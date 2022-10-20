https://ria.ru/20221020/zapad-1825319981.html

МИД предупредил Запад о приближении к опасной черте столкновения с Россией

МИД предупредил Запад о приближении к опасной черте столкновения с Россией - РИА Новости, 20.10.2022

МИД предупредил Запад о приближении к опасной черте столкновения с Россией

Запад, поставляя оружие Украине, приближается к опасной черте прямого военного столкновения с Россией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T12:06

2022-10-20T12:06

2022-10-20T13:04

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Запад, поставляя оружие Украине, приближается к опасной черте прямого военного столкновения с Россией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Страны НАТО, словно соревнуясь друг с другом, продолжают накачивать киевский режим вооружениями, боеприпасами, поставлять ему разведданные, обучать киевскорежимных солдат, давать ориентировки по ведению боевых действий, тем самым приближаясь к опасной черте прямого военного столкновения с Россией", — сказала она.Захарова добавила, что суммарная военная помощь Запада Украине составила уже 42,3 миллиарда долларов, из них больше половины приходится на США.Она подчеркнула, что страны, "которые выделяют такие огромные деньги и поставляют вооружения киевскому режиму, они и являются донорами, спонсорами этой самой экстремистской деятельности". Поэтому НАТО стремится "обвинить кого угодно, дабы отвести от себя подозрения".На фоне операции Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт становится законной целью для российской армии.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221019/ukraina-1825086285.html

https://ria.ru/20221020/podderzhka-1825254582.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, украина, в мире, мария захарова, сша, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)