https://ria.ru/20221020/vystavka-1825353449.html
РЭЦ: выставка Made in Russia и 100 передовых технологий открылась в Москве
РЭЦ: выставка Made in Russia и 100 передовых технологий открылась в Москве - РИА Новости, 20.10.2022
РЭЦ: выставка Made in Russia и 100 передовых технологий открылась в Москве
Масштабная иммерсивная выставка, на которой представлены более 100 передовых технологий и продукция "Сделано в России", открылась 20 октября 2022 года в... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T13:33
2022-10-20T13:33
2022-10-20T13:33
российский экспортный центр (рэц)
москва
вероника никишина
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Масштабная иммерсивная выставка, на которой представлены более 100 передовых технологий и продукция "Сделано в России", открылась 20 октября 2022 года в Центральном выставочном зале "Манеж" на ежегодном международном экспортном форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ). "На ней представлены уникальные продукты и разработки от сильнейших игроков отраслевых производств из разных регионов страны: Москвы и Санкт-Петербурга, Новосибирской и Свердловской областей, Республики Крым и Татарстана, а также многих других", - говорится в сообщении."Можно много говорить о том, какие уникальные разработки есть у российских компаний. Но лучше увидеть их своими глазами и убедиться самим, что нам есть, чем гордиться. Поэтому я приглашаю всех на выставку, которая пройдет с 20-22 октября на Международном экспортном форуме "Сделано в России", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Главная особенность выставки – единое пространство, куда отечественные производители привезли реальные образцы своих продуктов. Так, на форуме можно повзаимодействовать с любым экспонатом, пообщаться с представителями компаний, а также завести новые деловые контакты.Среди участников экспозиции можно ознакомиться с инновационными проектами в области робототехники, строительной индустрии, агропромышленного комплекса, машиностроения, образовательных технологий, модернизации городской инфраструктуры, здравоохранения и экологичного производства.Для оформления экспозиции выбрана концепция карготектуры как альтернатива традиционным выставочным пространствам. Концепция направляет посетителей напрямую к ключевой теме форума – экспорту. Основной ее элемент – транспортные контейнеры, благодаря которым гости попадут на импровизированную отправную точку для российских технологий. Посетители могут "отправить на экспорт" отечественный электрокар от компании "Эльтавр" и зарядки для электротранспорта от Touch Production, инновационного робота-сортировщика мусора от компании Nevlabs и промышленные экзоскелеты "Экзаурус". Эти и многие другие высокотехнологичные продукты будут ждать посетителей 20–22 октября 2022 года в Центральном выставочном зале "Манеж".
https://ria.ru/20221020/tovary-1825343090.html
https://ria.ru/20221020/rets-1825337052.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), москва, вероника никишина
Российский экспортный центр (РЭЦ), Москва, Вероника Никишина
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Масштабная иммерсивная выставка, на которой представлены более 100 передовых технологий и продукция "Сделано в России", открылась 20 октября 2022 года в Центральном выставочном зале "Манеж" на ежегодном международном экспортном форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ).
"На ней представлены уникальные продукты и разработки от сильнейших игроков отраслевых производств из разных регионов страны: Москвы
и Санкт-Петербурга
, Новосибирской и Свердловской областей, Республики Крым и Татарстана, а также многих других", - говорится в сообщении.
"Можно много говорить о том, какие уникальные разработки есть у российских компаний. Но лучше увидеть их своими глазами и убедиться самим, что нам есть, чем гордиться. Поэтому я приглашаю всех на выставку, которая пройдет с 20-22 октября на Международном экспортном форуме "Сделано в России", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина
.
Главная особенность выставки – единое пространство, куда отечественные производители привезли реальные образцы своих продуктов. Так, на форуме можно повзаимодействовать с любым экспонатом, пообщаться с представителями компаний, а также завести новые деловые контакты.
"В рамках экспозиции представлены более 100 проектов передовых технологий, которые экспортируются отечественными компаниями по всему миру, а также разработки, имеющие высокий экспортный потенциал", - говорится в сообщении РЭЦ. Выставочное пространство разделено по технологическим кластерам: промышленность, healthtech, транспорт и мобильность, ESG/Устойчивое развитие, умная городская инфраструктура, edtech и креативные индустрии.
Среди участников экспозиции можно ознакомиться с инновационными проектами в области робототехники, строительной индустрии, агропромышленного комплекса, машиностроения, образовательных технологий, модернизации городской инфраструктуры, здравоохранения и экологичного производства.
Для оформления экспозиции выбрана концепция карготектуры как альтернатива традиционным выставочным пространствам. Концепция направляет посетителей напрямую к ключевой теме форума – экспорту. Основной ее элемент – транспортные контейнеры, благодаря которым гости попадут на импровизированную отправную точку для российских технологий. Посетители могут "отправить на экспорт" отечественный электрокар от компании "Эльтавр" и зарядки для электротранспорта от Touch Production, инновационного робота-сортировщика мусора от компании Nevlabs и промышленные экзоскелеты "Экзаурус". Эти и многие другие высокотехнологичные продукты будут ждать посетителей 20–22 октября 2022 года в Центральном выставочном зале "Манеж".