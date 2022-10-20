https://ria.ru/20221020/uss-1825340615.html
Дело сына красноярского губернатора Усса поступило в суд Нью-Йорка
Дело сына красноярского губернатора Усса поступило в суд Нью-Йорка - РИА Новости, 20.10.2022
Дело сына красноярского губернатора Усса поступило в суд Нью-Йорка
Дело сына губернатора Красноярского края Артема Усса, обвиняемого в уклонении от санкций и отмывании денег, рассматривает суд Восточного округа Нью-Йорка. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T12:49
2022-10-20T12:49
2022-10-20T12:52
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НЬЮ-ЙОРК, 20 окт – РИА Новости. Дело сына губернатора Красноярского края Артема Усса, обвиняемого в уклонении от санкций и отмывании денег, рассматривает суд Восточного округа Нью-Йорка.Как следует из базы данных, дело Усса поступило в суд 26 сентября.Минюст США ранее сообщил, что США предъявили пяти гражданам России, включая Усса, обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Усс арестован в Италии и ждет экстрадиции в США. Еще один из обвиняемых - Юрий Орехов – взят под стражу в Германии.
https://ria.ru/20221020/uss-1825260068.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нью-йорк (город), сша, россия, санкции в отношении россии
Происшествия, Нью-Йорк (город), США, Россия, Санкции в отношении России
12:49 20.10.2022 (обновлено: 12:52 20.10.2022)
Дело сына красноярского губернатора Усса поступило в суд Нью-Йорка
Дело сына красноярского губернатора Усса поступило на рассмотрение в суд Нью-Йорка