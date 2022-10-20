https://ria.ru/20221020/trass-1825444755.html

Салат-латук выиграл в "гонке" против Трасс, сообщили СМИ

Салат-латук выиграл в "гонке" против Трасс, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.10.2022

Салат-латук выиграл в "гонке" против Трасс, сообщили СМИ

Салат-латук выиграл в "гонке" против Лиз Трасс, которая ушла в отставку после 44 дней на посту премьер-министра Великобритании, свидетельствует трансляция на... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T17:32

2022-10-20T17:32

2022-10-20T17:40

в мире

лиз трасс

великобритания

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Салат-латук выиграл в "гонке" против Лиз Трасс, которая ушла в отставку после 44 дней на посту премьер-министра Великобритании, свидетельствует трансляция на YouTube-канале газеты Daily Star.Ранее газета Daily Star сообщила, что британские букмекеры предлагают делать ставки, что Трасс уйдет с поста премьер-министра через 35 дней – время, через которое разлагается салат-латук. Однако уже через шесть дней после того, как издание запустило видеотрансляцию, чтобы "следить за гонкой" между Трасс и салатом в режиме реального времени, Трасс ушла в отставку.В настоящее время на видео, подписанном как "салат пережил Трасс", виден перевернутый портрет Трасс, а рядом с ним - салат в парике на фоне британских флагов.Ранее Трасс заявила, что уходит в отставку. Она была избрана главой британского правительства 6 сентября и к моменту объявления об отставке пробыла на посту всего 44 дня.

https://ria.ru/20221020/trass-1825424928.html

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в мире, лиз трасс, великобритания