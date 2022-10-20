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Реабилитологов МО могут включить в список на получение бесплатной земли

Реабилитологов МО могут включить в список на получение бесплатной земли - РИА Новости, 20.10.2022

Реабилитологов МО могут включить в список на получение бесплатной земли

В Московской области планируется расширение списка врачей, которые могут получить землю в безвозмездное пользование. В него собираются включить реабилитологов... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T19:53

2022-10-20T19:53

2022-10-20T19:53

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В Московской области планируется расширение списка врачей, которые могут получить землю в безвозмездное пользование. В него собираются включить реабилитологов. Закон об этом рассмотрели в первом чтении, сообщил телеканал "360".Глава Мособлдумы Игорь Брынцалов заявил, что эта мера поддержки поможет привлечь в регион новых специалистов. Сейчас она полагается врачам 35 специальностей, которые отработали в Подмосковье минимум три года."Нам сейчас необходимо развивать это направление и увеличивать объемы оказываемых услуг на всех этапах реабилитации", – отметил Брынцалов.Если закон примут, реабилитологи получат право выбрать участок в одном из 23 округов, где есть медорганизации, занимающиеся реабилитацией.

московская область (подмосковье)

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2022

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московская область (подмосковье)