https://ria.ru/20221020/vybory-1825461318.html

В Великобритании не будет всеобщих выборов, считает эксперт

В Великобритании не будет всеобщих выборов, считает эксперт - РИА Новости, 20.10.2022

В Великобритании не будет всеобщих выборов, считает эксперт

В Великобритании не будет всеобщих выборов, правящая Консервативная партия слишком слаба, ей грозило бы поражение, считает профессор государственной политики... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T17:58

2022-10-20T17:58

2022-10-20T18:26

в мире

великобритания

риши сунак

пенни мордонт

лиз трасс

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. В Великобритании не будет всеобщих выборов, правящая Консервативная партия слишком слаба, ей грозило бы поражение, считает профессор государственной политики Лондонского университета королевы Марии Патрик Даймонд."Перспективы скорых всеобщих выборов нет, поскольку позиция Консервативной партии, согласно (данным) опросов общественного мнения, просто слишком слаба. Если бы выборы состоялись сейчас, ей грозило бы поражение", - сказал Даймонд РИА Новости.По мнению эксперта, "кто станет преемником Трасс - трудно предсказать", однако экс-глава минфина Риши Сунак и лидер палаты общин Пенни Мордонт являются сильными кандидатами. Консерваторы "захотят иметь опытного лидера с проверенным послужным списком", заключил Даймонд.Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.По его словам, главным уроком британцам во всей этой ситуации является то, что партийные правила выбора лидера имеют серьезные недостатки – он избирается только среди членов партии, независимо от того, имеет ли этот человек поддержку большинства в парламенте, подкрепленную реальными голосами.Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.Председатель руководящего комитета Консервативной партии (так называемый "Комитет 1922") Грэм Брейди заявил, что выборы нового главы партии и премьер-министра Великобритании могут быть завершены до 28 октября, новый премьер может быть назначен к 31 октября.

https://ria.ru/20221020/trass-1825454298.html

https://ria.ru/20221020/trass-1825460194.html

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в мире, великобритания, риши сунак, пенни мордонт, лиз трасс