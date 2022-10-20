https://ria.ru/20221020/trass-1825438515.html
Срок пребывания Трасс на посту премьера Британии может стать рекордным
Срок пребывания Трасс на посту премьера Британии может стать рекордным - РИА Новости, 20.10.2022
Срок пребывания Трасс на посту премьера Британии может стать рекордным
Лиз Трасс может установит рекорд по краткости пребывания на посту премьер-министра Великобритании. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T17:16
2022-10-20T17:16
2022-10-20T17:27
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Лиз Трасс может установит рекорд по краткости пребывания на посту премьер-министра Великобритании.Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс в четверг заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. На момент объявления об отставке Трасс успела пробыть в должности премьер-министра Великобритании всего 44 дня.Ранее рекорд принадлежал Джорджу Каннингу, который освободил пост через 119 дней в связи с собственной кончиной в 1827 году. Второе и третье место в этом списке занимали Фредерик Робинсон (144 дня), уступивший в 1828 году свой пост герцогу Веллингтону, и Эндрю Лоу (211 дней), оставивший в 1922 году свой пост по причине серьезной болезни – рака гортани. Все трое были тори.Председатель руководящего комитета Консервативной партии (так называемый "Комитет 1922") Грэм Брейди заявил, что выборы нового главы партии и премьер-министра Великобритании могут быть завершены до 28 октября, новый премьер может быть назначен к 31 октября.
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в мире, лиз трасс, великобритания
В мире, Лиз Трасс, Великобритания
17:16 20.10.2022 (обновлено: 17:27 20.10.2022)
Срок пребывания Трасс на посту премьера Британии может стать рекордным
Трасс может установить рекорд по краткости пребывания на посту премьера Великобритании
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Лиз Трасс может установит рекорд по краткости пребывания на посту премьер-министра Великобритании.
Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс в четверг заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. На момент объявления об отставке Трасс успела пробыть в должности премьер-министра Великобритании всего 44 дня.
Ранее рекорд принадлежал Джорджу Каннингу, который освободил пост через 119 дней в связи с собственной кончиной в 1827 году. Второе и третье место в этом списке занимали Фредерик Робинсон (144 дня), уступивший в 1828 году свой пост герцогу Веллингтону, и Эндрю Лоу (211 дней), оставивший в 1922 году свой пост по причине серьезной болезни – рака гортани. Все трое были тори.
Председатель руководящего комитета Консервативной партии (так называемый "Комитет 1922") Грэм Брейди заявил, что выборы нового главы партии и премьер-министра Великобритании могут быть завершены до 28 октября, новый премьер может быть назначен к 31 октября.