https://ria.ru/20221020/volvo-1825399655.html

Volvo Group рассматривает возможность продажи части бизнеса в России

Volvo Group рассматривает возможность продажи части бизнеса в России - РИА Новости, 20.10.2022

Volvo Group рассматривает возможность продажи части бизнеса в России

Производитель грузовых автомобилей Volvo Group рассматривает возможность продажи части бизнеса в России, однако решение по этому вопросу пока не принято,... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T15:40

2022-10-20T15:40

2022-10-20T15:40

экономика

россия

калуга

volvo ab

авто

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ЦЮРИХ, 20 окт - РИА Новости. Производитель грузовых автомобилей Volvo Group рассматривает возможность продажи части бизнеса в России, однако решение по этому вопросу пока не принято, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."В сложившейся ситуации для нас не представляется возможным вести деятельность в России, поэтому мы приняли решение адаптироваться, свернув нашу деятельность и начав сокращать число сотрудников", - заявили в пресс-службе.В России численность персонала составляет 900 человек. В компании заявили, что завод Volvo Group в Калуге продолжает находиться в режиме простоя до дальнейшего уведомления."Мы стремимся ответственно подойти к сокращению бизнеса, и Volvo Group рассматривает различные варианты, включая продажу части бизнеса, но пока мы не приняли никаких решений", - сообщили в компании.В среду газета "Ведомости" сообщала, что Volvo Group, которая с конца февраля прекратила выпуск грузовиков в России, рассматривает различные варианты оптимизации бизнеса, включая полную или частичную его продажу.В пресс-службе Минпромторга РФ сообщили РИА Новости, что производитель грузовых автомобилей Volvo Group не принимал конкретных решений по продаже своего бизнеса в России, находится в диалоге с министерством.Основные активы компании - два завода в Калуге по сварке, окраске кабин и сборке грузовиков.

https://ria.ru/20221019/zavod-1825079368.html

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экономика, россия, калуга, volvo ab, авто