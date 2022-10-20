https://ria.ru/20221020/videomost-1825486753.html

Sputnik провел видеомост на тему научного сотрудничества Россия-АСЕАН

Sputnik провел видеомост на тему научного сотрудничества Россия-АСЕАН - РИА Новости, 20.10.2022

Sputnik провел видеомост на тему научного сотрудничества Россия-АСЕАН

В пресс-центре Международного новостного агентства и радио Sputnik прошел круглый стол в формате видеомоста на тему "Научное пространство Россия-АСЕАН: новые... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T19:03

2022-10-20T19:03

2022-10-20T19:31

россия

ассоциация государств юго-восточной азии

sputnik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825482409_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_29c0719460bd368bddd42664dd14d4b8.jpg

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В пресс-центре Международного новостного агентства и радио Sputnik прошел круглый стол в формате видеомоста на тему "Научное пространство Россия-АСЕАН: новые вызовы и возможности". В ходе дискуссии участники обсудили перспективы развития научного и образовательного диалога Россия-АСЕАН, а также значение научных коммуникаций в деле продвижения российско-азиатского инновационного сотрудничества.В обсуждении приняли участие президент Ассоциации интернет-издателей, генеральный директор компании "Вернский", член СПЧ и экологического совета города Санкт-Петербург Иван Засурский (Россия), директор Центра АСЕАН при МГИМО МИД России Екатерина Колдунова (Россия), основатель и исполнительный директор Института стратегических исследований ТайНинГа Наинг Све У (Мьянма), глава Кафедры коммуникаций Президентского университета Рауди Гатмир (Индонезия) и декан Факультета международных отношений Университета Новой Эры Карлос Табунда (Филиппины). В качестве модератора выступил глава Дирекции международного сотрудничества Sputnik Василий Пушков.Президент Ассоциации интернет-издателей Иван Засурский обозначил проблему научной коммуникации, в частности, в сфере контроля изменения климата, и призвал сфокусироваться на развитии открытой науки: "До тех пор, пока у нас не будет общего научного пространства, пока мы не построим нашу общую ноосферу, где мы сможем рационально и открыто рассматривать вопросы, к сожалению, любая дискуссия будет так или иначе политизирована".Исполнительный директор Института стратегических исследований ТайНинГа Наинг Све У сосредоточился на уже достигнутых соглашениях между Россией и Мьянмой, в том числе, по линии АСЕАН, а также подчеркнул, что совместные проекты в сфере науки и технологий могут помочь в решении глобальных проблем, с которыми сталкивается человечество: "Нам необходимо поощрять междисциплинарное мышление, нужна академическая свобода и добросовестность, а также необходима любознательность в научной сфере. Важно продвигать международное научное сотрудничество, ведь оно позволяет ученым объединять усилия, что в конечном счете и приводит к открытиям и технологическим прорывам".Глава Кафедры коммуникаций Президентского университета Рауди Гатмир предложил уделять больше внимания академической мобильности и искать новые возможности экспертного диалога, несмотря на нестабильную политическую и экономическую ситуацию в мире: "Необходимо развивать и укреплять совместную научно-исследовательскую деятельность, а также рассматривать возможности долгосрочных студенческих обменов. Такое углубленное сотрудничество в сфере образования для нас исключительно важно".Директор Центра АСЕАН при МГИМО МИД России Екатерина Колдунова отметила проблему информационного разрыва между Россией и странами АСЕАН, несмотря на высокий уровень развития современных коммуникационных технологий: "Роль научной журналистики сейчас как никогда важна, ее задача – аккуратно и внимательно информировать широкую общественность наших стран о том, какие есть достижения, сферы, в которых наши страны достигают прогресса, и создавать постоянное информационное поле, к которому можно обратиться и на которое опереться".Декан Факультета международных отношений Университета Новой Эры Карлос Табунда особенно подчеркнул, что совместные усилия России и стран АСЕАН должны быть направлены не только на развитие научного обмена, но и на развитие интереса к науке у молодежи.В октябре 2021 года по инициативе российской стороны 2022 год был объявлен Годом научно-технического сотрудничества Россия – АСЕАН. Целью его проведения является расширение научно-технического и инновационного взаимодействия между Российской Федерацией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, в том числе и в части научного обмена.Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 50 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.

https://ria.ru/20221006/sotrudnichestvo-1822078200.html

https://ria.ru/20220905/sotrudnichestvo-1814504406.html

https://ria.ru/20220823/sputnik-1811656998.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, ассоциация государств юго-восточной азии, sputnik