https://ria.ru/20221020/trass-1825396424.html
СМИ: премьер Британии Трасс намерена уйти в отставку
СМИ: премьер Британии Трасс намерена уйти в отставку - РИА Новости, 20.10.2022
СМИ: премьер Британии Трасс намерена уйти в отставку
Премьер Британии Лиз Трасс собирается подать в отставку менее через два месяца после того, как она заняла пост, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T15:31
2022-10-20T15:31
2022-10-20T17:21
лиз трасс
отставка трасс с поста премьера британии
в мире
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Премьер Британии Лиз Трасс собирается подать в отставку менее через два месяца после того, как она заняла пост, сообщает телеканал Sky News."Все кончено", - приводит телеканал слова источника.
https://ria.ru/20221017/trass-1824420750.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лиз трасс, отставка трасс с поста премьера британии, в мире
Лиз Трасс, Отставка Трасс с поста премьера Британии, В мире
15:31 20.10.2022 (обновлено: 17:21 20.10.2022)
СМИ: премьер Британии Трасс намерена уйти в отставку
Sky News: премьер Британии Трасс намерена собирается уйти в отставку