https://ria.ru/20221020/vsk-1825344061.html

ВСК вошла в топ рейтинга "зеленых" страховых компаний России

ВСК вошла в топ рейтинга "зеленых" страховых компаний России - РИА Новости, 20.10.2022

ВСК вошла в топ рейтинга "зеленых" страховых компаний России

Страховой Дом ВСК вошел в топ ESG-рейтинга страховых компаний России, сообщает компания. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T13:03

2022-10-20T13:03

2022-10-20T13:03

новости компаний - экономика

россия

esg (экологическое, социальное и корпоративное управление)

вск (страховой дом)

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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Страховой Дом ВСК вошел в топ ESG-рейтинга страховых компаний России, сообщает компания.Анализ рынка проведен РБК и Национальным рейтинговым агентством (НРА). В шорт-лиcт были отобраны 115 претендентов, в том числе 20 банков и страховых компаний. Работа экспертов позволила оценить, насколько каждая компания следует практикам в области экологической, социальной и управленческой ответственности. При оценке банков и страховых компаний внимание уделялось не только экологичности операционной деятельности, но и усилиям по формированию зелёного инвестиционного или кредитного портфеля, стимулированию ESG-подходов среди клиентов, отмечается в сообщении."Мы социально-ориентированная компания, прозрачная для всех клиентов, участвуем в благотворительных и социально-значимых проектах. На протяжении всего сезона ВСК поддерживала проведение фестиваля IRONSTAR, в котором приняли участие тысячи желающих. В июле был запущен проект "Цифровая клиника", в котором всем клиентам ВСК, даже без оформленных полисов, бесплатно доступна служба плановой психологической поддержки. Такова основа нашей философии управления", - приводится в сообщении комментарий генерального директора Страхового Дома ВСК Александра Тарновского.

https://ria.ru/20220927/laureaty-1819813040.html

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, россия, esg (экологическое, социальное и корпоративное управление), вск (страховой дом)