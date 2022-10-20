12:06 20.10.2022 (обновлено: 13:04 20.10.2022)
МИД предупредил Запад о приближении к опасной черте столкновения с Россией
Захарова заявила, что поставки оружия Украине приближают НАТО к столкновению с Россией
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Запад, поставляя оружие Украине, приближается к опасной черте прямого военного столкновения с Россией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Страны НАТО, словно соревнуясь друг с другом, продолжают накачивать киевский режим вооружениями, боеприпасами, поставлять ему разведданные, обучать киевскорежимных солдат, давать ориентировки по ведению боевых действий, тем самым приближаясь к опасной черте прямого военного столкновения с Россией", — сказала она.
Захарова добавила, что суммарная военная помощь Запада Украине составила уже 42,3 миллиарда долларов, из них больше половины приходится на США.
Она подчеркнула, что страны, "которые выделяют такие огромные деньги и поставляют вооружения киевскому режиму, они и являются донорами, спонсорами этой самой экстремистской деятельности". Поэтому НАТО стремится "обвинить кого угодно, дабы отвести от себя подозрения".
На фоне операции Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт становится законной целью для российской армии.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.