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Салат-латук выиграл в "гонке" против Трасс, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.10.2022
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Салат-латук выиграл в "гонке" против Трасс, сообщили СМИ
Салат-латук выиграл в "гонке" против Трасс, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.10.2022
Салат-латук выиграл в "гонке" против Трасс, сообщили СМИ
Салат-латук выиграл в "гонке" против Лиз Трасс, которая ушла в отставку после 44 дней на посту премьер-министра Великобритании, свидетельствует трансляция на... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T17:32
2022-10-20T17:40
в мире
лиз трасс
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Салат-латук выиграл в "гонке" против Лиз Трасс, которая ушла в отставку после 44 дней на посту премьер-министра Великобритании, свидетельствует трансляция на YouTube-канале газеты Daily Star.Ранее газета Daily Star сообщила, что британские букмекеры предлагают делать ставки, что Трасс уйдет с поста премьер-министра через 35 дней – время, через которое разлагается салат-латук. Однако уже через шесть дней после того, как издание запустило видеотрансляцию, чтобы "следить за гонкой" между Трасс и салатом в режиме реального времени, Трасс ушла в отставку.В настоящее время на видео, подписанном как "салат пережил Трасс", виден перевернутый портрет Трасс, а рядом с ним - салат в парике на фоне британских флагов.Ранее Трасс заявила, что уходит в отставку. Она была избрана главой британского правительства 6 сентября и к моменту объявления об отставке пробыла на посту всего 44 дня.
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в мире, лиз трасс, великобритания
В мире, Лиз Трасс, Великобритания
17:32 20.10.2022 (обновлено: 17:40 20.10.2022)
 
Салат-латук выиграл в "гонке" против Трасс, сообщили СМИ

Daily Star: салат-латук "продержался" дольше, чем Трасс на посту премьера Великобритании

© AP Photo / Alberto PezzaliЛиз Трасс выступает с обращением у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне
Лиз Трасс выступает с обращением у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Лиз Трасс выступает с обращением у резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Салат-латук выиграл в "гонке" против Лиз Трасс, которая ушла в отставку после 44 дней на посту премьер-министра Великобритании, свидетельствует трансляция на YouTube-канале газеты Daily Star.
Ранее газета Daily Star сообщила, что британские букмекеры предлагают делать ставки, что Трасс уйдет с поста премьер-министра через 35 дней – время, через которое разлагается салат-латук. Однако уже через шесть дней после того, как издание запустило видеотрансляцию, чтобы "следить за гонкой" между Трасс и салатом в режиме реального времени, Трасс ушла в отставку.
В настоящее время на видео, подписанном как "салат пережил Трасс", виден перевернутый портрет Трасс, а рядом с ним - салат в парике на фоне британских флагов.
Ранее Трасс заявила, что уходит в отставку. Она была избрана главой британского правительства 6 сентября и к моменту объявления об отставке пробыла на посту всего 44 дня.
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
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В миреЛиз ТрассВеликобритания
 
 
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