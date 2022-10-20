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Минцифры подключит военкоматы к защищенному интернету в 2023 году - РИА Новости, 20.10.2022
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Минцифры подключит военкоматы к защищенному интернету в 2023 году
Минцифры подключит военкоматы к защищенному интернету в 2023 году - РИА Новости, 20.10.2022
Минцифры подключит военкоматы к защищенному интернету в 2023 году
Минцифры России в 2023 году завершит программу по подключению военкоматов к сети Минобороны и к защищенному интернету, заявил глава министерства Максут Шадаев. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T11:13
2022-10-20T11:13
максут шадаев
россия
госдума рф
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
чукотка
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Минцифры России в 2023 году завершит программу по подключению военкоматов к сети Минобороны и к защищенному интернету, заявил глава министерства Максут Шадаев."В следующем году мы завершаем подключение всех военных комиссариатов. Эта программа реализуется с 2019 года. И в следующем году все военные комиссариаты будут подключены к сети Минобороны и к защищенному интернету", - сказал Шадаев во время заседания комитета Госдумы по бюджетной политике.Министр также отметил, что в этом году будет завершено строительство подводной оптоволоконной линии связи на Чукотку.
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максут шадаев, россия, госдума рф, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), чукотка
Максут Шадаев, Россия, Госдума РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Чукотка
11:13 20.10.2022
 
Минцифры подключит военкоматы к защищенному интернету в 2023 году

Глава Минцифры Шадаев: военкоматы подключат к защищенному интернету в 2023 году

© Depositphotos.com / HayDmitriyЛюди за ноутбуками
Люди за ноутбуками - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© Depositphotos.com / HayDmitriy
Люди за ноутбуками. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Минцифры России в 2023 году завершит программу по подключению военкоматов к сети Минобороны и к защищенному интернету, заявил глава министерства Максут Шадаев.
"В следующем году мы завершаем подключение всех военных комиссариатов. Эта программа реализуется с 2019 года. И в следующем году все военные комиссариаты будут подключены к сети Минобороны и к защищенному интернету", - сказал Шадаев во время заседания комитета Госдумы по бюджетной политике.
Министр также отметил, что в этом году будет завершено строительство подводной оптоволоконной линии связи на Чукотку.
Кадры ударов дрона-камикадзе Ланцет по военным целям на николаево-криворожском направлении - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
11:02Специальная военная операция на Украине
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Максут ШадаевРоссияГосдума РФМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Чукотка
 
 
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