом.
Западные страны после начала военной операции на Украине ужесточили санкции против России. Так, заморожена примерно половина валютных резервов страны — около 300 миллиардов долларов. В апреле глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что российские власти оспорят решение европейских властей в суде.
Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.