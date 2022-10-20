https://ria.ru/20221020/trass-1825396424.html

СМИ: премьер Британии Трасс намерена уйти в отставку

СМИ: премьер Британии Трасс намерена уйти в отставку - РИА Новости, 20.10.2022

СМИ: премьер Британии Трасс намерена уйти в отставку

Премьер Британии Лиз Трасс собирается подать в отставку менее через два месяца после того, как она заняла пост, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T15:31

2022-10-20T15:31

2022-10-20T17:21

лиз трасс

отставка трасс с поста премьера британии

в мире

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Премьер Британии Лиз Трасс собирается подать в отставку менее через два месяца после того, как она заняла пост, сообщает телеканал Sky News."Все кончено", - приводит телеканал слова источника.

https://ria.ru/20221017/trass-1824420750.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

лиз трасс, отставка трасс с поста премьера британии, в мире