https://ria.ru/20221020/trass-1825462749.html

В Совфеде назвали отставку Трасс закономерным итогом

В Совфеде назвали отставку Трасс закономерным итогом - РИА Новости, 20.10.2022

В Совфеде назвали отставку Трасс закономерным итогом

Отставка премьер-министра Великобритании Лиз Трасс является закономерным итогом карьеры одномерного политика, заражённого воинственной русофобией, заявил... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T18:00

2022-10-20T18:00

2022-10-20T18:00

в мире

лиз трасс

григорий карасин

совет федерации рф

великобритания

отставка трасс с поста премьера британии

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Отставка премьер-министра Великобритании Лиз Трасс является закономерным итогом карьеры одномерного политика, заражённого воинственной русофобией, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс заявила в четверг о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории."Отставка Трасс - закономерный итог карьеры одномерного политика, чрезмерно стремящегося к жесткости и заражённого воинственной русофобией. Как принято говорить - много амбиции, но мало амуниции", - написал Карасин в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20221020/politika-1825164649.html

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Кирилл Волков

в мире, лиз трасс, григорий карасин, совет федерации рф, великобритания, отставка трасс с поста премьера британии