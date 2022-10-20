https://ria.ru/20221020/zaderzhanie-1825355099.html

В Петербурге возле школы задержали пьяного мужчину с автоматом

В Петербурге возле школы задержали пьяного мужчину с автоматом - РИА Новости, 20.10.2022

В Петербурге возле школы задержали пьяного мужчину с автоматом

Пьяного мужчину с автоматом задержали возле школы в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщает региональный главк Росгвардии. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T13:32

2022-10-20T13:32

2022-10-20T13:32

санкт-петербург

происшествия

калининский район

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт – РИА Новости. Пьяного мужчину с автоматом задержали возле школы в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщает региональный главк Росгвардии."Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 51-летнего гражданина, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, передвигался около школы 88 Калининского района с предметом, похожим на автомат… По предварительной информации, автомат является охолощенным", - говорится в сообщении.Ведомство сообщает, что в учебном заведении нажали кнопку тревожной сигнализации.Задержанный доставлен в отдел полиции.

https://ria.ru/20220817/lasty-1810229603.html

санкт-петербург

калининский район

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санкт-петербург, происшествия, калининский район, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)