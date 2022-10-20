https://ria.ru/20221020/trass-1825402767.html
В МИД России прокомментировали отставку Трасс
В МИД России прокомментировали отставку Трасс - РИА Новости, 20.10.2022
В МИД России прокомментировали отставку Трасс
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на отставку премьера Британии Лиз Трасс, заявив, что такого премьера Британия еще не знала. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T15:47
2022-10-20T15:47
2022-10-20T17:04
россия
лиз трасс
в мире
мария захарова
великобритания
отставка трасс с поста премьера британии
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на отставку премьера Британии Лиз Трасс, заявив, что такого премьера Британия еще не знала."Такого позора (слово зачеркнуто) премьера Британия ещё не знала", написала Захарова в своем Telegram-канале."Запомнятся каска на танке, катастрофическая безграмотность и похороны королевы сразу после аудиенции с Лиз Трасс", - добавила она.Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила в четверг, что уходит в отставку менее чем через два месяца после её назначения на пост лидера Консервативной партии и главы британского правительства.
https://ria.ru/20221020/trass-1825403119.html
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россия, лиз трасс, в мире, мария захарова, великобритания, отставка трасс с поста премьера британии
Россия, Лиз Трасс, В мире, Мария Захарова, Великобритания, Отставка Трасс с поста премьера Британии
15:47 20.10.2022 (обновлено: 17:04 20.10.2022)
В МИД России прокомментировали отставку Трасс
Захарова об отставке Трасс: такого премьера Британия еще не знала