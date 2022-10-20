https://ria.ru/20221020/velikobritaniya-1825504608.html
Британцы предложили кота Ларри в премьер-министры
Британцы предложили кота Ларри в премьер-министры - РИА Новости, 20.10.2022
Британцы предложили кота Ларри в премьер-министры
Лиз Трасс в своем аккаунте в Twitter продублировала сделанное ею перед журналистами заявление об отставке, в ответ пользователи посоветовали ей поставить кота... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T20:02
2022-10-20T20:02
2022-10-20T23:13
в мире
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Лиз Трасс в своем аккаунте в Twitter продублировала сделанное ею перед журналистами заявление об отставке, в ответ пользователи посоветовали ей поставить кота Ларри на свое место."Кот Ларри займет твое место. Несомненно, будет работать лучше", — заявил пользователь."Ларри — единственное, что не меняется на Даунинг-стрит. Не знаю, почему они не подумали об этом с самого начала, безусловно, это самый опытный кандидат, я бы проголосовал за него", — поддержал другой."Премьер-министры приходят и уходят, но Ларри всегда будет нашим лидером!" — добавил третий читатель.Кроме того, пользователи Twitter раскритиковали Лиз Трасс за ее политику, отметив, что она побила рекорд по самому короткому сроку нахождения на посту премьер-министра Великобритании."Войдете в учебники истории. Не думаю, что кто-то побьет ваш рекорд по самому короткому премьерству в истории", — написал комментатор."Довольно большое наследие. Королева умерла на следующий день после встречи с вами, а через несколько недель вы уходите в отставку. Запишите это в свое резюме", — посоветовал еще один пользователь.Ларри служит главным мышеловом в резиденции британских премьеров на Даунинг-стрит, 10, с 2011 года. Он был на службе уже у четырех глав правительства: Дэвида Кэмерона, Терезы Мэй, Бориса Джонсона и Лиз Трасс.Трасс в четверг заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не изберут ее преемника. На момент объявления об отставке глава кабмина успела пробыть в должности премьер-министра Великобритании всего 44 дня. Ранее рекорд принадлежал Джорджу Каннингу, который освободил пост через 119 дней в связи с собственной кончиной в 1827 году.Британское правительство во главе с премьером Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План представил в парламенте бывший глава Минфина Квази Квартенг. Проект предполагал масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6 процента, что означает снижение спроса на долговые бумаги. Из-за этого курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.
https://ria.ru/20221020/trass-1825460194.html
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в мире, лиз трасс, дэвид кэмерон, тереза мэй, великобритания, twitter
В мире, Лиз Трасс, Дэвид Кэмерон, Тереза Мэй, Великобритания, Twitter
20:02 20.10.2022 (обновлено: 23:13 20.10.2022)
Британцы предложили кота Ларри в премьер-министры
Пользователи Twitter предложили кота Ларри на место Лиз Трасс в комментариях к ее отставке
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.
Лиз Трасс в своем аккаунте в Twitter
продублировала сделанное ею перед журналистами заявление об отставке, в ответ пользователи посоветовали ей поставить кота Ларри на свое место.
"Кот Ларри займет твое место. Несомненно, будет работать лучше", — заявил пользователь.
"Ларри — единственное, что не меняется на Даунинг-стрит. Не знаю, почему они не подумали об этом с самого начала, безусловно, это самый опытный кандидат, я бы проголосовал за него", — поддержал другой.
"Премьер-министры приходят и уходят, но Ларри всегда будет нашим лидером!" — добавил третий читатель.
Кроме того, пользователи Twitter раскритиковали Лиз Трасс за ее политику, отметив, что она побила рекорд по самому короткому сроку нахождения на посту премьер-министра Великобритании
.
"Войдете в учебники истории. Не думаю, что кто-то побьет ваш рекорд по самому короткому премьерству в истории", — написал комментатор.
"Довольно большое наследие. Королева умерла на следующий день после встречи с вами, а через несколько недель вы уходите в отставку. Запишите это в свое резюме", — посоветовал еще один пользователь.
Ларри служит главным мышеловом в резиденции британских премьеров на Даунинг-стрит, 10, с 2011 года. Он был на службе уже у четырех глав правительства: Дэвида Кэмерона
, Терезы Мэй
, Бориса Джонсона
и Лиз Трасс.
Трасс в четверг заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не изберут ее преемника. На момент объявления об отставке глава кабмина успела пробыть в должности премьер-министра Великобритании
всего 44 дня. Ранее рекорд принадлежал Джорджу Каннингу, который освободил пост через 119 дней в связи с собственной кончиной в 1827 году.
Британское правительство во главе с премьером Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План представил в парламенте бывший глава Минфина Квази Квартенг. Проект предполагал масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6 процента, что означает снижение спроса на долговые бумаги. Из-за этого курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.