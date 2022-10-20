https://ria.ru/20221020/zakon-1825396004.html

Госдума разрабатывает основы государственной национальной политики

Госдума разрабатывает основы государственной национальной политики - РИА Новости, 20.10.2022

Госдума разрабатывает основы государственной национальной политики

Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин сообщил о разработке закона об основах государственной национальной политики, по его... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T15:30

2022-10-20T15:30

2022-10-20T15:30

геннадий семигин

россия

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808261646_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_b67ad7e64ac24638aa7897f92fe6baa8.jpg

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин сообщил о разработке закона об основах государственной национальной политики, по его словам, стратегия государственной нацполитики нуждается в обновлении."Мы приступаем вместе с федеральным агентством по делам национальностей к подготовке закона об основах государственной национальной политики... Это кодекс национальной политики", - сказал депутат в рамках круглого стола на тему "Сохранение культурного наследия и языкового многообразия народов РФ".По словам парламентария, из-за изменения ситуации в стране "стратегия государственной национальной политики до 2025 года нуждается в обновлении"."Еще один момент, который вносит сейчас коррекцию в нашу работу. То, что происходит на освобожденных территориях, с точки зрения межнациональных конфликтов, в том числе с точки зрения стабильности, развития национальной политики – в центре нашего серьезного внимания", - подчеркнул он.Депутат добавил, что после круглого стола все мысли, предложения и замечания будут обобщены виде конкретного документа.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20221020/rosturizm-1825357048.html

https://ria.ru/20221019/ogranicheniya-1825235273.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

геннадий семигин, россия, госдума рф