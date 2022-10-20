https://ria.ru/20221020/trass-1825504056.html

Мирошник прокомментировал отставку Трасс

Мирошник прокомментировал отставку Трасс - РИА Новости, 20.10.2022

Мирошник прокомментировал отставку Трасс

Представитель ЛНР в РФ Родион Мирошник, комментируя отставку британского премьера Лиз Трасс, заявил, что обещаний безгранично поддерживать Украину оказалось... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T19:59

2022-10-20T19:59

2022-10-20T20:09

в мире

лиз трасс

родион мирошник

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великобритания

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ЛУГАНСК, 20 окт - РИА Новости. Представитель ЛНР в РФ Родион Мирошник, комментируя отставку британского премьера Лиз Трасс, заявил, что обещаний безгранично поддерживать Украину оказалось недостаточно, чтобы она удержалась на посту премьера."Обещаний безгранично поддерживать Украину и (Владимира) Зеленского оказалось недостаточно, чтобы удержаться на посту премьера, эти странные британцы хотят благосостояния для себя, а не для Зеленского или "мирового гегемона", а это оказалось несовместимо. В принципе хорошая традиция - поддержал Зеленского, пообещал безграничную помощь украинскому режиму, в отставку", - написал он в своем Telegram-канале.По мнению Мирошника, велика вероятность, что основные партнеры украинского режима в обозримой перспективе отправятся в отставку, если в странах победит инстинкт самосохранения.Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.

https://ria.ru/20221020/vybory-1825496710.html

украина

великобритания

луганская народная республика

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в мире, лиз трасс, родион мирошник, украина, великобритания, луганская народная республика