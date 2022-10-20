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В Петербурге возле школы задержали пьяного мужчину с автоматом
В Петербурге возле школы задержали пьяного мужчину с автоматом - РИА Новости, 20.10.2022
В Петербурге возле школы задержали пьяного мужчину с автоматом
Пьяного мужчину с автоматом задержали возле школы в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщает региональный главк Росгвардии. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T13:32
2022-10-20T13:32
2022-10-20T13:32
санкт-петербург
происшествия
калининский район
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт – РИА Новости. Пьяного мужчину с автоматом задержали возле школы в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщает региональный главк Росгвардии."Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 51-летнего гражданина, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, передвигался около школы 88 Калининского района с предметом, похожим на автомат… По предварительной информации, автомат является охолощенным", - говорится в сообщении.Ведомство сообщает, что в учебном заведении нажали кнопку тревожной сигнализации.Задержанный доставлен в отдел полиции.
https://ria.ru/20220817/lasty-1810229603.html
санкт-петербург
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РИА Новости
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РИА Новости
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санкт-петербург, происшествия, калининский район, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Санкт-Петербург, Происшествия, Калининский район, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Петербурге возле школы задержали пьяного мужчину с автоматом
В Петербурге возле школы сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину с автоматом