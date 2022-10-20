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СМИ рассказали, как могут пройти выборы нового премьера Великобритании - РИА Новости, 20.10.2022
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СМИ рассказали, как могут пройти выборы нового премьера Великобритании
СМИ рассказали, как могут пройти выборы нового премьера Великобритании - РИА Новости, 20.10.2022
СМИ рассказали, как могут пройти выборы нового премьера Великобритании
Британские СМИ рассказали, по каким процедурам, предположительно, могут пройти выборы нового премьер-министра Великобритании после заявления премьера Лиз Трасс... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T19:29
2022-10-20T19:29
лиз трасс
великобритания
парламент великобритании
отставка трасс с поста премьера британии
в мире
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Британские СМИ рассказали, по каким процедурам, предположительно, могут пройти выборы нового премьер-министра Великобритании после заявления премьера Лиз Трасс об отставке.Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.Telegraph написала, что члены парламента Великобритании могут в течение пятницы, субботы и воскресенья выбрать двух финальных кандидатов, по которым к понедельнику смогут проголосовать все члены партии. По информации газеты, для того, чтобы стать кандидатом, желающим необходимо будет заручиться поддержкой по меньшей мере 100 парламентариев-однопартийцев. Такое голосование консерваторов может завершиться уже в следующий понедельник или во вторник, предполагает издание. Как отмечает газета, этот вариант выборов сейчас является самым вероятным, и его сейчас обсуждают члены Совета Консервативной партии.Газета Guardian также выступила с несколькими предположениями. Согласно первому сценарию, парламентарии могут выбрать одного лидирующего кандидата, который получит возможность формировать правительство, пока члены партии голосуют по почте по его кандидатуре.Второй вариант подразумевает быстрое голосование членами партии по небольшому списку кандидатов, выбранных парламентариями. Издание отмечает, что такие выборы трудно провести за неделю, но говорит о возможности онлайн-голосования.Еще один возможный сценарий, о котором пишет газета, заключается в том, что парламентарии сами выбирают лидера Консервативной партии без голосования ее членов. Однако, как заявил председатель руководящего комитета Консервативной партии (так называемый "Комитет 1922") Грэм Брейди, Консервативная партия не хотела бы использовать этот вариант.Председатель руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди ранее заявил, что выборы нового главы партии и премьер-министра Великобритании могут быть завершены до 28 октября, новый премьер может быть назначен к 31 октября. Однако он пока не сказал, как именно пройдут выборы.
https://ria.ru/20221020/dzhonson-1825462866.html
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лиз трасс, великобритания, парламент великобритании, отставка трасс с поста премьера британии, в мире
Лиз Трасс, Великобритания, Парламент Великобритании, Отставка Трасс с поста премьера Британии, В мире
19:29 20.10.2022
 
СМИ рассказали, как могут пройти выборы нового премьера Великобритании

Британские СМИ рассказали, по каким процедурам могут пройти выборы нового премьера

© РИА Новости / Аюш Пачнанда / Перейти в медиабанкФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Аюш Пачнанда
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Флаг Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Британские СМИ рассказали, по каким процедурам, предположительно, могут пройти выборы нового премьер-министра Великобритании после заявления премьера Лиз Трасс об отставке.
Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.
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Telegraph написала, что члены парламента Великобритании могут в течение пятницы, субботы и воскресенья выбрать двух финальных кандидатов, по которым к понедельнику смогут проголосовать все члены партии. По информации газеты, для того, чтобы стать кандидатом, желающим необходимо будет заручиться поддержкой по меньшей мере 100 парламентариев-однопартийцев. Такое голосование консерваторов может завершиться уже в следующий понедельник или во вторник, предполагает издание. Как отмечает газета, этот вариант выборов сейчас является самым вероятным, и его сейчас обсуждают члены Совета Консервативной партии.
Газета Guardian также выступила с несколькими предположениями. Согласно первому сценарию, парламентарии могут выбрать одного лидирующего кандидата, который получит возможность формировать правительство, пока члены партии голосуют по почте по его кандидатуре.
Второй вариант подразумевает быстрое голосование членами партии по небольшому списку кандидатов, выбранных парламентариями. Издание отмечает, что такие выборы трудно провести за неделю, но говорит о возможности онлайн-голосования.
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Еще один возможный сценарий, о котором пишет газета, заключается в том, что парламентарии сами выбирают лидера Консервативной партии без голосования ее членов. Однако, как заявил председатель руководящего комитета Консервативной партии (так называемый "Комитет 1922") Грэм Брейди, Консервативная партия не хотела бы использовать этот вариант.
Председатель руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди ранее заявил, что выборы нового главы партии и премьер-министра Великобритании могут быть завершены до 28 октября, новый премьер может быть назначен к 31 октября. Однако он пока не сказал, как именно пройдут выборы.
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Лиз ТрассВеликобританияПарламент ВеликобританииОтставка Трасс с поста премьера БританииВ мире
 
 
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