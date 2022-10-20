https://ria.ru/20221020/trass-1825424928.html

Трасс за время руководства успела стала героем мемов, заявил Миронов

Трасс за время руководства успела стала героем мемов, заявил Миронов - РИА Новости, 20.10.2022

Трасс за время руководства успела стала героем мемов, заявил Миронов

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс за время пребывания на посту успела обрушить экономику и стать героем интернет-мемов, сейчас стране придется выбираться РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T16:39

2022-10-20T16:39

2022-10-20T17:04

в мире

лиз трасс

сергей миронов

великобритания

россия

отставка трасс с поста премьера британии

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс за время пребывания на посту успела обрушить экономику и стать героем интернет-мемов, сейчас стране придется выбираться из энергетического кризиса и проблем в экономике, заявил лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов.Ранее Трасс заявила, что уходит в отставку. Она была избрана главой британского правительства 6 сентября и к моменту объявления об отставке пробыла на посту всего 44 дня."Ну что ж, в Великобритании будет новый премьер-министр. Лиз Трасс, которая продержалась 44 дня на этом посту, ушла в отставку. За время самого короткого в истории Великобритании премьерства она успела обвалить экономику страны и стать героем многочисленных мемов", - заявил Миронов журналистам.По его словам, сейчас стране придется справляться с энергокризисом и проблемами в экономике, "отвечать перед своим народом за последствия русофобии современного политического класса Великобритании"."Мы в любом случае выполним все те задачи, которые стоят перед Россией, вне зависимости от того, кто переедет жить на Даунинг-стрит", - резюмировал он.

https://ria.ru/20221020/trass-1825402767.html

https://ria.ru/20221020/britaniya-1825414424.html

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