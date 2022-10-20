14:38 20.10.2022 (обновлено: 14:39 20.10.2022)
Посольство в Норвегии получило подтверждение о задержании Андрея Якунина
Посольство России получило в норвежской полиции подтверждение задержания Андрея Якунина
Здание Посольства России в Осло. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Посольство России в Норвегии получило в норвежской полиции подтверждение задержания бизнесмена Андрея Якунина, за консульской помощью он или его представители не обращались, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Осло.
"В норвежской полиции нам подтвердили, что задержанным является Андрей Якунин, ему предоставлен адвокат. За консульской помощью в посольство или российские генконсульства в Киркинесе и на Шпицбергене, задержанный или его представители не обращались. Находимся в контакте с правоохранительными органами Норвегии", - сказали в посольстве в ответ на вопросы о задержании Якунина.
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С начала специальной военной операции РФ на Украине Норвегия приняла закон о санкциях и положение о санкциях, согласно которым российские компании или граждане не имеют права использовать беспилотники в Норвегии. Якунину предъявили обвинение в управлении дроном с июля по середину октября на Шпицбергене. При этом у мужчины есть как российское, так и британское гражданство, а, согласно Шпицбергенскому трактату, на архипелаге запрещена любая дискриминация по национальному признаку.
За последние несколько дней полиция Норвегии задержала семь россиян в разных регионах страны за съемку с беспилотников, что запрещено в королевстве введенными против России санкциями. Все семеро были заключены под стражу.
Также по сообщениям норвежских СМИ, из-за сообщений о беспилотниках были закрыты два норвежских аэропорта в Бергене и Фёрде. Премьер-министр страны Йонас Гар Стёре заявил, что власти Норвегии не потерпят, чтобы "кто-то использовал подобные аппараты для наблюдения за критически важными объектами в Норвегии".