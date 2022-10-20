Рейтинг@Mail.ru
Посольство в Норвегии получило подтверждение о задержании Андрея Якунина - РИА Новости, 20.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221020/yakunin-1825377494.html
Посольство в Норвегии получило подтверждение о задержании Андрея Якунина
Посольство в Норвегии получило подтверждение о задержании Андрея Якунина - РИА Новости, 20.10.2022
Посольство в Норвегии получило подтверждение о задержании Андрея Якунина
Посольство России в Норвегии получило в норвежской полиции подтверждение задержания бизнесмена Андрея Якунина, за консульской помощью он или его представители... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T14:38
2022-10-20T14:39
в мире
норвегия
россия
шпицберген
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98900/77/989007740_0:84:800:534_1920x0_80_0_0_dc42ded773c6c4dfd994d8240d14b230.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Посольство России в Норвегии получило в норвежской полиции подтверждение задержания бизнесмена Андрея Якунина, за консульской помощью он или его представители не обращались, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Осло."В норвежской полиции нам подтвердили, что задержанным является Андрей Якунин, ему предоставлен адвокат. За консульской помощью в посольство или российские генконсульства в Киркинесе и на Шпицбергене, задержанный или его представители не обращались. Находимся в контакте с правоохранительными органами Норвегии", - сказали в посольстве в ответ на вопросы о задержании Якунина.С начала специальной военной операции РФ на Украине Норвегия приняла закон о санкциях и положение о санкциях, согласно которым российские компании или граждане не имеют права использовать беспилотники в Норвегии. Якунину предъявили обвинение в управлении дроном с июля по середину октября на Шпицбергене. При этом у мужчины есть как российское, так и британское гражданство, а, согласно Шпицбергенскому трактату, на архипелаге запрещена любая дискриминация по национальному признаку.За последние несколько дней полиция Норвегии задержала семь россиян в разных регионах страны за съемку с беспилотников, что запрещено в королевстве введенными против России санкциями. Все семеро были заключены под стражу.Также по сообщениям норвежских СМИ, из-за сообщений о беспилотниках были закрыты два норвежских аэропорта в Бергене и Фёрде. Премьер-министр страны Йонас Гар Стёре заявил, что власти Норвегии не потерпят, чтобы "кто-то использовал подобные аппараты для наблюдения за критически важными объектами в Норвегии".
https://ria.ru/20221019/norvegiya-1825163839.html
https://ria.ru/20221020/uss-1825371902.html
норвегия
россия
шпицберген
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98900/77/989007740_25:0:737:534_1920x0_80_0_0_4a0c316eb6d70d4d836f23d684b309eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, норвегия, россия, шпицберген
В мире, Норвегия, Россия, Шпицберген
14:38 20.10.2022 (обновлено: 14:39 20.10.2022)
 
Посольство в Норвегии получило подтверждение о задержании Андрея Якунина

Посольство России получило в норвежской полиции подтверждение задержания Андрея Якунина

© Фото : GADЗдание Посольства России в Осло
Здание Посольства России в Осло - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© Фото : GAD
Здание Посольства России в Осло. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Посольство России в Норвегии получило в норвежской полиции подтверждение задержания бизнесмена Андрея Якунина, за консульской помощью он или его представители не обращались, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Осло.
"В норвежской полиции нам подтвердили, что задержанным является Андрей Якунин, ему предоставлен адвокат. За консульской помощью в посольство или российские генконсульства в Киркинесе и на Шпицбергене, задержанный или его представители не обращались. Находимся в контакте с правоохранительными органами Норвегии", - сказали в посольстве в ответ на вопросы о задержании Якунина.
Флаг Норвегии - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 16:58
Дела арестованных в Норвегии россиян рассмотрит служба безопасности
С начала специальной военной операции РФ на Украине Норвегия приняла закон о санкциях и положение о санкциях, согласно которым российские компании или граждане не имеют права использовать беспилотники в Норвегии. Якунину предъявили обвинение в управлении дроном с июля по середину октября на Шпицбергене. При этом у мужчины есть как российское, так и британское гражданство, а, согласно Шпицбергенскому трактату, на архипелаге запрещена любая дискриминация по национальному признаку.
За последние несколько дней полиция Норвегии задержала семь россиян в разных регионах страны за съемку с беспилотников, что запрещено в королевстве введенными против России санкциями. Все семеро были заключены под стражу.
Также по сообщениям норвежских СМИ, из-за сообщений о беспилотниках были закрыты два норвежских аэропорта в Бергене и Фёрде. Премьер-министр страны Йонас Гар Стёре заявил, что власти Норвегии не потерпят, чтобы "кто-то использовал подобные аппараты для наблюдения за критически важными объектами в Норвегии".
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
Вчера, 14:19
В США россиянина Усса подозревают в контрабанде нефти из Венесуэлы
 
В миреНорвегияРоссияШпицберген
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала