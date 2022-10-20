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Посольство в Италии прокомментировало задержание сына губернатора Усса - РИА Новости, 20.10.2022
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Посольство в Италии прокомментировало задержание сына губернатора Усса
Посольство в Италии прокомментировало задержание сына губернатора Усса - РИА Новости, 20.10.2022
Посольство в Италии прокомментировало задержание сына губернатора Усса
Cын красноярского губернатора Александра Усса Артем задержан в Милане, США должны передать в Италию материалы дела в течение полутора месяцев, заявили... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T13:10
2022-10-20T13:29
россия
италия
в мире
сша
милан
александр усс
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РИМ, 20 окт - РИА Новости. Cын красноярского губернатора Александра Усса Артем задержан в Милане, США должны передать в Италию материалы дела в течение полутора месяцев, заявили журналистам в посольстве РФ в Риме."17 октября в аэропорту "Мальпенса" города Милана по запросу американской стороны был задержан гражданин Российской Федерации А.А. Усс. В течение 45 дней США обязаны предоставить итальянскому правосудию материалы дела, которые должны быть рассмотрены в течение 6 месяцев", - сообщили журналистам в дипмиссии. Жалоб на условия содержания у задержанного россиянина нет."Генеральное консульство Российской Федерации в Милане провело уже две встречи с А.А. Уссом, находится в постоянном контакте с его итальянским адвокатом и намерено продолжать плотный мониторинг данной ситуации", - говорится в сообщении.Ранее американское министерство юстиции сообщало, что США предъявили пяти гражданам России, включая Усса, обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Артём Усс арестован в Италии и ждет экстрадиции в США. Губернатор Красноярского края назвал политическими обвинения, предъявленные США его сыну.Министр юстиции Италии Марта Картабия заявила, что ситуация с арестом Усса не поступала к ней на рассмотрение.
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россия, италия, в мире, сша, милан, александр усс
Россия, Италия, В мире, США, Милан, Александр Усс
13:10 20.10.2022 (обновлено: 13:29 20.10.2022)
 
Посольство в Италии прокомментировало задержание сына губернатора Усса

Посольство в Риме: дипломаты контактируют с адвокатом задержанного в Милане Усса

© AP Photo / Alessandra TarantinoЗдание посольства РФ в Риме
Здание посольства РФ в Риме - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Здание посольства РФ в Риме. Архивное фото
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РИМ, 20 окт - РИА Новости. Cын красноярского губернатора Александра Усса Артем задержан в Милане, США должны передать в Италию материалы дела в течение полутора месяцев, заявили журналистам в посольстве РФ в Риме.
"17 октября в аэропорту "Мальпенса" города Милана по запросу американской стороны был задержан гражданин Российской Федерации А.А. Усс. В течение 45 дней США обязаны предоставить итальянскому правосудию материалы дела, которые должны быть рассмотрены в течение 6 месяцев", - сообщили журналистам в дипмиссии. Жалоб на условия содержания у задержанного россиянина нет.
Губернатор Красноярского края Александр Усс - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
04:57
Красноярский губернатор назвал политическими обвинения США в адрес его сына
"Генеральное консульство Российской Федерации в Милане провело уже две встречи с А.А. Уссом, находится в постоянном контакте с его итальянским адвокатом и намерено продолжать плотный мониторинг данной ситуации", - говорится в сообщении.
Ранее американское министерство юстиции сообщало, что США предъявили пяти гражданам России, включая Усса, обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Артём Усс арестован в Италии и ждет экстрадиции в США. Губернатор Красноярского края назвал политическими обвинения, предъявленные США его сыну.
Министр юстиции Италии Марта Картабия заявила, что ситуация с арестом Усса не поступала к ней на рассмотрение.
Финская полиция. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
12:08
Случаи ареста россиян по запросу США в третьих странах в 2018-2022 годах
 
РоссияИталияВ миреСШАМиланАлександр Усс
 
 
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