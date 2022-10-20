https://ria.ru/20221020/voenkomaty-1825300519.html

Минцифры подключит военкоматы к защищенному интернету в 2023 году

Минцифры подключит военкоматы к защищенному интернету в 2023 году - РИА Новости, 20.10.2022

Минцифры подключит военкоматы к защищенному интернету в 2023 году

Минцифры России в 2023 году завершит программу по подключению военкоматов к сети Минобороны и к защищенному интернету, заявил глава министерства Максут Шадаев. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T11:13

2022-10-20T11:13

2022-10-20T11:13

максут шадаев

россия

госдума рф

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

чукотка

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Минцифры России в 2023 году завершит программу по подключению военкоматов к сети Минобороны и к защищенному интернету, заявил глава министерства Максут Шадаев."В следующем году мы завершаем подключение всех военных комиссариатов. Эта программа реализуется с 2019 года. И в следующем году все военные комиссариаты будут подключены к сети Минобороны и к защищенному интернету", - сказал Шадаев во время заседания комитета Госдумы по бюджетной политике.Министр также отметил, что в этом году будет завершено строительство подводной оптоволоконной линии связи на Чукотку.

https://ria.ru/20221020/drony-1825294989.html

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максут шадаев, россия, госдума рф, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), чукотка