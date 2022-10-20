https://ria.ru/20221020/turizm-1825280613.html
Чернышенко продолжит курировать сферу туризма в правительстве
Чернышенко продолжит курировать сферу туризма в правительстве - РИА Новости, 20.10.2022
Чернышенко продолжит курировать сферу туризма в правительстве
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко продолжит курировать направление сферы туризма в правительстве, сообщила пресс-служба Минэкономразвития. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T09:53
2022-10-20T09:53
2022-10-20T09:53
туризм
дмитрий чернышенко
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
новости - туризм
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко продолжит курировать направление сферы туризма в правительстве, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) будет упразднено, а его функции передадут министерству экономического развития РФ. Соответствующий указ президента России Владимира Путина ранее в четверг был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Курировать направление сферы туризма в правительстве продолжит заместитель председателя правительства Дмитрий Николаевич Чернышенко", - говорится в сообщении.В комментарии отмечается, что министерство будет отвечать за выработку и реализацию государственной политики и нормативно-правового регулирования, координацию деятельности по реализации приоритетных направлений госрегулирования туристской деятельности и осуществление госнадзора за деятельностью туроператоров."Министерство имеет необходимые полномочия по разработке и реализации программ социально-экономического развития, лицензированию, аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые позволят нарастить темпы развития сферы туризма", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20221013/krym-1823385161.html
https://ria.ru/20221011/rosturizm-1823127389.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий чернышенко, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм
Туризм, Дмитрий Чернышенко, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Новости - Туризм
Чернышенко продолжит курировать сферу туризма в правительстве
Вице-премьер Чернышенко продолжит курировать сферу туризма в правительстве
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко продолжит курировать направление сферы туризма в правительстве, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)
будет упразднено, а его функции передадут министерству экономического развития РФ. Соответствующий указ президента России Владимира Путина
ранее в четверг был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Курировать направление сферы туризма в правительстве продолжит заместитель председателя правительства Дмитрий Николаевич Чернышенко", - говорится в сообщении.
В комментарии отмечается, что министерство будет отвечать за выработку и реализацию государственной политики и нормативно-правового регулирования, координацию деятельности по реализации приоритетных направлений госрегулирования туристской деятельности и осуществление госнадзора за деятельностью туроператоров.
"Министерство имеет необходимые полномочия по разработке и реализации программ социально-экономического развития, лицензированию, аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые позволят нарастить темпы развития сферы туризма", - добавляется в сообщении.