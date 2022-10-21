Адвокаты задержанного в Норвегии Якунина обжалуют его заключение под стражу
Адвокаты задержанного в Норвегии Андрея Якунина обжалуют его заключение под стражу
Здание посольства Норвегии в Москве. Архивное фото
ЦЮРИХ, 21 окт - РИА Новости. Заключение под стражу сына экс-главы РЖД Андрея Якунина, ранее задержанного в Норвегии за запуск дронов, будет обжаловано в ближайшее время, следует из заявления старшего партнера коллегии адвокатов Pen&Paper Антона Именнова.
"Безусловно, мы готовим апелляцию с норвежскими адвокатами, которая будет подана в ближайшее время", - говорится в заявлении защитника, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
С начала специальной военной операции РФ на Украине Норвегия приняла Закон о санкциях и положение о санкциях, согласно которым российские компании или граждане не имеют права использовать беспилотники в Норвегии. Якунину предъявили обвинение в управлении дроном с июля по середину октября на Шпицбергене. При этом у мужчины есть как российское, так и британское гражданство, а, согласно Шпицбергенскому трактату, на архипелаге запрещена любая дискриминация по национальному признаку.
За последние несколько дней полиция Норвегии задержала семь россиян в разных регионах страны за съемку с беспилотников, что запрещено в королевстве введенными против России санкциями. Все семеро были заключены под стражу.
Также по сообщениям норвежских СМИ, из-за сообщений о беспилотниках были закрыты два норвежских аэропорта в Бергене и Фёрде. Премьер-министр страны Йонас Гар Стере заявил, что власти Норвегии не потерпят, чтобы "кто-то использовал подобные аппараты для наблюдения за критически важными объектами в Норвегии".