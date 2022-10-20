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В Москве с начала года провели более двух миллионов анализов качества воды - РИА Новости, 20.10.2022
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В Москве с начала года провели более двух миллионов анализов качества воды
В Москве с начала года провели более двух миллионов анализов качества воды - РИА Новости, 20.10.2022
В Москве с начала года провели более двух миллионов анализов качества воды
Более двух миллионов анализов качества воды проведено в российской столице за девять месяцев этого года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T07:28
2022-10-20T09:47
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Более двух миллионов анализов качества воды проведено в российской столице за девять месяцев этого года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заммэра рассказал, что контроль качества воды начинается с водохранилищ, где природная вода отбирается на разной глубине. Это необходимо, чтобы выявить различия в ее составе и получить полную картину о состоянии водоемов. На территории столицы забор проб выполняется в более чем 250 точках."Параллельно с лабораторным контролем в режиме реального времени данные фиксируют свыше 500 приборов автоматического контроля, установленных на станциях водоподготовки и в распределительной сети. Они отслеживают изменения основных показателей состава воды, характеризующих ее качество, например, мутность, цветность, электропроводность", — пояснил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты круглосуточно следят за качеством воды и при необходимости вносят корректировки в технологию водоподготовки, чтобы в краны москвичей попадала полностью очищенная питьевая вода, соответствующая всем требованиям гигиенических нормативов.
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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
07:28 20.10.2022 (обновлено: 09:47 20.10.2022)
 
В Москве с начала года провели более двух миллионов анализов качества воды

Заммэра Бирюков: в Москве в 2022 году провели более двух миллионов анализов качества воды

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкПроведение лабораторных исследований западным отделением центра контроля качества воды МВК АО "Мосводоканал"
Проведение лабораторных исследований западным отделением центра контроля качества воды МВК АО Мосводоканал - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Проведение лабораторных исследований западным отделением центра контроля качества воды МВК АО "Мосводоканал". Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Более двух миллионов анализов качества воды проведено в российской столице за девять месяцев этого года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В эксплуатации находятся более 13 тысяч километров водопроводных сетей, ежедневное водопотребление составляет 2,8 миллиона кубометров. Для того чтобы эта сложная система эффективно функционировала, нужен постоянный контроль. Сегодня состояние водопроводной воды в городе анализируется по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям", — отметил Бирюков.
Заммэра рассказал, что контроль качества воды начинается с водохранилищ, где природная вода отбирается на разной глубине. Это необходимо, чтобы выявить различия в ее составе и получить полную картину о состоянии водоемов. На территории столицы забор проб выполняется в более чем 250 точках.
"Параллельно с лабораторным контролем в режиме реального времени данные фиксируют свыше 500 приборов автоматического контроля, установленных на станциях водоподготовки и в распределительной сети. Они отслеживают изменения основных показателей состава воды, характеризующих ее качество, например, мутность, цветность, электропроводность", — пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты круглосуточно следят за качеством воды и при необходимости вносят корректировки в технологию водоподготовки, чтобы в краны москвичей попадала полностью очищенная питьевая вода, соответствующая всем требованиям гигиенических нормативов.
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