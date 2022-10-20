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В Совфеде назвали отставку Трасс закономерным итогом - РИА Новости, 20.10.2022
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В Совфеде назвали отставку Трасс закономерным итогом
В Совфеде назвали отставку Трасс закономерным итогом - РИА Новости, 20.10.2022
В Совфеде назвали отставку Трасс закономерным итогом
Отставка премьер-министра Великобритании Лиз Трасс является закономерным итогом карьеры одномерного политика, заражённого воинственной русофобией, заявил... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T18:00
2022-10-20T18:00
в мире
лиз трасс
григорий карасин
совет федерации рф
великобритания
отставка трасс с поста премьера британии
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Отставка премьер-министра Великобритании Лиз Трасс является закономерным итогом карьеры одномерного политика, заражённого воинственной русофобией, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс заявила в четверг о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории."Отставка Трасс - закономерный итог карьеры одномерного политика, чрезмерно стремящегося к жесткости и заражённого воинственной русофобией. Как принято говорить - много амбиции, но мало амуниции", - написал Карасин в своём Telegram-канале.
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в мире, лиз трасс, григорий карасин, совет федерации рф, великобритания, отставка трасс с поста премьера британии
В мире, Лиз Трасс, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ, Великобритания, Отставка Трасс с поста премьера Британии
18:00 20.10.2022
 
В Совфеде назвали отставку Трасс закономерным итогом

Сенатор Карасин назвал отставку Трасс закономерным итогом карьеры одномерного политика

© AP Photo / Alberto PezzaliПремьер-министр Великобритании Лиз Трасс выступает с обращением у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс выступает с обращением у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс выступает с обращением у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Отставка премьер-министра Великобритании Лиз Трасс является закономерным итогом карьеры одномерного политика, заражённого воинственной русофобией, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс заявила в четверг о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.
"Отставка Трасс - закономерный итог карьеры одномерного политика, чрезмерно стремящегося к жесткости и заражённого воинственной русофобией. Как принято говорить - много амбиции, но мало амуниции", - написал Карасин в своём Telegram-канале.
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
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В миреЛиз ТрассГригорий КарасинСовет Федерации РФВеликобританияОтставка Трасс с поста премьера Британии
 
 
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