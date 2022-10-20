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СМИ: премьер Британии Трасс намерена уйти в отставку - РИА Новости, 20.10.2022
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СМИ: премьер Британии Трасс намерена уйти в отставку
СМИ: премьер Британии Трасс намерена уйти в отставку - РИА Новости, 20.10.2022
СМИ: премьер Британии Трасс намерена уйти в отставку
Премьер Британии Лиз Трасс собирается подать в отставку менее через два месяца после того, как она заняла пост, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 20.10.2022
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лиз трасс
отставка трасс с поста премьера британии
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Премьер Британии Лиз Трасс собирается подать в отставку менее через два месяца после того, как она заняла пост, сообщает телеканал Sky News."Все кончено", - приводит телеканал слова источника.
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лиз трасс, отставка трасс с поста премьера британии, в мире
Лиз Трасс, Отставка Трасс с поста премьера Британии, В мире
15:31 20.10.2022 (обновлено: 17:21 20.10.2022)
 
СМИ: премьер Британии Трасс намерена уйти в отставку

Sky News: премьер Британии Трасс намерена собирается уйти в отставку

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПремьер-министр Великобритании Лиз Трасс на саммите Европейского политического сообщества в Праге
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс на саммите Европейского политического сообщества в Праге - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс на саммите Европейского политического сообщества в Праге. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Премьер Британии Лиз Трасс собирается подать в отставку менее через два месяца после того, как она заняла пост, сообщает телеканал Sky News.
"Все кончено", - приводит телеканал слова источника.
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 08:00
В Британии уже ищут замену Лиз Трасс
 
Лиз ТрассОтставка Трасс с поста премьера БританииВ мире
 
 
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