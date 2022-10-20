https://ria.ru/20221020/uss-1825260068.html
Красноярский губернатор назвал политическими обвинения США в адрес его сына
Красноярский губернатор назвал политическими обвинения США в адрес его сына - РИА Новости, 20.10.2022
Красноярский губернатор назвал политическими обвинения США в адрес его сына
Губернатор Красноярского края Александр Усс считает, что предъявленное его сыну Артему властями США обвинение в уклонении от санкций и отмывании денег имеет... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T04:57
2022-10-20T04:57
2022-10-20T10:04
александр усс
сша
красноярский край
россия
в мире
санкции в отношении россии
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КРАСНОЯРСК, 20 окт — РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс считает, что предъявленное его сыну Артему властями США обвинение в уклонении от санкций и отмывании денег имеет политический окрас.Ранее американское министерство юстиции заявило, что США предъявили пяти гражданам России, включая сына губернатора Красноярского края Артема Усса, обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Усс арестован в Италии и ждет экстрадиции в США. Еще один из обвиняемых, Юрий Орехов, взят под стражу в Германии."Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России. Политический окрас этих обвинений очевиден", — написал губернатор в своем Telegram-канале.Александр Усс внесен в санкционные списки ряда стран Запада.
https://ria.ru/20221019/sanktsii-1825230190.html
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александр усс, сша, красноярский край, россия, в мире, санкции в отношении россии
Александр Усс, США, Красноярский край, Россия, В мире, Санкции в отношении России
04:57 20.10.2022 (обновлено: 10:04 20.10.2022)
Красноярский губернатор назвал политическими обвинения США в адрес его сына
Красноярский губернатор Усс назвал предъявленные его сыну в США обвинения политическими