https://ria.ru/20221020/turizm-1825280613.html

Чернышенко продолжит курировать сферу туризма в правительстве

Чернышенко продолжит курировать сферу туризма в правительстве - РИА Новости, 20.10.2022

Чернышенко продолжит курировать сферу туризма в правительстве

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко продолжит курировать направление сферы туризма в правительстве, сообщила пресс-служба Минэкономразвития. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T09:53

2022-10-20T09:53

2022-10-20T09:53

туризм

дмитрий чернышенко

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

новости - туризм

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко продолжит курировать направление сферы туризма в правительстве, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) будет упразднено, а его функции передадут министерству экономического развития РФ. Соответствующий указ президента России Владимира Путина ранее в четверг был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Курировать направление сферы туризма в правительстве продолжит заместитель председателя правительства Дмитрий Николаевич Чернышенко", - говорится в сообщении.В комментарии отмечается, что министерство будет отвечать за выработку и реализацию государственной политики и нормативно-правового регулирования, координацию деятельности по реализации приоритетных направлений госрегулирования туристской деятельности и осуществление госнадзора за деятельностью туроператоров."Министерство имеет необходимые полномочия по разработке и реализации программ социально-экономического развития, лицензированию, аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые позволят нарастить темпы развития сферы туризма", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20221013/krym-1823385161.html

https://ria.ru/20221011/rosturizm-1823127389.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий чернышенко, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм