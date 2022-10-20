https://ria.ru/20221020/ukraina-1825252164.html

В Киеве уточнили время отключения электроэнергии

В Киеве уточнили время отключения электроэнергии - РИА Новости, 20.10.2022

В Киеве уточнили время отключения электроэнергии

Отключения электроэнергии в Киеве и Киевской области начались после 23 часов 19 октября, сообщает украинский энергохолдинг "ДТЭК" в соцсетях. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T00:59

2022-10-20T00:59

2022-10-20T03:45

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Отключения электроэнергии в Киеве и Киевской области начались после 23 часов 19 октября, сообщает украинский энергохолдинг "ДТЭК" в соцсетях.Вечером в среду замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко отмечал, что ограничение поставок электроэнергии вводится по всей территории Украины в четверг. Чиновник призвал жителей всех регионов минимизировать использование электроэнергии с 7.00 до 23.00, предупредив, что иначе временных отключений не избежать. Позднее национальная энергетическая компания "Укрэнерго" на своей странице в соцсети выступила с разъяснениями о порядке отключений. По данным компании, отключения не будут одновременными, а пройдут в "веерном" режиме и не более чем на четыре часа.По данным "ДТЭК" в украинской столице, "Укрэнерго" ввела отключения электроэнергии в Киеве во избежание аварий с 23.24 19 октября".Согласно данным энергетиков, отключать электроэнергию планируется не более чем на четыре часа в разное время, отключения в течение суток могут повториться.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно". Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.

https://ria.ru/20221019/povrezhdeniya-1825233851.html

https://ria.ru/20221019/lvov-1825176719.html

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в мире, кирилл тимошенко, киев, украина, киевская область, дтэк, укрэнерго, вооруженные силы рф, жкх