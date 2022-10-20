https://ria.ru/20221020/voda-1825264191.html

В Москве с начала года провели более двух миллионов анализов качества воды

В Москве с начала года провели более двух миллионов анализов качества воды - РИА Новости, 20.10.2022

В Москве с начала года провели более двух миллионов анализов качества воды

Более двух миллионов анализов качества воды проведено в российской столице за девять месяцев этого года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T07:28

2022-10-20T07:28

2022-10-20T09:47

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петр бирюков

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Более двух миллионов анализов качества воды проведено в российской столице за девять месяцев этого года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заммэра рассказал, что контроль качества воды начинается с водохранилищ, где природная вода отбирается на разной глубине. Это необходимо, чтобы выявить различия в ее составе и получить полную картину о состоянии водоемов. На территории столицы забор проб выполняется в более чем 250 точках."Параллельно с лабораторным контролем в режиме реального времени данные фиксируют свыше 500 приборов автоматического контроля, установленных на станциях водоподготовки и в распределительной сети. Они отслеживают изменения основных показателей состава воды, характеризующих ее качество, например, мутность, цветность, электропроводность", — пояснил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты круглосуточно следят за качеством воды и при необходимости вносят корректировки в технологию водоподготовки, чтобы в краны москвичей попадала полностью очищенная питьевая вода, соответствующая всем требованиям гигиенических нормативов.

https://ria.ru/20221019/moskva-1825092109.html

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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы