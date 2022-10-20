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В США раскрыли, почему Вашингтон не хочет окончания конфликта на Украине - РИА Новости, 20.10.2022
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В США раскрыли, почему Вашингтон не хочет окончания конфликта на Украине
В США раскрыли, почему Вашингтон не хочет окончания конфликта на Украине - РИА Новости, 20.10.2022
В США раскрыли, почему Вашингтон не хочет окончания конфликта на Украине
Украинский конфликт позволяет администрации Байдена прикрывать свои внутриполитические промахи и получать похвалу от европейских элит, пишет обозреватель The... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T16:44
2022-10-20T17:51
в мире
цены на нефть
европа
сша
украина
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Украинский конфликт позволяет администрации Байдена прикрывать свои внутриполитические промахи и получать похвалу от европейских элит, пишет обозреватель The Federalist Кэтрин Томпсон."Наивные комментарии Блинкена, практически пускающего слюни при мысли о спасении Европы, показывают, насколько сильно администрация Байдена не хочет окончания войны на Украине", — отмечает автор.В статье говорится, что конфликт стал "святыней" для администрации Байдена, позволяя ей прикрывать ошибки во внутренней политике, а также повышать уровень доверия к себе среди европейцев.Сейчас американские экспортеры СПГ получают большие доходы благодаря поставкам в Европу, но не стоит забывать, что у американских производителей были не самые лучшие отношения с администрацией Байдена, так как она отменила строительство трубопровода Keystone XL и издала множество новых экологических правил и норм, напомнила автор. По ее мнению, американские производители хоть и могут получать большие деньги благодаря Европе, но устойчивое долгосрочное производство у себя дома остается под угрозой."Как любезно со стороны Белого дома добровольно заставить беднейшие американские семьи мерзнуть от имени Европы в этот праздничный сезон", — поиронизировала автор.Томпсон подмечает, что цены на энергоносители в США достигли 14-летнего максимума, порождая призывы среди населения о замораживании поставок энергоносителей в Европу. Однако Белый дом предпочел "заботиться о том, чтобы в Европе было тепло этой зимой"."Терпение американцев вполне справедливо истощается, и никто в Вашингтоне не должен удивляться рвению обменять лозунг "Европа прежде всего" на "Америка прежде всего", — пишет обозреватель.США жертвуют своими интересами в сфере национальной безопасности, в особенности в Индо-Тихоокеанском регионе и на южной границе, отмечается в статье. Томпсон считает, что это вызвано проводимой политикой по поддержке Украины, которая обходится стране слишком дорого.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
https://ria.ru/20221020/bayden-1825421196.html
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в мире, цены на нефть, европа, сша, украина
В мире, Цены на нефть, Европа, США, Украина
16:44 20.10.2022 (обновлено: 17:51 20.10.2022)
 
В США раскрыли, почему Вашингтон не хочет окончания конфликта на Украине

Обозреватель Томпсон обвинила США в использовании украинского кризиса в своих интересах

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Украинский конфликт позволяет администрации Байдена прикрывать свои внутриполитические промахи и получать похвалу от европейских элит, пишет обозреватель The Federalist Кэтрин Томпсон.
"Наивные комментарии Блинкена, практически пускающего слюни при мысли о спасении Европы, показывают, насколько сильно администрация Байдена не хочет окончания войны на Украине", — отмечает автор.
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В статье говорится, что конфликт стал "святыней" для администрации Байдена, позволяя ей прикрывать ошибки во внутренней политике, а также повышать уровень доверия к себе среди европейцев.
Сейчас американские экспортеры СПГ получают большие доходы благодаря поставкам в Европу, но не стоит забывать, что у американских производителей были не самые лучшие отношения с администрацией Байдена, так как она отменила строительство трубопровода Keystone XL и издала множество новых экологических правил и норм, напомнила автор. По ее мнению, американские производители хоть и могут получать большие деньги благодаря Европе, но устойчивое долгосрочное производство у себя дома остается под угрозой.
"Как любезно со стороны Белого дома добровольно заставить беднейшие американские семьи мерзнуть от имени Европы в этот праздничный сезон", — поиронизировала автор.
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Томпсон подмечает, что цены на энергоносители в США достигли 14-летнего максимума, порождая призывы среди населения о замораживании поставок энергоносителей в Европу. Однако Белый дом предпочел "заботиться о том, чтобы в Европе было тепло этой зимой".
"Терпение американцев вполне справедливо истощается, и никто в Вашингтоне не должен удивляться рвению обменять лозунг "Европа прежде всего" на "Америка прежде всего", — пишет обозреватель.
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США жертвуют своими интересами в сфере национальной безопасности, в особенности в Индо-Тихоокеанском регионе и на южной границе, отмечается в статье. Томпсон считает, что это вызвано проводимой политикой по поддержке Украины, которая обходится стране слишком дорого.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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