https://ria.ru/20221020/trass-1825460194.html
Трасс довела Великобританию до коллапса, считает сенатор
Трасс довела Великобританию до коллапса, считает сенатор - РИА Новости, 20.10.2022
Трасс довела Великобританию до коллапса, считает сенатор
Премьер Великобритании Лиз Трасс, объявившая в четверг о своей отставке, довела свою страну до политического и экономического коллапса, что стало закономерным... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T17:56
2022-10-20T17:56
2022-10-20T17:56
в мире
авто
лиз трасс
ольга ковитиди
великобритания
отставка трасс с поста премьера британии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814563458_1182:74:3175:1195_1920x0_80_0_0_2e66c8cb866a0482be1a6b14f84652c1.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Премьер Великобритании Лиз Трасс, объявившая в четверг о своей отставке, довела свою страну до политического и экономического коллапса, что стало закономерным результатом дружбы с США, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории."Результатом дружбы премьер-министра Британии Лиз Трасс с США стало стремительное разрушение финансовой стабильности Британии, пенсионной системы и экономики страны в целом. Лиз Трасс опустила страну в горнило политического, экономического и социального коллапса", - сказала Ковитиди РИА Новости.
https://ria.ru/20221020/trass-1825414624.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814563458_1188:0:3175:1490_1920x0_80_0_0_c7a3b01986c1803263ec3ab1cfbaef47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, авто, лиз трасс, ольга ковитиди, великобритания, отставка трасс с поста премьера британии
В мире, Авто, Лиз Трасс, Ольга Ковитиди, Великобритания, Отставка Трасс с поста премьера Британии
Трасс довела Великобританию до коллапса, считает сенатор
Сенатор Ковитиди: Трасс довела Великобританию до политического и экономического коллапса