https://ria.ru/20221020/yakunin-1825377494.html

Посольство в Норвегии получило подтверждение о задержании Андрея Якунина

Посольство в Норвегии получило подтверждение о задержании Андрея Якунина - РИА Новости, 20.10.2022

Посольство в Норвегии получило подтверждение о задержании Андрея Якунина

Посольство России в Норвегии получило в норвежской полиции подтверждение задержания бизнесмена Андрея Якунина, за консульской помощью он или его представители... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T14:38

2022-10-20T14:38

2022-10-20T14:39

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Посольство России в Норвегии получило в норвежской полиции подтверждение задержания бизнесмена Андрея Якунина, за консульской помощью он или его представители не обращались, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Осло."В норвежской полиции нам подтвердили, что задержанным является Андрей Якунин, ему предоставлен адвокат. За консульской помощью в посольство или российские генконсульства в Киркинесе и на Шпицбергене, задержанный или его представители не обращались. Находимся в контакте с правоохранительными органами Норвегии", - сказали в посольстве в ответ на вопросы о задержании Якунина.С начала специальной военной операции РФ на Украине Норвегия приняла закон о санкциях и положение о санкциях, согласно которым российские компании или граждане не имеют права использовать беспилотники в Норвегии. Якунину предъявили обвинение в управлении дроном с июля по середину октября на Шпицбергене. При этом у мужчины есть как российское, так и британское гражданство, а, согласно Шпицбергенскому трактату, на архипелаге запрещена любая дискриминация по национальному признаку.За последние несколько дней полиция Норвегии задержала семь россиян в разных регионах страны за съемку с беспилотников, что запрещено в королевстве введенными против России санкциями. Все семеро были заключены под стражу.Также по сообщениям норвежских СМИ, из-за сообщений о беспилотниках были закрыты два норвежских аэропорта в Бергене и Фёрде. Премьер-министр страны Йонас Гар Стёре заявил, что власти Норвегии не потерпят, чтобы "кто-то использовал подобные аппараты для наблюдения за критически важными объектами в Норвегии".

https://ria.ru/20221019/norvegiya-1825163839.html

https://ria.ru/20221020/uss-1825371902.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, норвегия, россия, шпицберген