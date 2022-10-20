https://ria.ru/20221020/ukraina-1825426836.html

В США раскрыли, почему Вашингтон не хочет окончания конфликта на Украине

В США раскрыли, почему Вашингтон не хочет окончания конфликта на Украине - РИА Новости, 20.10.2022

В США раскрыли, почему Вашингтон не хочет окончания конфликта на Украине

Украинский конфликт позволяет администрации Байдена прикрывать свои внутриполитические промахи и получать похвалу от европейских элит, пишет обозреватель The... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T16:44

2022-10-20T16:44

2022-10-20T17:51

в мире

цены на нефть

европа

сша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796586943_0:0:3026:1703_1920x0_80_0_0_7ee2dc93dcb58cb5d826cd65c3d1511c.jpg

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Украинский конфликт позволяет администрации Байдена прикрывать свои внутриполитические промахи и получать похвалу от европейских элит, пишет обозреватель The Federalist Кэтрин Томпсон."Наивные комментарии Блинкена, практически пускающего слюни при мысли о спасении Европы, показывают, насколько сильно администрация Байдена не хочет окончания войны на Украине", — отмечает автор.В статье говорится, что конфликт стал "святыней" для администрации Байдена, позволяя ей прикрывать ошибки во внутренней политике, а также повышать уровень доверия к себе среди европейцев.Сейчас американские экспортеры СПГ получают большие доходы благодаря поставкам в Европу, но не стоит забывать, что у американских производителей были не самые лучшие отношения с администрацией Байдена, так как она отменила строительство трубопровода Keystone XL и издала множество новых экологических правил и норм, напомнила автор. По ее мнению, американские производители хоть и могут получать большие деньги благодаря Европе, но устойчивое долгосрочное производство у себя дома остается под угрозой."Как любезно со стороны Белого дома добровольно заставить беднейшие американские семьи мерзнуть от имени Европы в этот праздничный сезон", — поиронизировала автор.Томпсон подмечает, что цены на энергоносители в США достигли 14-летнего максимума, порождая призывы среди населения о замораживании поставок энергоносителей в Европу. Однако Белый дом предпочел "заботиться о том, чтобы в Европе было тепло этой зимой"."Терпение американцев вполне справедливо истощается, и никто в Вашингтоне не должен удивляться рвению обменять лозунг "Европа прежде всего" на "Америка прежде всего", — пишет обозреватель.США жертвуют своими интересами в сфере национальной безопасности, в особенности в Индо-Тихоокеанском регионе и на южной границе, отмечается в статье. Томпсон считает, что это вызвано проводимой политикой по поддержке Украины, которая обходится стране слишком дорого.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20221020/bayden-1825421196.html

https://ria.ru/20221019/neft-1825235642.html

https://ria.ru/20220716/ssha-1802897915.html

https://ria.ru/20221020/mir-1825228535.html

европа

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, цены на нефть, европа, сша, украина