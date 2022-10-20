https://ria.ru/20221020/trass-1825403119.html
Лейбористы призвали немедленно провести выборы после заявления Трасс
Лейбористы призвали немедленно провести выборы после заявления Трасс - РИА Новости, 20.10.2022
Лейбористы призвали немедленно провести выборы после заявления Трасс
Лидеры оппозиционной Лейбористской и Либерально-демократической партий Британии призвали немедленно провести всеобщие выборы после заявления премьера Лиз Трасс... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T15:47
2022-10-20T15:47
2022-10-20T17:04
в мире
лейбористская партия великобритании
лиз трасс
отставка трасс с поста премьера британии
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Лидеры оппозиционной Лейбористской и Либерально-демократической партий Британии призвали немедленно провести всеобщие выборы после заявления премьера Лиз Трасс об отставке, сообщает телеканал Sky News.Глава лейбористов Кир Стармер призвал незамедлительно провести парламентские выборы."Нам нужны всеобщие выборы - сейчас", - заявил Стармер.К призыву присоединился лидер либеральных демократов Эд Дэйви.
https://ria.ru/20221020/politika-1825164649.html
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в мире, лейбористская партия великобритании, лиз трасс, отставка трасс с поста премьера британии
В мире, Лейбористская партия Великобритании, Лиз Трасс, Отставка Трасс с поста премьера Британии
15:47 20.10.2022 (обновлено: 17:04 20.10.2022)
Лейбористы призвали немедленно провести выборы после заявления Трасс
Лейбористская партия призвала провести выборы после заявления Трасс об отставке