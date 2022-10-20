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Творческая "Зеленая суббота" пройдет в столице 22 октября - РИА Новости, 21.10.2022
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Творческая "Зеленая суббота" пройдет в столице 22 октября
Творческая "Зеленая суббота" пройдет в столице 22 октября - РИА Новости, 21.10.2022
Творческая "Зеленая суббота" пройдет в столице 22 октября
Обменяться товарами для творчества можно будет на "Зелёной субботе", которая пройдет в столице 22 октября, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-20T19:38
2022-10-21T15:07
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москва
творчество
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Обменяться товарами для творчества можно будет на "Зелёной субботе", которая пройдет в столице 22 октября, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Хобби-кроссинг "Зеленая суббота" пройдет в столице 22 октября. В этот раз горожане могут обменяться товарами для творчества. Приносите ненужные пряжу и спицы, кулинарные книги, бисер, леску – все то, что давно пылится на полке и ждет вашего творческого вдохновения. Главное, чтобы вещами можно было пользоваться", - говорится в сообщении.Отмечается, что для всех желающих пройдет мастер-класс художницы и преподавателя живописи Ольги Застолбновой. Она научит рисовать даже тех, кто раньше никогда не брал в руки кисти. На месте выдадут краски, кисти и бумагу.Уточняется, на каждой "Зеленой субботе", не зависимо от тематики, принимают одежду, обувь и аксессуары. Вещи должны быть без повреждений и чистыми. Добавляется, что мероприятие пройдёт в Хохловском переулке, 7-9, строение 2, вход №3.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, творчество
19:38 20.10.2022 (обновлено: 15:07 21.10.2022)
 

Творческая "Зеленая суббота" пройдет в столице 22 октября

© Pixabay / stuxАкварельные кисти и краски
Акварельные кисти и краски - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© Pixabay / stux
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Обменяться товарами для творчества можно будет на "Зелёной субботе", которая пройдет в столице 22 октября, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Хобби-кроссинг "Зеленая суббота" пройдет в столице 22 октября. В этот раз горожане могут обменяться товарами для творчества. Приносите ненужные пряжу и спицы, кулинарные книги, бисер, леску – все то, что давно пылится на полке и ждет вашего творческого вдохновения. Главное, чтобы вещами можно было пользоваться", - говорится в сообщении.
Экспозиционный зал Дикая природа Москвы открылся в Новой Третьяковке - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 13:29Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Экспозиционный зал "Дикая природа Москвы" открылся в Новой Третьяковке
Отмечается, что для всех желающих пройдет мастер-класс художницы и преподавателя живописи Ольги Застолбновой. Она научит рисовать даже тех, кто раньше никогда не брал в руки кисти. На месте выдадут краски, кисти и бумагу.
Уточняется, на каждой "Зеленой субботе", не зависимо от тематики, принимают одежду, обувь и аксессуары. Вещи должны быть без повреждений и чистыми. Добавляется, что мероприятие пройдёт в Хохловском переулке, 7-9, строение 2, вход №3.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскватворчество
 
 
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