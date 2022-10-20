https://ria.ru/20221020/uss-1825371902.html

В США россиянина Усса подозревают в контрабанде нефти из Венесуэлы

В США россиянина Усса подозревают в контрабанде нефти из Венесуэлы - РИА Новости, 20.10.2022

В США россиянина Усса подозревают в контрабанде нефти из Венесуэлы

США подозревают сына губернатора Красноярского края Артема Усса в контрабанде нефти венесуэльской компании PDVSA на сотни миллионов долларов для потребителей в... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T14:19

2022-10-20T14:19

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. США подозревают сына губернатора Красноярского края Артема Усса в контрабанде нефти венесуэльской компании PDVSA на сотни миллионов долларов для потребителей в РФ и Китае, говорится в обвинительном заключении, которое есть в распоряжении РИА Новости.Ранее американское министерство юстиции заявило, что США предъявили пяти гражданам России, включая Усса, обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Усс арестован в Италии и ждет экстрадиции в США. Еще один из обвиняемых - Юрий Орехов – взят под стражу в Германии. Обвинения также предъявлены Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову. Вместе с россиянами по делу проходят граждане Венесуэлы Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото."Ответчики Юрий Орехов, Артем Усс и их сообщники также занимались контрабандой нефти находящейся под санкциями компании PDVSA для конечных российских и китайских потребителей", - говорится в документе. В частности речь идет о "российской алюминиевой компании" и "китайском крупнейшем государственном нефтеперерабатывающем, газовом и нефтехимическом конгломерате".Как говорится в судебных документах, Орехов и Усс неоднократно приобретали нефть у венесуэльской PDVSA. Также заявлено, что в рамках схемы Орехов, Усс, Кузургашева, Хуан Фернандо Серрано Понсе, Хуан Карлос Сото, а также их сообщники использовали подставные компании для совершения финансовых операций с PDVSA, чтобы скрыть их от финансовых учреждений США. При этом чтобы скрыть, что перевозимая нефть относится к PDVSA, подозреваемые отключали сигналы GPS на судах, утверждается в документах.

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