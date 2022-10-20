Рейтинг@Mail.ru
Красноярский губернатор назвал политическими обвинения США в адрес его сына - РИА Новости, 20.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221020/uss-1825260068.html
Красноярский губернатор назвал политическими обвинения США в адрес его сына
Красноярский губернатор назвал политическими обвинения США в адрес его сына - РИА Новости, 20.10.2022
Красноярский губернатор назвал политическими обвинения США в адрес его сына
Губернатор Красноярского края Александр Усс считает, что предъявленное его сыну Артему властями США обвинение в уклонении от санкций и отмывании денег имеет... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T04:57
2022-10-20T10:04
александр усс
сша
красноярский край
россия
в мире
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735599620_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_ed580326f2514552f64ac8e4dadcb4c2.jpg
КРАСНОЯРСК, 20 окт — РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс считает, что предъявленное его сыну Артему властями США обвинение в уклонении от санкций и отмывании денег имеет политический окрас.Ранее американское министерство юстиции заявило, что США предъявили пяти гражданам России, включая сына губернатора Красноярского края Артема Усса, обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Усс арестован в Италии и ждет экстрадиции в США. Еще один из обвиняемых, Юрий Орехов, взят под стражу в Германии."Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России. Политический окрас этих обвинений очевиден", — написал губернатор в своем Telegram-канале.Александр Усс внесен в санкционные списки ряда стран Запада.
https://ria.ru/20221019/sanktsii-1825230190.html
https://ria.ru/20221017/sanktsii-1824667803.html
сша
красноярский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735599620_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dd88f0063a5201c5bf6894c9338ae5a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр усс, сша, красноярский край, россия, в мире, санкции в отношении россии
Александр Усс, США, Красноярский край, Россия, В мире, Санкции в отношении России
04:57 20.10.2022 (обновлено: 10:04 20.10.2022)
 
Красноярский губернатор назвал политическими обвинения США в адрес его сына

Красноярский губернатор Усс назвал предъявленные его сыну в США обвинения политическими

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкГубернатор Красноярского края Александр Усс
Губернатор Красноярского края Александр Усс - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Губернатор Красноярского края Александр Усс. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 20 окт — РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс считает, что предъявленное его сыну Артему властями США обвинение в уклонении от санкций и отмывании денег имеет политический окрас.
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
Вчера, 21:23
США обвинили пятерых россиян и двух нефтетрейдеров в уклонении от санкций
Ранее американское министерство юстиции заявило, что США предъявили пяти гражданам России, включая сына губернатора Красноярского края Артема Усса, обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Усс арестован в Италии и ждет экстрадиции в США. Еще один из обвиняемых, Юрий Орехов, взят под стражу в Германии.
"Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России. Политический окрас этих обвинений очевиден", — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Александр Усс внесен в санкционные списки ряда стран Запада.
Флаги Великобритании и США - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 17:32
США и Британия усилят сотрудничество по санкциям против России
 
Александр УссСШАКрасноярский крайРоссияВ миреСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала