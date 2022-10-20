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МИД предупредил Запад о приближении к опасной черте столкновения с Россией - РИА Новости, 20.10.2022
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МИД предупредил Запад о приближении к опасной черте столкновения с Россией
МИД предупредил Запад о приближении к опасной черте столкновения с Россией - РИА Новости, 20.10.2022
МИД предупредил Запад о приближении к опасной черте столкновения с Россией
Запад, поставляя оружие Украине, приближается к опасной черте прямого военного столкновения с Россией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T12:06
2022-10-20T13:04
россия
украина
в мире
мария захарова
сша
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Запад, поставляя оружие Украине, приближается к опасной черте прямого военного столкновения с Россией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Страны НАТО, словно соревнуясь друг с другом, продолжают накачивать киевский режим вооружениями, боеприпасами, поставлять ему разведданные, обучать киевскорежимных солдат, давать ориентировки по ведению боевых действий, тем самым приближаясь к опасной черте прямого военного столкновения с Россией", — сказала она.Захарова добавила, что суммарная военная помощь Запада Украине составила уже 42,3 миллиарда долларов, из них больше половины приходится на США.Она подчеркнула, что страны, "которые выделяют такие огромные деньги и поставляют вооружения киевскому режиму, они и являются донорами, спонсорами этой самой экстремистской деятельности". Поэтому НАТО стремится "обвинить кого угодно, дабы отвести от себя подозрения".На фоне операции Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт становится законной целью для российской армии.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221019/ukraina-1825086285.html
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россия, украина, в мире, мария захарова, сша, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Украина, В мире, Мария Захарова, США, НАТО, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
12:06 20.10.2022 (обновлено: 13:04 20.10.2022)
 
МИД предупредил Запад о приближении к опасной черте столкновения с Россией

Захарова заявила, что поставки оружия Украине приближают НАТО к столкновению с Россией

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Запад, поставляя оружие Украине, приближается к опасной черте прямого военного столкновения с Россией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Страны НАТО, словно соревнуясь друг с другом, продолжают накачивать киевский режим вооружениями, боеприпасами, поставлять ему разведданные, обучать киевскорежимных солдат, давать ориентировки по ведению боевых действий, тем самым приближаясь к опасной черте прямого военного столкновения с Россией", — сказала она.
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Захарова добавила, что суммарная военная помощь Запада Украине составила уже 42,3 миллиарда долларов, из них больше половины приходится на США.
Она подчеркнула, что страны, "которые выделяют такие огромные деньги и поставляют вооружения киевскому режиму, они и являются донорами, спонсорами этой самой экстремистской деятельности". Поэтому НАТО стремится "обвинить кого угодно, дабы отвести от себя подозрения".
На фоне операции Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт становится законной целью для российской армии.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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