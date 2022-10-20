https://ria.ru/20221020/uss-1825340615.html

Дело сына красноярского губернатора Усса поступило в суд Нью-Йорка

Дело сына красноярского губернатора Усса поступило в суд Нью-Йорка - РИА Новости, 20.10.2022

Дело сына красноярского губернатора Усса поступило в суд Нью-Йорка

Дело сына губернатора Красноярского края Артема Усса, обвиняемого в уклонении от санкций и отмывании денег, рассматривает суд Восточного округа Нью-Йорка. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T12:49

2022-10-20T12:49

2022-10-20T12:52

происшествия

нью-йорк (город)

сша

россия

санкции в отношении россии

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НЬЮ-ЙОРК, 20 окт – РИА Новости. Дело сына губернатора Красноярского края Артема Усса, обвиняемого в уклонении от санкций и отмывании денег, рассматривает суд Восточного округа Нью-Йорка.Как следует из базы данных, дело Усса поступило в суд 26 сентября.Минюст США ранее сообщил, что США предъявили пяти гражданам России, включая Усса, обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Усс арестован в Италии и ждет экстрадиции в США. Еще один из обвиняемых - Юрий Орехов – взят под стражу в Германии.

https://ria.ru/20221020/uss-1825260068.html

нью-йорк (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, нью-йорк (город), сша, россия, санкции в отношении россии