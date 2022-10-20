https://ria.ru/20221020/uss-1825439617.html

Арестованный в Италии сын губернатора Усса заявил о своей невиновности

Арестованный в Италии сын губернатора Усса заявил о своей невиновности - РИА Новости, 20.10.2022

Арестованный в Италии сын губернатора Усса заявил о своей невиновности

Материалы дела арестованного сына красноярского губернатора Александра Усса должны поступить из США в Италию в ближайшие дни, Артем Усс считает себя невиновным, РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T17:19

2022-10-20T17:19

2022-10-20T17:45

происшествия

италия

милан

сша

александр усс

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РИМ, 20 окт - РИА Новости. Материалы дела арестованного сына красноярского губернатора Александра Усса должны поступить из США в Италию в ближайшие дни, Артем Усс считает себя невиновным, заявил РИА Новости адвокат обвиняемого россиянина."У нас нет деталей истории, потому что на данный момент есть только запрос на арест, без подробного описания доказательств или фактов. Так происходит при международных арестах: идет задержание, после чего заявляющая сторона, в этом случае Америка, отправляет документы стороне, которая осуществила арест. Этих актов у нас пока нет, они должны поступить в ближайшие дни или в следующем месяце", - сказал адвокат.По закону американская сторона обязана предоставить итальянскому правосудию материалы дела в течение полутора месяцев. "Прокуратура проведет расследование и сделает свой запрос в суде на основе документов, которые поступят. После у этого у Апелляционного суда есть полгода для того, чтобы решить", - сказал юрист."С момента ареста процесс должен продлиться до шести-семи месяцев, потому что есть месяц на запрос, но все это максимальные сроки", - заявил адвокат. По его словам, он не знает, почему Усс-младший был арестован именно в Италии и когда США объявили его в розыск. Сейчас Усс находится в тюрьме города Бусто-Арсицио под Миланом. "У него есть деятельность в Италии, то есть он тут не проездом", - сказал защитник."Он заявляет о своей невиновности. Посмотрим, что будет в материалах дела. Я как адвокат знаю, что иногда обвинения могут оказаться хрупкими", - сказал адвокат.Ранее американское министерство юстиции сообщало, что США предъявили пяти гражданам России, включая сына главы Красноярского края Александра Усса, обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Губернатор Красноярского края назвал политическими обвинения, предъявленные США его сыну. Полиция миланского аэропорта Мальпенса подтвердила РИА Новости арест россиянина "в целях экстрадиции". В посольстве РФ в Риме журналистам сообщили, что Артем Усс задержан 17 октября. Жалоб на условия содержания у задержанного россиянина нет.Генеральное консульство Российской Федерации в Милане провело с ним уже две встречи, находится в постоянном контакте с его итальянским адвокатом и намерено продолжать плотный мониторинг данной ситуации, добавили в посольстве.

https://ria.ru/20221020/uss-1825260068.html

https://ria.ru/20221020/uss-1825346027.html

https://ria.ru/20221020/zaderzhaniya-1825314404.html

италия

милан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, италия, милан, сша, александр усс