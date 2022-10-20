Рейтинг@Mail.ru
В МИД России прокомментировали отставку Трасс - РИА Новости, 20.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221020/trass-1825402767.html
В МИД России прокомментировали отставку Трасс
В МИД России прокомментировали отставку Трасс - РИА Новости, 20.10.2022
В МИД России прокомментировали отставку Трасс
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на отставку премьера Британии Лиз Трасс, заявив, что такого премьера Британия еще не знала. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T15:47
2022-10-20T17:04
россия
лиз трасс
в мире
мария захарова
великобритания
отставка трасс с поста премьера британии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825397140_0:0:3138:1766_1920x0_80_0_0_491637fb998801c449ee8d4881baa398.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на отставку премьера Британии Лиз Трасс, заявив, что такого премьера Британия еще не знала."Такого позора (слово зачеркнуто) премьера Британия ещё не знала", написала Захарова в своем Telegram-канале."Запомнятся каска на танке, катастрофическая безграмотность и похороны королевы сразу после аудиенции с Лиз Трасс", - добавила она.Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила в четверг, что уходит в отставку менее чем через два месяца после её назначения на пост лидера Консервативной партии и главы британского правительства.
https://ria.ru/20221020/trass-1825403119.html
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825397140_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_1808c3e1cfaf45214d19afe9194f9114.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, лиз трасс, в мире, мария захарова, великобритания, отставка трасс с поста премьера британии
Россия, Лиз Трасс, В мире, Мария Захарова, Великобритания, Отставка Трасс с поста премьера Британии
15:47 20.10.2022 (обновлено: 17:04 20.10.2022)
 
В МИД России прокомментировали отставку Трасс

Захарова об отставке Трасс: такого премьера Британия еще не знала

© AFP 2022 / Paul EllisПремьер-министр Великобритании Лиз Трасс
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© AFP 2022 / Paul Ellis
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на отставку премьера Британии Лиз Трасс, заявив, что такого премьера Британия еще не знала.
"Такого позора (слово зачеркнуто) премьера Британия ещё не знала", написала Захарова в своем Telegram-канале.
"Запомнятся каска на танке, катастрофическая безграмотность и похороны королевы сразу после аудиенции с Лиз Трасс", - добавила она.
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила в четверг, что уходит в отставку менее чем через два месяца после её назначения на пост лидера Консервативной партии и главы британского правительства.
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
Вчера, 15:47
Лейбористы призвали немедленно провести выборы после заявления Трасс
 
РоссияЛиз ТрассВ миреМария ЗахароваВеликобританияОтставка Трасс с поста премьера Британии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала