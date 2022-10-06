https://ria.ru/20221006/tsirk-1822000510.html

"Принцессу цирка" выберут из лучших акробаток, клоунесс и дрессировщиц

"Принцессу цирка" выберут из лучших акробаток, клоунесс и дрессировщиц - РИА Новости, 06.10.2022

"Принцессу цирка" выберут из лучших акробаток, клоунесс и дрессировщиц

Фестиваль-конкурс "Принцесса цирка-2022" пройдет с 20 по 23 октября в Саратове, сообщает пресс-служба Росгосцирка. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T16:08

2022-10-06T16:08

2022-10-06T16:08

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Фестиваль-конкурс "Принцесса цирка-2022" пройдет с 20 по 23 октября в Саратове, сообщает пресс-служба Росгосцирка.В жюри вошли представители знаменитых цирков России и эксперты отрасли, в том числе из-за рубежа. В программе — выступления белых бенгальских тигров, верблюдов, собак, воздушные номера и многое другое. Завершит смотр гала-шоу и церемония награждения победителей.Для юных участниц фестиваль — своеобразный старт карьеры. Фестиваль "Принцесса цирка" – единственный в мире на сегодняшний день конкурс, участницами которого становятся только девушки. Основная площадка смотра — Саратовский цирк.

https://ria.ru/20220801/tsirk-1806501739.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, сергей беляков, саратов, россия, росгосцирк