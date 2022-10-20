Рейтинг@Mail.ru
Volvo Group рассматривает возможность продажи части бизнеса в России - РИА Новости, 20.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221020/volvo-1825399655.html
Volvo Group рассматривает возможность продажи части бизнеса в России
Volvo Group рассматривает возможность продажи части бизнеса в России - РИА Новости, 20.10.2022
Volvo Group рассматривает возможность продажи части бизнеса в России
Производитель грузовых автомобилей Volvo Group рассматривает возможность продажи части бизнеса в России, однако решение по этому вопросу пока не принято,... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T15:40
2022-10-20T15:40
экономика
россия
калуга
volvo ab
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775813818_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_11796f70c05b0ffcf66f078c5151c0ab.jpg
ЦЮРИХ, 20 окт - РИА Новости. Производитель грузовых автомобилей Volvo Group рассматривает возможность продажи части бизнеса в России, однако решение по этому вопросу пока не принято, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."В сложившейся ситуации для нас не представляется возможным вести деятельность в России, поэтому мы приняли решение адаптироваться, свернув нашу деятельность и начав сокращать число сотрудников", - заявили в пресс-службе.В России численность персонала составляет 900 человек. В компании заявили, что завод Volvo Group в Калуге продолжает находиться в режиме простоя до дальнейшего уведомления."Мы стремимся ответственно подойти к сокращению бизнеса, и Volvo Group рассматривает различные варианты, включая продажу части бизнеса, но пока мы не приняли никаких решений", - сообщили в компании.В среду газета "Ведомости" сообщала, что Volvo Group, которая с конца февраля прекратила выпуск грузовиков в России, рассматривает различные варианты оптимизации бизнеса, включая полную или частичную его продажу.В пресс-службе Минпромторга РФ сообщили РИА Новости, что производитель грузовых автомобилей Volvo Group не принимал конкретных решений по продаже своего бизнеса в России, находится в диалоге с министерством.Основные активы компании - два завода в Калуге по сварке, окраске кабин и сборке грузовиков.
https://ria.ru/20221019/zavod-1825079368.html
https://ria.ru/20221020/dtp-1825290231.html
россия
калуга
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775813818_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5a098be08fa903426a71e9a397fe773e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, калуга, volvo ab, авто
Экономика, Россия, Калуга, Volvo AB, Авто
15:40 20.10.2022
 
Volvo Group рассматривает возможность продажи части бизнеса в России

Производитель Volvo Group рассматривает возможность продажи части бизнеса в России

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкВывеска автомобильной компании Volvo
Вывеска автомобильной компании Volvo - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Вывеска автомобильной компании Volvo. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 20 окт - РИА Новости. Производитель грузовых автомобилей Volvo Group рассматривает возможность продажи части бизнеса в России, однако решение по этому вопросу пока не принято, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"В сложившейся ситуации для нас не представляется возможным вести деятельность в России, поэтому мы приняли решение адаптироваться, свернув нашу деятельность и начав сокращать число сотрудников", - заявили в пресс-службе.
Работа завода Volkswagen в Калуге - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 12:36
Volkswagen ищет покупателей на свой завод в Калуге, пишут СМИ
В России численность персонала составляет 900 человек. В компании заявили, что завод Volvo Group в Калуге продолжает находиться в режиме простоя до дальнейшего уведомления.
"Мы стремимся ответственно подойти к сокращению бизнеса, и Volvo Group рассматривает различные варианты, включая продажу части бизнеса, но пока мы не приняли никаких решений", - сообщили в компании.
В среду газета "Ведомости" сообщала, что Volvo Group, которая с конца февраля прекратила выпуск грузовиков в России, рассматривает различные варианты оптимизации бизнеса, включая полную или частичную его продажу.
Автомобиль скорой помощи на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
Вчера, 10:48
На юге Москвы грузовик насмерть сбил собственного водителя
В пресс-службе Минпромторга РФ сообщили РИА Новости, что производитель грузовых автомобилей Volvo Group не принимал конкретных решений по продаже своего бизнеса в России, находится в диалоге с министерством.
Основные активы компании - два завода в Калуге по сварке, окраске кабин и сборке грузовиков.
 
ЭкономикаРоссияКалугаVolvo ABАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала