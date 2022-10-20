https://ria.ru/20221020/transport-1825437858.html

"Мострансавто" пригласило женщин на работу водителями автобусов

"Мострансавто" пригласило женщин на работу водителями автобусов - РИА Новости, 20.10.2022

"Мострансавто" пригласило женщин на работу водителями автобусов

Мострансавто"приглашает на работу женщин – водителей автобусов в разных городах Московской области. Необходимо обладать правами категории В или С и быть старше... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T17:14

2022-10-20T17:14

2022-10-20T17:14

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мострансавто

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. "Мострансавто"приглашает на работу женщин – водителей автобусов в разных городах Московской области. Необходимо обладать правами категории В или С и быть старше 21 года, сообщил телеканал "360".Права категории D можно будет получить уже после прохождения обучения при трудоустройстве. В компании рассказали, что на позиции водителя автобуса можно самостоятельно выбирать и согласовывать рабочий график, водительницам выдадут бесплатную форму, а работать нужно будет на городских маршрутах. Также компания предложит женщинам бесплатные поездки на автобусах и льготные путевки в оздоровительные лагеря для детей."Предприятие может оказать содействие в устройстве ребенка в ближайший к работе детский сад с группой продленного дня. Сотрудники оформляются согласно Трудовому кодексу РФ. Для женщин-водителей предусмотрены оплачиваемые ежегодные отпуска до 42 календарных дней, больничные листы, декретные отпуска и так далее", – добавили в "Мострансавто".

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), мострансавто