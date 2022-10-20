https://ria.ru/20221020/zakon-1825376885.html

Путин подписал закон об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств

Путин подписал закон об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств - РИА Новости, 20.10.2022

Путин подписал закон об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об эксперименте по онлайн-продаже лекарств, отпускаемых по рецепту. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T14:36

2022-10-20T14:36

2022-10-20T14:36

общество

владимир путин

россия

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об эксперименте по онлайн-продаже лекарств, отпускаемых по рецепту.Как уточняется в тексте закона, с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года в Москве, Белгородской и Московской областях предусматривается проведение эксперимента по онлайн-торговле лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту.Создание возможности дистанционной продажи лекарственных препаратов для медицинского применения, отпускаемых по рецепту, обеспечит дополнительную поддержку субъектов малого предпринимательства, работающих на аптечном рынке, позволит повысить доступность лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту на лекарственный препарат, для всех категорий граждан, указывалось в пояснительных материалах.На кабмин возлагается ответственность за утверждение положений о порядке проведения эксперимента, в том числе требований к медицинским и аптечным организациям - участникам эксперимента, осуществления розничной торговли лекарствами, требований к доставке препаратов гражданам, а также правил выдачи разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами.Перечень лекарств в рамках эксперимента по онлайн-продаже рецептурных препаратов будет строго ограничен, чтобы исключить злонамеренное использование таких препаратов пациентами самостоятельно, подчеркивали в Минздраве.

https://ria.ru/20221019/lekarstva-1825168588.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, владимир путин, россия, москва, московская область (подмосковье)