https://ria.ru/20221020/udary-1825326851.html

Канцлер Австрии назвал удары по Украине "актом государственного терроризма"

Канцлер Австрии назвал удары по Украине "актом государственного терроризма" - РИА Новости, 20.10.2022

Канцлер Австрии назвал удары по Украине "актом государственного терроризма"

Канцлер Австрии Карл Нехаммер считает "актом государственного терроризма" удары по гражданской инфраструктуре Украине, хотя они наносятся по военным целям и... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T12:23

2022-10-20T12:23

2022-10-20T12:23

россия

украина

австрия

евросоюз

вооруженные силы рф

карл нехаммер

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ВЕНА, 20 окт - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер считает "актом государственного терроризма" удары по гражданской инфраструктуре Украине, хотя они наносятся по военным целям и объектам энергетики, которые обеспечивают военную промышленность и поставки вооружений, использующихся в том числе против мирных граждан.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Выступая в комитете парламента по делам ЕС, Нехаммер напомнил позицию Австрии, не признавшей прошедшие в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях референдумы и присоединение регионов к России. "Австрия очень четко осуждает ракетные удары по исключительно гражданской инфраструктуре, это, собственно, акт государственного терроризма, который должен ввергнуть в ужас людей на Украине и принудить Украину свернуть военные действия", - также сказал канцлер.Удары РФ наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества. Как отмечали в Минобороны РФ удары ведутся "высокоточным оружием по военным объектам и объектам инфраструктуры, влияющим на боеспособность украинских войск".Нехаммер добавил, что ЕС продолжит финансовую поддержку Украины, а также военную помощь, в которой Вена из-за своего нейтрального статуса принимает опосредованное участие."Финансовые средства (в рамках военной помощи Киеву – ред.) предоставляются также Австрией, однако не для вооружений, а для защитного оборудования, для всех нелетальных средств", - пояснил канцлер.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

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россия, украина, австрия, евросоюз, вооруженные силы рф, карл нехаммер