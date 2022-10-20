https://ria.ru/20221020/trass-1825521466.html

Британские СМИ назвали 44 дня правления Трасс катастрофой

Британские СМИ назвали 44 дня правления Трасс катастрофой - РИА Новости, 20.10.2022

Британские СМИ назвали 44 дня правления Трасс катастрофой

Британские газеты широко обсуждают отставку Лиз Трасс с поста премьер-министра Великобритании и дают схожие оценки этому событию, негативно отзываясь о ее... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T22:21

2022-10-20T22:21

2022-10-20T22:30

отставка трасс с поста премьера британии

великобритания

лиз трасс

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Британские газеты широко обсуждают отставку Лиз Трасс с поста премьер-министра Великобритании и дают схожие оценки этому событию, негативно отзываясь о ее деятельности в премьерском кресле.Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс в четверг заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.Газета Telegraph акцентирует, что Трасс, "прослужив на посту премьер-министра меньше кого-либо" другого в истории Великобритании, оставила должность "после нескольких недель беспорядков и разногласий" внутри Консервативной партии.Колумнист газеты Times вспоминает, что еще шесть недель назад казалось, что Трасс "одержала победу", став третьей женщиной на посту премьера. Однако, пишет он, рассматривая эту карьеру "в свете ее впечатляющего падения", можно увидеть, что у Трасс "всегда было больше обещаний, чем результатов, больше имиджа, чем сути, и сильная склонность избегать признания поражения".Как отмечает газета Financial Times, премьерство Трасс привело к "краху ее экономической стратегии". Издание пишет, что она руководила на фоне "финансовых потрясений и катастрофического ущерба" для партии консерваторов.Анализируя уход Трасс, колумнист газеты Guardian высказывает мнение, что она "с захватывающей скоростью дискредитировала" проект, который автор называет "брекситизмом": взгляд, состоящий в том, что реальность, включая законы "экономической гравитации", можно отбросить, если "крепко зажмуриться и верить".Газета Daily Mail пишет, что Трасс "резко признала свое поражение". Издание называет 44 дня ее премьерства "катастрофическими".

https://ria.ru/20221020/trass-1825414624.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221020/trass-1825513131.html

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