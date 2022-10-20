https://ria.ru/20221020/uss-1825346027.html

Посольство в Италии прокомментировало задержание сына губернатора Усса

Посольство в Италии прокомментировало задержание сына губернатора Усса - РИА Новости, 20.10.2022

Посольство в Италии прокомментировало задержание сына губернатора Усса

Cын красноярского губернатора Александра Усса Артем задержан в Милане, США должны передать в Италию материалы дела в течение полутора месяцев, заявили... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T13:10

2022-10-20T13:10

2022-10-20T13:29

россия

италия

в мире

сша

милан

александр усс

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РИМ, 20 окт - РИА Новости. Cын красноярского губернатора Александра Усса Артем задержан в Милане, США должны передать в Италию материалы дела в течение полутора месяцев, заявили журналистам в посольстве РФ в Риме."17 октября в аэропорту "Мальпенса" города Милана по запросу американской стороны был задержан гражданин Российской Федерации А.А. Усс. В течение 45 дней США обязаны предоставить итальянскому правосудию материалы дела, которые должны быть рассмотрены в течение 6 месяцев", - сообщили журналистам в дипмиссии. Жалоб на условия содержания у задержанного россиянина нет."Генеральное консульство Российской Федерации в Милане провело уже две встречи с А.А. Уссом, находится в постоянном контакте с его итальянским адвокатом и намерено продолжать плотный мониторинг данной ситуации", - говорится в сообщении.Ранее американское министерство юстиции сообщало, что США предъявили пяти гражданам России, включая Усса, обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Артём Усс арестован в Италии и ждет экстрадиции в США. Губернатор Красноярского края назвал политическими обвинения, предъявленные США его сыну.Министр юстиции Италии Марта Картабия заявила, что ситуация с арестом Усса не поступала к ней на рассмотрение.

https://ria.ru/20221020/uss-1825260068.html

https://ria.ru/20221020/zaderzhaniya-1825314404.html

россия

италия

сша

милан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, италия, в мире, сша, милан, александр усс