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Трасс довела Великобританию до коллапса, считает сенатор - РИА Новости, 20.10.2022
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Трасс довела Великобританию до коллапса, считает сенатор
Трасс довела Великобританию до коллапса, считает сенатор - РИА Новости, 20.10.2022
Трасс довела Великобританию до коллапса, считает сенатор
Премьер Великобритании Лиз Трасс, объявившая в четверг о своей отставке, довела свою страну до политического и экономического коллапса, что стало закономерным... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T17:56
2022-10-20T17:56
в мире
авто
лиз трасс
ольга ковитиди
великобритания
отставка трасс с поста премьера британии
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Премьер Великобритании Лиз Трасс, объявившая в четверг о своей отставке, довела свою страну до политического и экономического коллапса, что стало закономерным результатом дружбы с США, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории."Результатом дружбы премьер-министра Британии Лиз Трасс с США стало стремительное разрушение финансовой стабильности Британии, пенсионной системы и экономики страны в целом. Лиз Трасс опустила страну в горнило политического, экономического и социального коллапса", - сказала Ковитиди РИА Новости.
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в мире, авто, лиз трасс, ольга ковитиди, великобритания, отставка трасс с поста премьера британии
В мире, Авто, Лиз Трасс, Ольга Ковитиди, Великобритания, Отставка Трасс с поста премьера Британии
17:56 20.10.2022
 
Трасс довела Великобританию до коллапса, считает сенатор

Сенатор Ковитиди: Трасс довела Великобританию до политического и экономического коллапса

© AP Photo / Kirsty WigglesworthЛиз Трасс
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Лиз Трасс. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Премьер Великобритании Лиз Трасс, объявившая в четверг о своей отставке, довела свою страну до политического и экономического коллапса, что стало закономерным результатом дружбы с США, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.
"Результатом дружбы премьер-министра Британии Лиз Трасс с США стало стремительное разрушение финансовой стабильности Британии, пенсионной системы и экономики страны в целом. Лиз Трасс опустила страну в горнило политического, экономического и социального коллапса", - сказала Ковитиди РИА Новости.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
Вчера, 16:14
Биография Элизабет Трасс
 
В миреАвтоЛиз ТрассОльга КовитидиВеликобританияОтставка Трасс с поста премьера Британии
 
 
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