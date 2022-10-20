https://ria.ru/20221020/zakon-1825376885.html
Путин подписал закон об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств
Путин подписал закон об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств - РИА Новости, 20.10.2022
Путин подписал закон об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об эксперименте по онлайн-продаже лекарств, отпускаемых по рецепту. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T14:36
2022-10-20T14:36
2022-10-20T14:36
общество
владимир путин
россия
москва
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745458813_0:0:3019:1698_1920x0_80_0_0_e6b0af5e5866450b8d0ea6ea06f12556.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об эксперименте по онлайн-продаже лекарств, отпускаемых по рецепту.Как уточняется в тексте закона, с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года в Москве, Белгородской и Московской областях предусматривается проведение эксперимента по онлайн-торговле лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту.Создание возможности дистанционной продажи лекарственных препаратов для медицинского применения, отпускаемых по рецепту, обеспечит дополнительную поддержку субъектов малого предпринимательства, работающих на аптечном рынке, позволит повысить доступность лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту на лекарственный препарат, для всех категорий граждан, указывалось в пояснительных материалах.На кабмин возлагается ответственность за утверждение положений о порядке проведения эксперимента, в том числе требований к медицинским и аптечным организациям - участникам эксперимента, осуществления розничной торговли лекарствами, требований к доставке препаратов гражданам, а также правил выдачи разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами.Перечень лекарств в рамках эксперимента по онлайн-продаже рецептурных препаратов будет строго ограничен, чтобы исключить злонамеренное использование таких препаратов пациентами самостоятельно, подчеркивали в Минздраве.
https://ria.ru/20221019/lekarstva-1825168588.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745458813_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_defc2a3b06ee8a5fbb8445dab59944ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия, москва, московская область (подмосковье)
Общество, Владимир Путин, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье)
Путин подписал закон об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств
Путин подписал закон об эксперименте по онлайн-продаже препаратов, отпускаемых по рецепту
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин подписал
закон об эксперименте по онлайн-продаже лекарств, отпускаемых по рецепту.
Как уточняется в тексте закона, с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года в Москве
, Белгородской и Московской областях
предусматривается проведение эксперимента по онлайн-торговле лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту.
Создание возможности дистанционной продажи лекарственных препаратов для медицинского применения, отпускаемых по рецепту, обеспечит дополнительную поддержку субъектов малого предпринимательства, работающих на аптечном рынке, позволит повысить доступность лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту на лекарственный препарат, для всех категорий граждан, указывалось в пояснительных материалах.
На кабмин возлагается ответственность за утверждение положений о порядке проведения эксперимента, в том числе требований к медицинским и аптечным организациям - участникам эксперимента, осуществления розничной торговли лекарствами, требований к доставке препаратов гражданам, а также правил выдачи разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами.
Перечень лекарств в рамках эксперимента по онлайн-продаже рецептурных препаратов будет строго ограничен, чтобы исключить злонамеренное использование таких препаратов пациентами самостоятельно, подчеркивали в Минздраве.