https://ria.ru/20221021/advokaty-1825564495.html

Адвокаты задержанного в Норвегии Якунина обжалуют его заключение под стражу

Адвокаты задержанного в Норвегии Якунина обжалуют его заключение под стражу - РИА Новости, 21.10.2022

Адвокаты задержанного в Норвегии Якунина обжалуют его заключение под стражу

Заключение под стражу сына экс-главы РЖД Андрея Якунина, ранее задержанного в Норвегии за запуск дронов, будет обжаловано в ближайшее время, следует из... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T09:36

2022-10-21T09:36

2022-10-21T09:36

в мире

норвегия

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576422236_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_16c025ecd006a28e2d154bed6a8defc1.jpg

ЦЮРИХ, 21 окт - РИА Новости. Заключение под стражу сына экс-главы РЖД Андрея Якунина, ранее задержанного в Норвегии за запуск дронов, будет обжаловано в ближайшее время, следует из заявления старшего партнера коллегии адвокатов Pen&Paper Антона Именнова."Безусловно, мы готовим апелляцию с норвежскими адвокатами, которая будет подана в ближайшее время", - говорится в заявлении защитника, которое имеется в распоряжении РИА Новости.С начала специальной военной операции РФ на Украине Норвегия приняла Закон о санкциях и положение о санкциях, согласно которым российские компании или граждане не имеют права использовать беспилотники в Норвегии. Якунину предъявили обвинение в управлении дроном с июля по середину октября на Шпицбергене. При этом у мужчины есть как российское, так и британское гражданство, а, согласно Шпицбергенскому трактату, на архипелаге запрещена любая дискриминация по национальному признаку.За последние несколько дней полиция Норвегии задержала семь россиян в разных регионах страны за съемку с беспилотников, что запрещено в королевстве введенными против России санкциями. Все семеро были заключены под стражу.Также по сообщениям норвежских СМИ, из-за сообщений о беспилотниках были закрыты два норвежских аэропорта в Бергене и Фёрде. Премьер-министр страны Йонас Гар Стере заявил, что власти Норвегии не потерпят, чтобы "кто-то использовал подобные аппараты для наблюдения за критически важными объектами в Норвегии".

https://ria.ru/20221020/uss-1825346027.html

https://ria.ru/20221020/yakunin-1825377494.html

норвегия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, норвегия, россия, украина