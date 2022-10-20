https://ria.ru/20221020/tsirk-1825305538.html

Артистки из Франции, Венгрии, Польши примут участие в "Принцессе цирка"

Артистки из Франции, Венгрии, Польши примут участие в "Принцессе цирка" - РИА Новости, 20.10.2022

Артистки из Франции, Венгрии, Польши примут участие в "Принцессе цирка"

Цирковые артистки из Венгрии, Франции, Польши примут участие в фестивале-конкурсе "Принцесса-цирка" в Саратове, сообщает пресс-служба Росгосцирка. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T11:26

2022-10-20T11:26

2022-10-20T11:26

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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Цирковые артистки из Венгрии, Франции, Польши примут участие в фестивале-конкурсе "Принцесса-цирка" в Саратове, сообщает пресс-служба Росгосцирка.На арене выступят лучшие гимнастки, акробатки, клоунессы и дрессировщицы – представительницы разных цирковых школ. Ведущим станет народный артист России дрессировщик Эдгард Запашный.Гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков отметил, что в преддверии открытия его "переполняет гордость". "В прошлом году фестиваль был первым в мире цирковым мероприятием, которое прошло после пандемии. Он запомнился всем. Надеюсь, с этим будет так же. Хотя бы потому, что он соберет здесь, в Саратове, артисток, которые несмотря на серьезное давление политиков все же приехали в Россию, в очередной раз доказав, что искусство – вне политики", - сказал он.По словам Белякова, впредь конкурс будет проходить ежегодно – раньше он проходил раз в два года. "В этом году фестиваль посмотрят в 2,5 раза больше людей, чем в предыдущем, когда мероприятие проводилось в условиях пандемии коронавируса с ограничениями по загрузке зрительного зала... В 2021 году на программы "Принцессы" было продано около трех тысяч билетов, в этом году – уже более пяти тысяч", – добавили в пресс-службе.В жюри вошли представители знаменитых цирков России и эксперты отрасли, в том числе из-за рубежа. В программу войдут выступления белых бенгальских тигров, дрессированных верблюдов, собак, а также множество воздушных номеров. Завершится фестивальная программа гала-шоу и торжественной церемонией награждения: для победительниц организаторы приготовили четыре бронзовые короны, две серебряные, две золотые и одну гран-при.Фестиваль "Принцесса цирка" – единственный в мире цирковой конкурс, участниками которого становятся только девушки. Он был учрежден "Росгосцирком" в 2005 году, чтобы подчеркнуть роль женщин в этом искусстве.Основной площадкой конкурса стал Саратовский цирк. В 2016 году фестиваль приобрел статус международного.Конкурс проходит в Саратове с 20 по 23 октября при поддержке Министерства культуры РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, россия, франция, венгрия, росгосцирк, эдгард запашный, сергей беляков, саратов