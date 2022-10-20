Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко продолжит курировать сферу туризма в правительстве - РИА Новости, 20.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221020/turizm-1825280613.html
Чернышенко продолжит курировать сферу туризма в правительстве
Чернышенко продолжит курировать сферу туризма в правительстве - РИА Новости, 20.10.2022
Чернышенко продолжит курировать сферу туризма в правительстве
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко продолжит курировать направление сферы туризма в правительстве, сообщила пресс-служба Минэкономразвития. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T09:53
2022-10-20T09:53
туризм
дмитрий чернышенко
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814787646_0:65:3071:1792_1920x0_80_0_0_44e6619af45381e8ea2c72d74ec7b0a8.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко продолжит курировать направление сферы туризма в правительстве, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) будет упразднено, а его функции передадут министерству экономического развития РФ. Соответствующий указ президента России Владимира Путина ранее в четверг был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Курировать направление сферы туризма в правительстве продолжит заместитель председателя правительства Дмитрий Николаевич Чернышенко", - говорится в сообщении.В комментарии отмечается, что министерство будет отвечать за выработку и реализацию государственной политики и нормативно-правового регулирования, координацию деятельности по реализации приоритетных направлений госрегулирования туристской деятельности и осуществление госнадзора за деятельностью туроператоров."Министерство имеет необходимые полномочия по разработке и реализации программ социально-экономического развития, лицензированию, аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые позволят нарастить темпы развития сферы туризма", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20221013/krym-1823385161.html
https://ria.ru/20221011/rosturizm-1823127389.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814787646_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_abb9aa43f18e1e43093d0a99f0f8d6e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий чернышенко, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм
Туризм, Дмитрий Чернышенко, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Новости - Туризм
09:53 20.10.2022
 
Чернышенко продолжит курировать сферу туризма в правительстве

Вице-премьер Чернышенко продолжит курировать сферу туризма в правительстве

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко продолжит курировать направление сферы туризма в правительстве, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) будет упразднено, а его функции передадут министерству экономического развития РФ. Соответствующий указ президента России Владимира Путина ранее в четверг был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Прибытие пассажирского поезда Москва – Симферополь - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 00:13Туризм
Пассажиропоток в Крым вырос в два раза с мая по сентябрь
"Курировать направление сферы туризма в правительстве продолжит заместитель председателя правительства Дмитрий Николаевич Чернышенко", - говорится в сообщении.
В комментарии отмечается, что министерство будет отвечать за выработку и реализацию государственной политики и нормативно-правового регулирования, координацию деятельности по реализации приоритетных направлений госрегулирования туристской деятельности и осуществление госнадзора за деятельностью туроператоров.
"Министерство имеет необходимые полномочия по разработке и реализации программ социально-экономического развития, лицензированию, аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые позволят нарастить темпы развития сферы туризма", - добавляется в сообщении.
Руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризма) Зарина Догузова на стенде медиагруппы Россия сегодня на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 15:18Туризм
Спикер Совфеда отметила креативный подход Догузовой к развитию туризма
 
ТуризмДмитрий ЧернышенкоРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)Новости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала