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ВСК вошла в топ рейтинга "зеленых" страховых компаний России - РИА Новости, 20.10.2022
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ВСК вошла в топ рейтинга "зеленых" страховых компаний России
ВСК вошла в топ рейтинга "зеленых" страховых компаний России - РИА Новости, 20.10.2022
ВСК вошла в топ рейтинга "зеленых" страховых компаний России
Страховой Дом ВСК вошел в топ ESG-рейтинга страховых компаний России, сообщает компания. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T13:03
2022-10-20T13:03
новости компаний - экономика
россия
esg (экологическое, социальное и корпоративное управление)
вск (страховой дом)
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Страховой Дом ВСК вошел в топ ESG-рейтинга страховых компаний России, сообщает компания.Анализ рынка проведен РБК и Национальным рейтинговым агентством (НРА). В шорт-лиcт были отобраны 115 претендентов, в том числе 20 банков и страховых компаний. Работа экспертов позволила оценить, насколько каждая компания следует практикам в области экологической, социальной и управленческой ответственности. При оценке банков и страховых компаний внимание уделялось не только экологичности операционной деятельности, но и усилиям по формированию зелёного инвестиционного или кредитного портфеля, стимулированию ESG-подходов среди клиентов, отмечается в сообщении."Мы социально-ориентированная компания, прозрачная для всех клиентов, участвуем в благотворительных и социально-значимых проектах. На протяжении всего сезона ВСК поддерживала проведение фестиваля IRONSTAR, в котором приняли участие тысячи желающих. В июле был запущен проект "Цифровая клиника", в котором всем клиентам ВСК, даже без оформленных полисов, бесплатно доступна служба плановой психологической поддержки. Такова основа нашей философии управления", - приводится в сообщении комментарий генерального директора Страхового Дома ВСК Александра Тарновского.
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новости компаний - экономика, россия, esg (экологическое, социальное и корпоративное управление), вск (страховой дом)
Новости компаний - Экономика, Россия, ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление), ВСК (страховой дом)
13:03 20.10.2022
 

ВСК вошла в топ рейтинга "зеленых" страховых компаний России

© Unsplash / Margot RICHARD Стеклянный шар в руках
Стеклянный шар в руках
© Unsplash / Margot RICHARD
Стеклянный шар в руках
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Страховой Дом ВСК вошел в топ ESG-рейтинга страховых компаний России, сообщает компания.
Анализ рынка проведен РБК и Национальным рейтинговым агентством (НРА). В шорт-лиcт были отобраны 115 претендентов, в том числе 20 банков и страховых компаний. Работа экспертов позволила оценить, насколько каждая компания следует практикам в области экологической, социальной и управленческой ответственности. При оценке банков и страховых компаний внимание уделялось не только экологичности операционной деятельности, но и усилиям по формированию зелёного инвестиционного или кредитного портфеля, стимулированию ESG-подходов среди клиентов, отмечается в сообщении.
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"Мы социально-ориентированная компания, прозрачная для всех клиентов, участвуем в благотворительных и социально-значимых проектах. На протяжении всего сезона ВСК поддерживала проведение фестиваля IRONSTAR, в котором приняли участие тысячи желающих. В июле был запущен проект "Цифровая клиника", в котором всем клиентам ВСК, даже без оформленных полисов, бесплатно доступна служба плановой психологической поддержки. Такова основа нашей философии управления", - приводится в сообщении комментарий генерального директора Страхового Дома ВСК Александра Тарновского.
 
Новости компаний - ЭкономикаРоссияESG (экологическое, социальное и корпоративное управление)ВСК (страховой дом)
 
 
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