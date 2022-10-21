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Адвокаты задержанного в Норвегии Якунина обжалуют его заключение под стражу - РИА Новости, 21.10.2022
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Адвокаты задержанного в Норвегии Якунина обжалуют его заключение под стражу
Адвокаты задержанного в Норвегии Якунина обжалуют его заключение под стражу - РИА Новости, 21.10.2022
Адвокаты задержанного в Норвегии Якунина обжалуют его заключение под стражу
Заключение под стражу сына экс-главы РЖД Андрея Якунина, ранее задержанного в Норвегии за запуск дронов, будет обжаловано в ближайшее время, следует из... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T09:36
2022-10-21T09:36
в мире
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ЦЮРИХ, 21 окт - РИА Новости. Заключение под стражу сына экс-главы РЖД Андрея Якунина, ранее задержанного в Норвегии за запуск дронов, будет обжаловано в ближайшее время, следует из заявления старшего партнера коллегии адвокатов Pen&amp;Paper Антона Именнова."Безусловно, мы готовим апелляцию с норвежскими адвокатами, которая будет подана в ближайшее время", - говорится в заявлении защитника, которое имеется в распоряжении РИА Новости.С начала специальной военной операции РФ на Украине Норвегия приняла Закон о санкциях и положение о санкциях, согласно которым российские компании или граждане не имеют права использовать беспилотники в Норвегии. Якунину предъявили обвинение в управлении дроном с июля по середину октября на Шпицбергене. При этом у мужчины есть как российское, так и британское гражданство, а, согласно Шпицбергенскому трактату, на архипелаге запрещена любая дискриминация по национальному признаку.За последние несколько дней полиция Норвегии задержала семь россиян в разных регионах страны за съемку с беспилотников, что запрещено в королевстве введенными против России санкциями. Все семеро были заключены под стражу.Также по сообщениям норвежских СМИ, из-за сообщений о беспилотниках были закрыты два норвежских аэропорта в Бергене и Фёрде. Премьер-министр страны Йонас Гар Стере заявил, что власти Норвегии не потерпят, чтобы "кто-то использовал подобные аппараты для наблюдения за критически важными объектами в Норвегии".
https://ria.ru/20221020/uss-1825346027.html
https://ria.ru/20221020/yakunin-1825377494.html
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в мире, норвегия, россия, украина
В мире, Норвегия, Россия, Украина
09:36 21.10.2022
 
Адвокаты задержанного в Норвегии Якунина обжалуют его заключение под стражу

Адвокаты задержанного в Норвегии Андрея Якунина обжалуют его заключение под стражу

© АГН "Москва" / Андрей ЛюбимовЗдание посольства Норвегии в Москве
Здание посольства Норвегии в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© АГН "Москва" / Андрей Любимов
Здание посольства Норвегии в Москве. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 21 окт - РИА Новости. Заключение под стражу сына экс-главы РЖД Андрея Якунина, ранее задержанного в Норвегии за запуск дронов, будет обжаловано в ближайшее время, следует из заявления старшего партнера коллегии адвокатов Pen&Paper Антона Именнова.
"Безусловно, мы готовим апелляцию с норвежскими адвокатами, которая будет подана в ближайшее время", - говорится в заявлении защитника, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Здание посольства РФ в Риме - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 13:10
Посольство в Италии прокомментировало задержание сына губернатора Усса
С начала специальной военной операции РФ на Украине Норвегия приняла Закон о санкциях и положение о санкциях, согласно которым российские компании или граждане не имеют права использовать беспилотники в Норвегии. Якунину предъявили обвинение в управлении дроном с июля по середину октября на Шпицбергене. При этом у мужчины есть как российское, так и британское гражданство, а, согласно Шпицбергенскому трактату, на архипелаге запрещена любая дискриминация по национальному признаку.
За последние несколько дней полиция Норвегии задержала семь россиян в разных регионах страны за съемку с беспилотников, что запрещено в королевстве введенными против России санкциями. Все семеро были заключены под стражу.
Также по сообщениям норвежских СМИ, из-за сообщений о беспилотниках были закрыты два норвежских аэропорта в Бергене и Фёрде. Премьер-министр страны Йонас Гар Стере заявил, что власти Норвегии не потерпят, чтобы "кто-то использовал подобные аппараты для наблюдения за критически важными объектами в Норвегии".
Здание Посольства России в Осло - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 14:38
Посольство в Норвегии получило подтверждение о задержании Андрея Якунина
 
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