https://ria.ru/20221021/aktivy-1825734925.html

ЕК подготовит предложения по использованию замороженных активов для Украины

ЕК подготовит предложения по использованию замороженных активов для Украины - РИА Новости, 21.10.2022

ЕК подготовит предложения по использованию замороженных активов для Украины

Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, следует из... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T16:48

2022-10-21T16:48

2022-10-21T16:54

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БРЮССЕЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, следует из опубликованных выводов по итогам саммита Евросоюза."Евросовет призвал Европейскую комиссию представить предложения по использованию замороженных средств для поддержки восстановления Украины в соответствии с правом ЕС и международным правом", - говорится в документе.Лидеры ЕС в своих выводах по итогам саммита также констатировали, что "Украина выразила готовность к справедливому миру, который должен включать уважение ее территориальной целостности и суверенитета, защищенных Уставом ООН, обеспечение ее способности защищать себя в будущем, обеспечение ее восстановления, включая изучение возможности сделать это за счет средств из России".Ранее европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что страны Евросоюза заморозили 17,4 миллиарда евро активов российского бизнеса, эти средства распределены неравномерно по союзу.Страны Евросоюза с конца февраля ввели уже восемь пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.На настоящий момент фигурантами санкционного списка ЕС по Украине являются более 1300 физлиц и организаций.

https://ria.ru/20221007/aktivy-1822294679.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, россия, евросоюз, еврокомиссия, евросовет, в мире