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ЕК подготовит предложения по использованию замороженных активов для Украины - РИА Новости, 21.10.2022
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ЕК подготовит предложения по использованию замороженных активов для Украины
ЕК подготовит предложения по использованию замороженных активов для Украины - РИА Новости, 21.10.2022
ЕК подготовит предложения по использованию замороженных активов для Украины
Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, следует из... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T16:48
2022-10-21T16:54
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БРЮССЕЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, следует из опубликованных выводов по итогам саммита Евросоюза."Евросовет призвал Европейскую комиссию представить предложения по использованию замороженных средств для поддержки восстановления Украины в соответствии с правом ЕС и международным правом", - говорится в документе.Лидеры ЕС в своих выводах по итогам саммита также констатировали, что "Украина выразила готовность к справедливому миру, который должен включать уважение ее территориальной целостности и суверенитета, защищенных Уставом ООН, обеспечение ее способности защищать себя в будущем, обеспечение ее восстановления, включая изучение возможности сделать это за счет средств из России".Ранее европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что страны Евросоюза заморозили 17,4 миллиарда евро активов российского бизнеса, эти средства распределены неравномерно по союзу.Страны Евросоюза с конца февраля ввели уже восемь пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.На настоящий момент фигурантами санкционного списка ЕС по Украине являются более 1300 физлиц и организаций.
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украина, россия, евросоюз, еврокомиссия, евросовет, в мире
Украина, Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, Евросовет, В мире
16:48 21.10.2022 (обновлено: 16:54 21.10.2022)
 
ЕК подготовит предложения по использованию замороженных активов для Украины

ЕК подготовит предложения по использованию замороженных активов для восстановления Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, следует из опубликованных выводов по итогам саммита Евросоюза.
"Евросовет призвал Европейскую комиссию представить предложения по использованию замороженных средств для поддержки восстановления Украины в соответствии с правом ЕС и международным правом", - говорится в документе.
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Лидеры ЕС в своих выводах по итогам саммита также констатировали, что "Украина выразила готовность к справедливому миру, который должен включать уважение ее территориальной целостности и суверенитета, защищенных Уставом ООН, обеспечение ее способности защищать себя в будущем, обеспечение ее восстановления, включая изучение возможности сделать это за счет средств из России".
Ранее европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что страны Евросоюза заморозили 17,4 миллиарда евро активов российского бизнеса, эти средства распределены неравномерно по союзу.
Страны Евросоюза с конца февраля ввели уже восемь пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
На настоящий момент фигурантами санкционного списка ЕС по Украине являются более 1300 физлиц и организаций.
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