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Госдума разрабатывает основы государственной национальной политики
Госдума разрабатывает основы государственной национальной политики - РИА Новости, 20.10.2022
Госдума разрабатывает основы государственной национальной политики
Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин сообщил о разработке закона об основах государственной национальной политики, по его... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T15:30
2022-10-20T15:30
2022-10-20T15:30
геннадий семигин
россия
госдума рф
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин сообщил о разработке закона об основах государственной национальной политики, по его словам, стратегия государственной нацполитики нуждается в обновлении."Мы приступаем вместе с федеральным агентством по делам национальностей к подготовке закона об основах государственной национальной политики... Это кодекс национальной политики", - сказал депутат в рамках круглого стола на тему "Сохранение культурного наследия и языкового многообразия народов РФ".По словам парламентария, из-за изменения ситуации в стране "стратегия государственной национальной политики до 2025 года нуждается в обновлении"."Еще один момент, который вносит сейчас коррекцию в нашу работу. То, что происходит на освобожденных территориях, с точки зрения межнациональных конфликтов, в том числе с точки зрения стабильности, развития национальной политики – в центре нашего серьезного внимания", - подчеркнул он.Депутат добавил, что после круглого стола все мысли, предложения и замечания будут обобщены виде конкретного документа.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20221020/rosturizm-1825357048.html
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геннадий семигин, россия, госдума рф
Геннадий Семигин, Россия, Госдума РФ
Госдума разрабатывает основы государственной национальной политики
Депутат Семигин: ГД разрабатывает закон об основах государственной национальной политики
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин сообщил о разработке закона об основах государственной национальной политики, по его словам, стратегия государственной нацполитики нуждается в обновлении.
"Мы приступаем вместе с федеральным агентством по делам национальностей к подготовке закона об основах государственной национальной политики... Это кодекс национальной политики", - сказал депутат в рамках круглого стола на тему "Сохранение культурного наследия и языкового многообразия народов РФ".
По словам парламентария, из-за изменения ситуации в стране "стратегия государственной национальной политики до 2025 года нуждается в обновлении".
"Еще один момент, который вносит сейчас коррекцию в нашу работу. То, что происходит на освобожденных территориях, с точки зрения межнациональных конфликтов, в том числе с точки зрения стабильности, развития национальной политики – в центре нашего серьезного внимания", - подчеркнул он.
Депутат добавил, что после круглого стола все мысли, предложения и замечания будут обобщены виде конкретного документа.
Президент РФ Владимир Путин
30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР
, ЛНР
, Херсонской и Запорожской областей
о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.