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Путин подписал закон об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств - РИА Новости, 20.10.2022
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Путин подписал закон об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств
Путин подписал закон об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств - РИА Новости, 20.10.2022
Путин подписал закон об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об эксперименте по онлайн-продаже лекарств, отпускаемых по рецепту. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T14:36
2022-10-20T14:36
общество
владимир путин
россия
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об эксперименте по онлайн-продаже лекарств, отпускаемых по рецепту.Как уточняется в тексте закона, с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года в Москве, Белгородской и Московской областях предусматривается проведение эксперимента по онлайн-торговле лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту.Создание возможности дистанционной продажи лекарственных препаратов для медицинского применения, отпускаемых по рецепту, обеспечит дополнительную поддержку субъектов малого предпринимательства, работающих на аптечном рынке, позволит повысить доступность лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту на лекарственный препарат, для всех категорий граждан, указывалось в пояснительных материалах.На кабмин возлагается ответственность за утверждение положений о порядке проведения эксперимента, в том числе требований к медицинским и аптечным организациям - участникам эксперимента, осуществления розничной торговли лекарствами, требований к доставке препаратов гражданам, а также правил выдачи разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами.Перечень лекарств в рамках эксперимента по онлайн-продаже рецептурных препаратов будет строго ограничен, чтобы исключить злонамеренное использование таких препаратов пациентами самостоятельно, подчеркивали в Минздраве.
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общество, владимир путин, россия, москва, московская область (подмосковье)
Общество, Владимир Путин, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье)
14:36 20.10.2022
 
Путин подписал закон об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств

Путин подписал закон об эксперименте по онлайн-продаже препаратов, отпускаемых по рецепту

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об эксперименте по онлайн-продаже лекарств, отпускаемых по рецепту.
Как уточняется в тексте закона, с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года в Москве, Белгородской и Московской областях предусматривается проведение эксперимента по онлайн-торговле лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту.
Создание возможности дистанционной продажи лекарственных препаратов для медицинского применения, отпускаемых по рецепту, обеспечит дополнительную поддержку субъектов малого предпринимательства, работающих на аптечном рынке, позволит повысить доступность лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту на лекарственный препарат, для всех категорий граждан, указывалось в пояснительных материалах.
На кабмин возлагается ответственность за утверждение положений о порядке проведения эксперимента, в том числе требований к медицинским и аптечным организациям - участникам эксперимента, осуществления розничной торговли лекарствами, требований к доставке препаратов гражданам, а также правил выдачи разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами.
Перечень лекарств в рамках эксперимента по онлайн-продаже рецептурных препаратов будет строго ограничен, чтобы исключить злонамеренное использование таких препаратов пациентами самостоятельно, подчеркивали в Минздраве.
Сотрудница аптеки - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 17:10
Минздрав рассказал о перечне рецептурных лекарств для онлайн-продажи
 
ОбществоВладимир ПутинРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
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