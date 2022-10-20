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Реабилитологов МО могут включить в список на получение бесплатной земли
Реабилитологов МО могут включить в список на получение бесплатной земли - РИА Новости, 20.10.2022
Реабилитологов МО могут включить в список на получение бесплатной земли
В Московской области планируется расширение списка врачей, которые могут получить землю в безвозмездное пользование. В него собираются включить реабилитологов... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T19:53
2022-10-20T19:53
2022-10-20T19:53
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В Московской области планируется расширение списка врачей, которые могут получить землю в безвозмездное пользование. В него собираются включить реабилитологов. Закон об этом рассмотрели в первом чтении, сообщил телеканал "360".Глава Мособлдумы Игорь Брынцалов заявил, что эта мера поддержки поможет привлечь в регион новых специалистов. Сейчас она полагается врачам 35 специальностей, которые отработали в Подмосковье минимум три года."Нам сейчас необходимо развивать это направление и увеличивать объемы оказываемых услуг на всех этапах реабилитации", – отметил Брынцалов.Если закон примут, реабилитологи получат право выбрать участок в одном из 23 округов, где есть медорганизации, занимающиеся реабилитацией.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.
В Московской области планируется расширение списка врачей, которые могут получить землю в безвозмездное пользование. В него собираются включить реабилитологов. Закон об этом рассмотрели в первом чтении, сообщил телеканал "360"
.
Глава Мособлдумы Игорь Брынцалов заявил, что эта мера поддержки поможет привлечь в регион новых специалистов. Сейчас она полагается врачам 35 специальностей, которые отработали в Подмосковье минимум три года.
"Нам сейчас необходимо развивать это направление и увеличивать объемы оказываемых услуг на всех этапах реабилитации", – отметил Брынцалов.
Если закон примут, реабилитологи получат право выбрать участок в одном из 23 округов, где есть медорганизации, занимающиеся реабилитацией.