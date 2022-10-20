https://ria.ru/20221020/trass-1825460194.html

Трасс довела Великобританию до коллапса, считает сенатор

Трасс довела Великобританию до коллапса, считает сенатор - РИА Новости, 20.10.2022

Трасс довела Великобританию до коллапса, считает сенатор

Премьер Великобритании Лиз Трасс, объявившая в четверг о своей отставке, довела свою страну до политического и экономического коллапса, что стало закономерным... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T17:56

2022-10-20T17:56

2022-10-20T17:56

в мире

авто

лиз трасс

ольга ковитиди

великобритания

отставка трасс с поста премьера британии

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Премьер Великобритании Лиз Трасс, объявившая в четверг о своей отставке, довела свою страну до политического и экономического коллапса, что стало закономерным результатом дружбы с США, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории."Результатом дружбы премьер-министра Британии Лиз Трасс с США стало стремительное разрушение финансовой стабильности Британии, пенсионной системы и экономики страны в целом. Лиз Трасс опустила страну в горнило политического, экономического и социального коллапса", - сказала Ковитиди РИА Новости.

https://ria.ru/20221020/trass-1825414624.html

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Евгения Нефедова

в мире, авто, лиз трасс, ольга ковитиди, великобритания, отставка трасс с поста премьера британии