https://ria.ru/20221006/tsirk-1822000510.html
"Принцессу цирка" выберут из лучших акробаток, клоунесс и дрессировщиц
"Принцессу цирка" выберут из лучших акробаток, клоунесс и дрессировщиц - РИА Новости, 06.10.2022
"Принцессу цирка" выберут из лучших акробаток, клоунесс и дрессировщиц
Фестиваль-конкурс "Принцесса цирка-2022" пройдет с 20 по 23 октября в Саратове, сообщает пресс-служба Росгосцирка. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T16:08
2022-10-06T16:08
2022-10-06T16:08
культура
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сергей беляков
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росгосцирк
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Фестиваль-конкурс "Принцесса цирка-2022" пройдет с 20 по 23 октября в Саратове, сообщает пресс-служба Росгосцирка.В жюри вошли представители знаменитых цирков России и эксперты отрасли, в том числе из-за рубежа. В программе — выступления белых бенгальских тигров, верблюдов, собак, воздушные номера и многое другое. Завершит смотр гала-шоу и церемония награждения победителей.Для юных участниц фестиваль — своеобразный старт карьеры. Фестиваль "Принцесса цирка" – единственный в мире на сегодняшний день конкурс, участницами которого становятся только девушки. Основная площадка смотра — Саратовский цирк.
https://ria.ru/20220801/tsirk-1806501739.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, сергей беляков, саратов, россия, росгосцирк
Культура, Новости культуры, Сергей Беляков, Саратов, Россия, Росгосцирк
"Принцессу цирка" выберут из лучших акробаток, клоунесс и дрессировщиц
Фестиваль-конкурс "Принцесса цирка-2022" пойдет в октябре в Саратове
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Фестиваль-конкурс "Принцесса цирка-2022" пройдет с 20 по 23 октября в Саратове, сообщает пресс-служба Росгосцирка.
"В восьмой раз он соберет лучших гимнасток и акробаток, клоунесс и дрессировщиц – молодых и очень талантливых артисток, представительниц разных школ", — говорят организаторы.
В жюри вошли представители знаменитых цирков России и эксперты отрасли, в том числе из-за рубежа. В программе — выступления белых бенгальских тигров, верблюдов, собак, воздушные номера и многое другое. Завершит смотр гала-шоу и церемония награждения победителей.
Для юных участниц фестиваль — своеобразный старт карьеры.
"Поддерживая их, мы вносим свой вклад в развитие всей отрасли, делаем инвестиции в будущее цирка", – считает генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков.
Фестиваль "Принцесса цирка" – единственный в мире на сегодняшний день конкурс, участницами которого становятся только девушки. Основная площадка смотра — Саратовский цирк.