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"Мострансавто" пригласило женщин на работу водителями автобусов
"Мострансавто" пригласило женщин на работу водителями автобусов - РИА Новости, 20.10.2022
"Мострансавто" пригласило женщин на работу водителями автобусов
Мострансавто"приглашает на работу женщин – водителей автобусов в разных городах Московской области. Необходимо обладать правами категории В или С и быть старше... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T17:14
2022-10-20T17:14
2022-10-20T17:14
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московская область (подмосковье)
мострансавто
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. "Мострансавто"приглашает на работу женщин – водителей автобусов в разных городах Московской области. Необходимо обладать правами категории В или С и быть старше 21 года, сообщил телеканал "360".Права категории D можно будет получить уже после прохождения обучения при трудоустройстве. В компании рассказали, что на позиции водителя автобуса можно самостоятельно выбирать и согласовывать рабочий график, водительницам выдадут бесплатную форму, а работать нужно будет на городских маршрутах. Также компания предложит женщинам бесплатные поездки на автобусах и льготные путевки в оздоровительные лагеря для детей."Предприятие может оказать содействие в устройстве ребенка в ближайший к работе детский сад с группой продленного дня. Сотрудники оформляются согласно Трудовому кодексу РФ. Для женщин-водителей предусмотрены оплачиваемые ежегодные отпуска до 42 календарных дней, больничные листы, декретные отпуска и так далее", – добавили в "Мострансавто".
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), мострансавто
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мострансавто
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. "
Мострансавто"приглашает на работу женщин – водителей автобусов в разных городах Московской области. Необходимо обладать правами категории В или С и быть старше 21 года, сообщил телеканал "360"
.
Права категории D можно будет получить уже после прохождения обучения при трудоустройстве. В компании рассказали, что на позиции водителя автобуса можно самостоятельно выбирать и согласовывать рабочий график, водительницам выдадут бесплатную форму, а работать нужно будет на городских маршрутах. Также компания предложит женщинам бесплатные поездки на автобусах и льготные путевки в оздоровительные лагеря для детей.
"Предприятие может оказать содействие в устройстве ребенка в ближайший к работе детский сад с группой продленного дня. Сотрудники оформляются согласно Трудовому кодексу РФ. Для женщин-водителей предусмотрены оплачиваемые ежегодные отпуска до 42 календарных дней, больничные листы, декретные отпуска и так далее", – добавили в "Мострансавто".