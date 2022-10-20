https://ria.ru/20221020/trass-1825424928.html
Трасс за время руководства успела стала героем мемов, заявил Миронов
Трасс за время руководства успела стала героем мемов, заявил Миронов - РИА Новости, 20.10.2022
Трасс за время руководства успела стала героем мемов, заявил Миронов
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс за время пребывания на посту успела обрушить экономику и стать героем интернет-мемов, сейчас стране придется выбираться РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T16:39
2022-10-20T16:39
2022-10-20T17:04
в мире
лиз трасс
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россия
отставка трасс с поста премьера британии
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс за время пребывания на посту успела обрушить экономику и стать героем интернет-мемов, сейчас стране придется выбираться из энергетического кризиса и проблем в экономике, заявил лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов.Ранее Трасс заявила, что уходит в отставку. Она была избрана главой британского правительства 6 сентября и к моменту объявления об отставке пробыла на посту всего 44 дня."Ну что ж, в Великобритании будет новый премьер-министр. Лиз Трасс, которая продержалась 44 дня на этом посту, ушла в отставку. За время самого короткого в истории Великобритании премьерства она успела обвалить экономику страны и стать героем многочисленных мемов", - заявил Миронов журналистам.По его словам, сейчас стране придется справляться с энергокризисом и проблемами в экономике, "отвечать перед своим народом за последствия русофобии современного политического класса Великобритании"."Мы в любом случае выполним все те задачи, которые стоят перед Россией, вне зависимости от того, кто переедет жить на Даунинг-стрит", - резюмировал он.
https://ria.ru/20221020/trass-1825402767.html
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в мире, лиз трасс, сергей миронов, великобритания, россия, отставка трасс с поста премьера британии
В мире, Лиз Трасс, Сергей Миронов, Великобритания, Россия, Отставка Трасс с поста премьера Британии
16:39 20.10.2022 (обновлено: 17:04 20.10.2022)
Трасс за время руководства успела стала героем мемов, заявил Миронов
Миронов заявил, что Трасс за время премьерства обвалила экономику и стала героем мемов
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс за время пребывания на посту успела обрушить экономику и стать героем интернет-мемов, сейчас стране придется выбираться из энергетического кризиса и проблем в экономике, заявил лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов.
Ранее Трасс заявила, что уходит в отставку. Она была избрана главой британского правительства 6 сентября и к моменту объявления об отставке пробыла на посту всего 44 дня.
"Ну что ж, в Великобритании будет новый премьер-министр. Лиз Трасс, которая продержалась 44 дня на этом посту, ушла в отставку. За время самого короткого в истории Великобритании премьерства она успела обвалить экономику страны и стать героем многочисленных мемов", - заявил Миронов журналистам.
По его словам, сейчас стране придется справляться с энергокризисом и проблемами в экономике, "отвечать перед своим народом за последствия русофобии современного политического класса Великобритании".
"Мы в любом случае выполним все те задачи, которые стоят перед Россией
, вне зависимости от того, кто переедет жить на Даунинг-стрит", - резюмировал он.