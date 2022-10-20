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Лейбористы призвали немедленно провести выборы после заявления Трасс - РИА Новости, 20.10.2022
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Лейбористы призвали немедленно провести выборы после заявления Трасс
Лейбористы призвали немедленно провести выборы после заявления Трасс - РИА Новости, 20.10.2022
Лейбористы призвали немедленно провести выборы после заявления Трасс
Лидеры оппозиционной Лейбористской и Либерально-демократической партий Британии призвали немедленно провести всеобщие выборы после заявления премьера Лиз Трасс... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T15:47
2022-10-20T17:04
в мире
лейбористская партия великобритании
лиз трасс
отставка трасс с поста премьера британии
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Лидеры оппозиционной Лейбористской и Либерально-демократической партий Британии призвали немедленно провести всеобщие выборы после заявления премьера Лиз Трасс об отставке, сообщает телеканал Sky News.Глава лейбористов Кир Стармер призвал незамедлительно провести парламентские выборы."Нам нужны всеобщие выборы - сейчас", - заявил Стармер.К призыву присоединился лидер либеральных демократов Эд Дэйви.
https://ria.ru/20221020/politika-1825164649.html
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в мире, лейбористская партия великобритании, лиз трасс, отставка трасс с поста премьера британии
В мире, Лейбористская партия Великобритании, Лиз Трасс, Отставка Трасс с поста премьера Британии
15:47 20.10.2022 (обновлено: 17:04 20.10.2022)
 
Лейбористы призвали немедленно провести выборы после заявления Трасс

Лейбористская партия призвала провести выборы после заявления Трасс об отставке

© AP Photo / Daniel LealЛиз Трасс
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© AP Photo / Daniel Leal
Лиз Трасс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Лидеры оппозиционной Лейбористской и Либерально-демократической партий Британии призвали немедленно провести всеобщие выборы после заявления премьера Лиз Трасс об отставке, сообщает телеканал Sky News.
Глава лейбористов Кир Стармер призвал незамедлительно провести парламентские выборы.
"Нам нужны всеобщие выборы - сейчас", - заявил Стармер.
К призыву присоединился лидер либеральных демократов Эд Дэйви.
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
Вчера, 08:00
Унижения Трасс. Великобритания теряет второго премьер-министра за год
 
В миреЛейбористская партия ВеликобританииЛиз ТрассОтставка Трасс с поста премьера Британии
 
 
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