https://ria.ru/20221020/tvorchestvo-1825688982.html
Творческая "Зеленая суббота" пройдет в столице 22 октября
Творческая "Зеленая суббота" пройдет в столице 22 октября - РИА Новости, 21.10.2022
Творческая "Зеленая суббота" пройдет в столице 22 октября
Обменяться товарами для творчества можно будет на "Зелёной субботе", которая пройдет в столице 22 октября, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-20T19:38
2022-10-20T19:38
2022-10-21T15:07
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Обменяться товарами для творчества можно будет на "Зелёной субботе", которая пройдет в столице 22 октября, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Хобби-кроссинг "Зеленая суббота" пройдет в столице 22 октября. В этот раз горожане могут обменяться товарами для творчества. Приносите ненужные пряжу и спицы, кулинарные книги, бисер, леску – все то, что давно пылится на полке и ждет вашего творческого вдохновения. Главное, чтобы вещами можно было пользоваться", - говорится в сообщении.Отмечается, что для всех желающих пройдет мастер-класс художницы и преподавателя живописи Ольги Застолбновой. Она научит рисовать даже тех, кто раньше никогда не брал в руки кисти. На месте выдадут краски, кисти и бумагу.Уточняется, на каждой "Зеленой субботе", не зависимо от тематики, принимают одежду, обувь и аксессуары. Вещи должны быть без повреждений и чистыми. Добавляется, что мероприятие пройдёт в Хохловском переулке, 7-9, строение 2, вход №3.
https://ria.ru/20221018/fotovystavka-1825118498.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, творчество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, творчество
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Обменяться товарами для творчества можно будет на "Зелёной субботе", которая пройдет в столице 22 октября, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Хобби-кроссинг "Зеленая суббота" пройдет в столице 22 октября. В этот раз горожане могут обменяться товарами для творчества. Приносите ненужные пряжу и спицы, кулинарные книги, бисер, леску – все то, что давно пылится на полке и ждет вашего творческого вдохновения. Главное, чтобы вещами можно было пользоваться", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для всех желающих пройдет мастер-класс художницы и преподавателя живописи Ольги Застолбновой. Она научит рисовать даже тех, кто раньше никогда не брал в руки кисти. На месте выдадут краски, кисти и бумагу.
Уточняется, на каждой "Зеленой субботе", не зависимо от тематики, принимают одежду, обувь и аксессуары. Вещи должны быть без повреждений и чистыми. Добавляется, что мероприятие пройдёт в Хохловском переулке, 7-9, строение 2, вход №3.