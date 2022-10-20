https://ria.ru/20221020/trass-1825457190.html

Вице-спикер Совфеда Косачев прокомментировал отставку Трасс

Вице-спикер Совфеда Косачев прокомментировал отставку Трасс - РИА Новости, 20.10.2022

Вице-спикер Совфеда Косачев прокомментировал отставку Трасс

Великобритании нужны у власти скучные экономисты для разгребания завалов после их предшественников, при этом не надо торопиться искать в происходящем "русский... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T17:50

2022-10-20T17:50

2022-10-20T17:50

лиз трасс

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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Великобритании нужны у власти скучные экономисты для разгребания завалов после их предшественников, при этом не надо торопиться искать в происходящем "русский след", заявил, комментируя отставку британского премьера Лиз Трасс, вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Салат все же победил: в шуточном споре таблоида Daily Star на тему "Кто продержится дольше – Лиз Трасс на посту премьера или салат "Айсберг"?" верх все же одержало растение", - написал сенатор в своем Telegram-канале.По его мнению, причины быстрой отставки Трасс сугубо внутренние – "вряд ли тут можно даже "хайли лайкли" найти очередной "русский след", хотя соблазн представить очередного рухнувшего евролидера "жертвой войны", конечно же, будет весьма велик".Но в данном случае британский лидер сделала все своими руками: за минимальный срок в пять недель Трасс потеряла двух ключевых министров, лишилась поддержки парламентской фракции и простых британцев, отметил Косачев, напомнив, что в ходе недавнего опроса компании Ipsos ее ухода хотели 53% респондентов, рейтинг поддержки еле дотягивал до антирекордных 15%."Впрочем, я бы не персонифицировал британские проблемы – похоже, в кризисе виновна в целом политика тори, находящихся у власти уже более 12 лет. За четыре года сменились три премьера, а за последние четыре месяца - четыре министра финансов. Для консервативной Британии такой "итальянский" режим - полный хаос", - считает законодатель.По словам Косачева, вопрос "что дальше?", конечно же, остается актуальным. По его словам, ворох и без того обострившихся проблем только вырос в короткий период правления "уходящей натуры", и рецептов его быстрого преодоления нет ни у кого."Похоже, однако, что время политических эксцентриков, вроде Джонсона и его преемницы, уходит. Британии нужны не революционеры, не эпигоны великих фигур прошлого, а скучные бухгалтеры и экономисты, которые будут готовы спокойно разгребать завалы, копившиеся со времен "брэксита" и усугублявшиеся действиями лидеров", - полагает законодатель.Но если вместо этого по примеру Трасс "ее преемник будет кататься на танке и угрожать России ядерным оружием, то вряд ли решение проблем будет скорым", заключил Косачев.

https://ria.ru/20221020/trass-1825414624.html

https://ria.ru/20221020/trass-1825454298.html

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лиз трасс, константин косачев, великобритания, россия, совет федерации рф, политика