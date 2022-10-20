https://ria.ru/20221020/trass-1825454298.html
"Зато мемуары будут короткие": британцы прокомментировали отставку Трасс
"Зато мемуары будут короткие": британцы прокомментировали отставку Трасс - РИА Новости, 20.10.2022
"Зато мемуары будут короткие": британцы прокомментировали отставку Трасс
Читатели газеты Financial Times прокомментировали уход британского премьера Лиз Трасс, которая заявили об отставке менее чем через два месяца после ее... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T17:47
2022-10-20T17:47
2022-10-20T17:47
великобритания
лиз трасс
в мире
авто
отставка трасс с поста премьера британии
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Читатели газеты Financial Times прокомментировали уход британского премьера Лиз Трасс, которая заявили об отставке менее чем через два месяца после ее назначения на пост лидера Консервативной партии и главы британского правительства."Думаю, теперь она получит работу в Deliveroo (британская компания по доставке еды – прим.ред.)", - пишет coolit."Я борец, а не трус". Очередной поворот на 180 градусов, Лиз?" - с сарказмом спросил Fletcher Christian."Осталось всего два премьер-министра до рождества!" - пошутил Big Ears."Всем шампанского!" - добавил General Disarray."Зато премьерские мемуары будут короткие", - заключил Alex XX.Лиз Трасс в четверг заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. На момент объявления об отставке Трасс успела пробыть в должности премьер-министра Великобритании всего 44 дня. Ранее рекорд принадлежал Джорджу Каннингу, который освободил пост через 119 дней в связи с собственной кончиной в 1827 году.Британское правительство во главе с премьером Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте бывшим главой минфина Квази Квартенгом и предполагал масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.
https://radiosputnik.ria.ru/20221020/trass-1825450506.html
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великобритания, лиз трасс, в мире, авто, отставка трасс с поста премьера британии
Великобритания, Лиз Трасс, В мире, Авто, Отставка Трасс с поста премьера Британии
"Зато мемуары будут короткие": британцы прокомментировали отставку Трасс
Читатели Financial Times прокомментировали отставку Лиз Трасс
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости.
Читатели газеты Financial Times
прокомментировали уход британского премьера Лиз Трасс, которая заявили об отставке менее чем через два месяца после ее назначения на пост лидера Консервативной партии и главы британского правительства.
"Думаю, теперь она получит работу в Deliveroo (британская компания по доставке еды – прим.ред.)", - пишет coolit.
"Я борец, а не трус". Очередной поворот на 180 градусов, Лиз?" - с сарказмом спросил Fletcher Christian.
"Осталось всего два премьер-министра до рождества!" - пошутил Big Ears.
"Всем шампанского!" - добавил General Disarray.
"Зато премьерские мемуары будут короткие", - заключил Alex XX.
Лиз Трасс в четверг заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. На момент объявления об отставке Трасс успела пробыть в должности премьер-министра Великобритании
всего 44 дня. Ранее рекорд принадлежал Джорджу Каннингу, который освободил пост через 119 дней в связи с собственной кончиной в 1827 году.
Британское правительство во главе с премьером Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте бывшим главой минфина Квази Квартенгом и предполагал масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.